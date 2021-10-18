Прогноз для планеты: Вместо большой войны может быть новая пандемия

Журналисты обожают заседания Валдайского клуба - можно писать сюжеты на красивейшем фоне Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

1389 метров над уровнем моря. Красивейшие горы. Уютные шале, похожие на альпийские деревеньки. Но это — наша страна, Красная Поляна в Сочи. Здесь, на курорте мирового уровня, проходит очередное ежегодное заседание Валдайского клуба. Крупнейшей российской площадки для дискуссии с участием зарубежных экспертов.

— Есть всем известные международные форумы: швейцарский Давос или Мюнхенская конференция по безопасности. Там сейчас проходит отпевание старого однополярного мира, — говорит почётный гость форума, русско-немецкий политолог Александр Рар. — А тут, на «Валдае», мы можем подискутировать, каким будет многополярный мир. Возможно, начнётся новая близость между Россией и Европой. Но не сразу!

— Неравенство между странами — самая насущная проблема. Ведь оно порождает нестабильность, — отмечает другой гость — экс-глава МИД Бразилии Селсо Аморим. — На мой взгляд, Международный валютный фонд, Всемирный банк, Всемирная торговая организация (главные глобалистские структуры — прим. ред.) должны подчиняться «Большой двадцатке». А то сейчас, допустим, самые мощные страны мира на саммите G20 принимают какое-либо решение, но «на уровне выше» за этим ничего не следует...

Конечно, много говорили о «чуме 2020 года» — коронавирусе. Тут всё было серьёзно: например, у нас — журналистов, освещавших «Валдай» — брали экспресс-тест с утра каждого из дней форума. Так что на Красную Поляну ковид точно не пройдёт. А в другие места?

— Сегодня шанс умереть от пули злого соседа ниже, чем от агрессивных микроорганизмов. Вероятность глобальной войны мала, а вот вероятность пандемии куда выше, особенно в связи с изменениями климата (которые могут вызвать новый виток эволюции агрессивных вирусов), — предупреждает ещё один почётный гость — депутат парламента Монголии Цогтбаатар Дамдин.

Впрочем, по традиции, самые интересные дискуссии «Валдая» пройдут за закрытыми дверями, без журналистов и посторонних. Так что 140 экспертов из 45 стран смогут обсудить мировые проблемы честно и откровенно, без купюр. Всё-таки большая политика, особенно такая, как создание новой модели мира, любит тишину.

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