Как коронавирус влияет на работу мозга: Снижение интеллекта после болезни - процесс обратимый!

Если у пациента есть какие-то стойкие значимые проблемы мыслительного плана надо пройти так называемое развернутое нейропсихологическое тестирование Фото: Shutterstock

У людей, переболевших Covid-19, снижается интеллект. К таким выводам пришли авторы исследования, которое было опубликовано в авторитетном медицинском журнале Lancet. Медики изучили связь между инфекцией и последующими нарушениями работы мозга на выборке из 81 337 участников. Оказалось, что наиболее выражено снижение интеллекта наблюдается у людей, перенесших госпитализацию и подключение к ИВЛ. У них ухудшение умственных способностей составило в среднем 7 баллов IQ, что соответствует снижению производительности мозга при старении на 10 лет. Однако, у тех, кто обошелся без госпитализации и переболел в легкой форме, снижение умственных способностей тоже было заметным. Они описывают свое состояние, как “туман в голове”, когда ты испытываешь проблемы с концентрацией внимания и трудности с подбором слов. О такой же ситуации говорят и отечественные врачи: пациенты часто жалуются, что возвращаясь после болезни на онлайн-совещания они с трудом понимают о чем идет речь, не могут правильно выразить свою мысль словами. Насколько серьезны и необратимы последствия ковида для интеллекта? Об этом мы поговорили с врачом-неврологом, специалистом по нейрореабилитации Ойбеком Тургунхужаевым.

ДЕЛЬТА-ШТАММ ЗАМЕДЛЯЕТ РАБОТУ МОЗГА

- Ойбек, правда ли, что наиболее ярко снижение интеллекта наблюдается при Дельта-штамме, который, похоже, станет главным топливом грядущей четвертой волны коронавируса?

- Да, скорее всего, это объясняется большей патогенностью и болезнетворностью нового Дельта-варианта, его способностью провоцировать разного рода осложнения. Эти свойства у него ярче выражены, чем у других форм Sars-CoV-2. Первоначальный дикий штамм коронавируса был более мягким, как мы теперь понимаем. Но я бы не сказал, что эта история характера исключительно для коронавируса. Такое понятие, как постинфекционный синдром существовало и раньше. Было известно, что когда человек переносит какую-то тяжелую инфекцию - будто бактериальная или вирусная пневмония - у него могут возникать разного рода неприятные последствия, включая мыслительные нарушения. Но особенность ковида в том, что такого рода рассеянность появляется у некоторых людей, даже если они переносят инфекцию в легкой форме. И второй важный момент: мы никогда не сталкивались с этим явлением в таких массовых масштабах. Поскольку те же вирусные пневмониты раньше встречались достаточно редко.

- Как может работать этот механизм? Коронавирус вроде бы респираторное заболевание, а страдает мозг.

- До конца механизм этого когнитивного замедления не ясен. Мы знаем, что вирус может проникать в ткани головного мозга, способен поражать нейроны. Откуда мы это знаем? Один из механизмов, подтверждающих эту гипотезу, это банально потеря обоняния. Но в целом мы об этом еще мало знаем. В одном из последних исследований, которое я читал на эту тему, утверждалось, что у пациентов, перенесших ковид, развивается ситуация, близкая к постравматическому стрессовому расстройству (это тот самый синдром, которым страдают, например, ветераны боевых действий). ПТСР может проявляться и мыслительными нарушениями тоже.

СНИЖЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТА - ПРОЦЕСС ОБРАТИМЫЙ

- Авторы исследований в Lancet, от которого мы отталкиваемся, пишут, что снижение интеллекта носит необратимый характер.

- Здесь я с ними не согласен. У нас нет данных, чтобы об этом с такой уверенностью говорить. Пандемия началась два года назад, чтобы делать громкие выводы о необратимости снижения интеллекта, надо наблюдать за людьми уж точно больше двух лет. Это слишком поспешное заключение.

- Среди ваших пациентов были такие, которые не смогли вернуть после коронавируса свои прежние интеллектуальные способности?

- Нет, в моей практике такого не было. Я видел, что большинство пациентов с когнитивными замедлениями параллельно страдали тревогой и депрессией. И лечение этих тревожных состояний приводило к нормализации мыслительного состояния. Причем это видно не только на примере пациентов, но и коллег, чья работа связана с высочайшим уровнем квалификации - например, речь идет о нейрохирургах. На фоне антидепрессантов постепенное восстановление происходит достаточно быстро - примерно в течении трех месяцев. Стойкого когнитивного замедления, которое мы могли бы диагностировать как патологию, мы не видели. Другое дело, что были пациенты, у которых ковид проявил уже идущее дегенеративное заболевание. Очень много случаев, когда люди пожилого возраста - женщины и мужчины старше 70 лет с сахарным диабетом, гипертонией и так далее - переносят Covid-19 и в послековидном периоде у них разворачивается деменция. То есть тлевшая деменция становится очевидной. И тут можно только гадать: то ли ковид спровоцировал деменцию, то ли тяжелое течение болезни, поражение легких и т.д. обострили процесс, который уже был запущен.

