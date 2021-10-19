Нейробиологи рассказали, что такое «мозговой туман» и как его развеять

Мозг не зря называют компьютером, поэтому ему тоже время от времени нужна подзарядка и перезагрузка Фото: Shutterstock

«Мозговый туман» - сравнительно новый термин в медицине. Хотя само явление существует давно, и с ним хотя бы раз в жизни сталкивался почти каждый. Тем не менее, о нем как о проблеме стали отдельно говорить лишь с приходом коронавируса - во время пандемии стремительно увеличилось число людей с жалобами на «затуманивание».

Это расплывчатое название обозначает, что вы чувствуете себя рассеянным, отстраненным, в ушах вата, все воспринимается нечетко и замедленно, нарушаются когнитивные функции. Туман в голове, в общем.

Другие, менее показательные проявления brain fog (международное название) - проблемы с памятью, плохая концентрация, путаница слов, головокружение, нехватка энергии, чувство постоянной усталости.

Термин «мозговой туман» достаточно распространен во всем мире, тем не менее, как сказал в интервью «Комсомольской правде» врач-невролог Ойбек Тургунхужаев, человечество никогда еще не сталкивалось с явлением мозгового тумана в таких массовых масштабах:

- Особенность ковида в том, что такого рода рассеянность появляется у некоторых людей, даже если они переносят инфекцию в легкой форме.

Впрочем, ковид далеко не единственный случай, когда у людей возникают подобные ощущения. И более того, далеко не главный.

ЧТО ВЫЗЫВАЕТ ТУМАН В ГОЛОВЕ

Клинический нейропсихолог из Австралии Кэролайн Гурвич, профессор Университета Монаша, называет основные причины возникновения brain fog:

- Беременность и менопауза. В такой период у женщины гормональные изменения напрямую влияют на работу мозга, и проблемы с памятью только одно из множества проявлений такого состояния.

- Умственная перегрузка. Мозг не зря называют компьютером, поэтому ему тоже время от времени нужна подзарядка и перезагрузка. Если вы трудоголик и не помните, когда последний раз были в отпуске, не удивляйтесь, что в какой-то момент ваш головной процессор начинает «зависать».

- Депрессия и длительные стрессы. Доктор Гурвич говорит, что до сих пор трудно понять, связан ли мозговой туман с потерей энергии и мотивации, которые приходят с депрессией, или депрессия напрямую влияет на мозг таким образом, что вызывает состояние смога. В любом случае, результат один – человек теряет четкость запоминания и способность позитивно решать проблемы.

- Синдром хронической усталости. В отличие от умственной перегрузки, СХУ возникает от психоэмоциональной нагрузки на нервную систему, на фоне таких замыканий человек чувствует себя растерянным, забывчивым и неспособным сосредоточиться.

Кроме того, мозговой туман связан с рядом различных заболеваний, таких как фибромиалгия, рассеянный склероз, волчанка. А также последствия травмы головы и эпилепсия.

Появлению тумана в голове способствуют недостаток сна или его низкое качество, снижение физической активности, алкоголь, побочные эффекты некоторых лекарств.

МЕЖДУ ТЕМ

Явление тумана в голове достаточно распространенное, однако этот термин до сих пор официально не признан ни в медицине, ни в психологии. «Это непрофессиональный термин, - говорит доктор Гурвич. – Что-то своего рода субъективное переживание нечеткого мышления, ощущение затуманивания». Медицине пока даже неясно, действительно ли этот опыт связан с нейропсихологической проблемой или все-таки с развивающимися когнитивными изменениями в организме человека. Исследования продолжаются.

КАК ПЕРЕСТАТЬ БЫТЬ ЁЖИКОМ В ТУМАНЕ

Кристиан Джарретт, когнитивный нейробиолог, автор книг «Великие мифы о мозге» и «Будь тем, кем хочешь: открытие науки об изменении личности» говорит, что проблему нужно решать, исходя из причины, ее вызвавшей.

Если у вас «дымка», вызванная лекарствами или заболеванием, в том числе COVID-19, поговорите со своим врачом, возможно, придется пересмотреть медикаментозную терапию или назначить дополнительные препараты.

В остальных случаях есть несколько общих вещей, которые вы можете предпринять, чтобы попытаться справиться с приступами затуманивания.

Прежде всего, посмотрите со стороны (простите за каламбур) на свой образ жизни. Убедитесь, что вы:

- хорошо спите и высыпаетесь, старайтесь ложиться до 11 часов вечера - в это время гормон стресса кортизол снижается и начинает синтезироваться другой гормон - мелатонин, отвечающий за погружение в сон, если вы продолжаете бодрствовать в это время, происходит сбой циркадных ритмов.

- придерживаетесь более-менее единого распорядка дня,

- не страдает ли ваш организм от нехватки физической нагрузки. Речь не идет об интенсивных тренировках в зале, быстрая ходьба в офис и обратно – отличная кардио-нагрузка. А лучший способ развеять туман, это бег и плавание.

- не злоупотребляйте кофе, и каждый раз после капучино или эспрессо выпивайте стакан простой воды. Кофе вызывает обезвоживание, при нехватке в организме воды головокружения и затуманенность – первые гости.

- настроены на позитив: когда человек в хорошем настроении, умственные способности улучшаются, отчасти из-за того, что мы чувствуем себя более энергичными и мотивированными.Помогает все – встреча с другом, прогулки по старому городу или вдоль моря, поход на массаж…

- выберите приоритет. Если на работе завал или вам приходится разрываться между работой, воспитанием детей и курсами в университете, неудивительно, что мозг даёт сбой и подвисает.Сосредоточьте свое внимание на главных задачах, остальное на время отложите или делегируйте.

- Что касается попытки улучшить когнитивные функции, подумайте, что вы можете сделать, чтобы меньше отвлекаться. Например, выключайте телефон во время работы или проверяйте электронную почту и социальные сети в одно определенное время, чтобы вы могли сосредоточиться на важном.

И помните, что когда дело доходит до мозгового тумана, вы не одиноки. «Мы все испытываем мозговой туман, врачи тоже», - говорит доктор Гурвич.

ВАЖНО!

Как не спутать мозговой туман с деменцией

Мозговой туман во многом схож с затуманенностью мышления из-за проблем, связанных с деменцией или болезнью Альцгеймера.

Ключевое отличие состоит в том, что такие болезни, как правило, влияют не только на память.Они меняют способность человека функционировать в повседневной жизни.

И если в первом случае затуманенность как нахлынула, так и ушла, то в случае серьезного заболевания она со временем только усиливается.

Если вы или ваш близкий помимо затуманенности в голове перестал выполнять привычную ему работу, например, ходить в тренажерный, придирчиво следить за чистотой в доме, звонить любимым внукам, интересоваться хобби, как это было прежде, то стоит насторожиться и записаться на прием к врачу.