В ГОЛОВЕ ТУМАН ПОХОЖ НА ОБМАН

- Что посоветуете делать в этой ситуации переболевшим? Какие методы реабилитации наиболее эффективно себя показали?

- Во-первых, если у пациента есть какие-то стойкие значимые проблемы мыслительного плана надо пройти так называемое развернутое нейропсихологическое тестирование либо у невролога либо у нейропсихолога. А дальше действовать в зависимости от степени когнитивного дефицита. Если она квалифицируется не как патологическая, то я бы посоветовал человеку взять отпуск на пару недель и полностью отключиться от окружающего мира. Выспаться, отдохнуть и так далее. Если это не помогает, то следующее о чем надо задуматься: нет ли у него депрессии и тревоги?

- То есть, если после перенесенного коронавируса вам трудно сосредоточиться и подбирать слова, то это еще не приговор?

- Понимаете, тут очень тонкая грань. Давайте представим, что человек управляет бизнесом. Он переболел ковидом и после этого ему сложно донести свою мысль во время совещания, но при этом он продолжает успешно управлять своей компанией. Наверное, это состояние нельзя назвать болезнью. Возможно, это вызвано тревогой в отношении своего состояния и субъективно существует только в его сознании. Если окружающие люди этого никак не замечают и это не отражается на качестве его работы, возникает вопрос: это реальная проблема или результат излишней нервозности, беспокойства? Патология это то, что к снижению эффективности. Самый банальный пример: человек, который переболел ковидом, вышел из дома и забыл выключить газ. Если раньше с ним такого не случалось - то это проблема, которую надо диагностировать.

- Для вас что является таким маячком, что – да, это ваш пациент?

- Это снижение функциональности. Например, если человек раньше сам оплачивал коммуналку и кредиты и вдруг родственники замечают, что после болезни у него стали появляться долги и неоплаченные счета. Или второй маячок: человек жил один, сам управлялся по дому, готовил еду, убирал, делал покупки, но потом квартира начинает захламляться, возникает беспорядок. То есть появляются вещи, которые не заметны для пациента, но всегда заметны для окружающих. Либо на фоне жалоб на снижение памяти, падает и работоспособность: человек не успевает сдавать отчеты, укладываться в график. Это тоже тревожный маркер.

ПОГЛУПЕЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО?

- Приводятся данные, что у людей, перенесших ИВЛ, ухудшение когнитивных способностей составило около 7 баллов IQ. Что тут играет ключевую роль: работа вируса? Специфика самой процедуры ИВЛ? Общее ухудшение состояния здоровья после тогда, как балансируешь между жизнью и смертью?

- Скорее всего это комбинация факторов. Вирус может проникать в ткань мозга, но мы также знаем, что сам по себе тяжелый респираторный дистресс (когда человеку не хватает воздуха, возникает одышка, учащенное дыхание - авт.) также является фактором риска развития когнитивных нарушений. Возьмем “постинфекционный синдром” - термин, который был в ходу до ковидной эры. Там описывали и когнитивное снижение, и снижение продолжительности жизни, и ухудшение качества жизни у пациентов, выживших после ИВЛ.

- То есть это достаточно известная история?

- На самом деле, да. Как и большинство методов, используемых при лечении Covid-19. Это и использование гормонов для подавления иммунной реакции - того самого цитокинового шторма. И прон-позиция - техника переворота пациента на живот... Все эти рекомендации возникли на основании старых научных данных. Просто раньше это применялось локально, а сегодня массово.

- Не могу не спросить: есть ли опасность, что человечество поглупеет, учитывая, что переболели сотни миллионов и пандемии пока конца не видно?

- Я бы изначально не питал иллюзий о высоком интеллекте человечества. Прогресс, которого мы достигли, это скорее результат усилий отдельных представителей. Пандемия продемонстрировала, что в массе своей человечество не блещет высоким интеллектом. Вспомните этот славный путь от массовых закупок гречки и туалетной бумаги до воплей о том, что вакцина “Спутник V” придумана, чтобы поработить человечество путем чипирования. На мой взгляд, человечество глобально не стало умнее за последние 5 тысяч лет. И тупеть нам особо некуда. Даже если мы все переболеем Covid-19. А если говорить серьезно, то такие опасения это следствие панических настроений в обществе. Были исследования в том же журнале Lancet о том, что деятельность СМИ стала фактором риска развития посттравматического синдрома. Люди панически боятся коронавируса, а когда заболевают им, то у некоторых на этом фоне расцветает многокрасочная яркая картина психосоматических расстройств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему четвертая волна эпидемии в России мощнее всех предыдущих и что нас ждет дальше, рассказала профессор-инфекционист

Гостем программы «Антиковид» на Радио «Комсомольская правда» стала президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова (подробности)

В ВОЗ впервые официально назвали симптомы постковидного состояния

Основных всего три, а "дополнительных" - два десятка (подробности)