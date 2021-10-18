Из-за болезни Ларисы Гузеевой съемки «Давай поженимся» остановлены: «Сатурация в норме, но легкие все еще поражены»

Ларису Гузееву ждут в студии в следующем месяце. Фото — кадр программы «Давай поженимся». Первый канал

62-летняя Лариса Гузеева – трудоголик, поэтому даже в больнице скучает по работе и коллегам. Лариса Андреевна в Коммунарке лечится от коронавирусной пневмонии и сопутствующих болезни осложнений. Госпитализировали Гузееву 26 сентября, поражение легких выросло, поэтому быстрой выписки не случилось.

Из-за госпитализации Ларисы Гузеевой октябрьские съемки «Давай поженимся» перенесли. В начале месяца за два – три дня записывали программы на месяц вперед. Иногда с небольшим запасом. Поэтому сейчас в эфире отснятые ранее программы, часть которых разбита на две части – два эфирных дня. Лариса Гузеева не любит выносить на обсуждение состояние своего здоровья, поэтому коллеги опасаются открыто комментировать выздоровление звезды. Однако некоторой информацией делятся. Коллега телеведущей рассказал kp.ru: «Состояние у Ларисы стабильное. Говорят, что средней тяжести – поражение легких на прошлой неделе было 60%. Сатурация в норме, но легкие поражены, поэтому серьезное лечение идет. Когда продолжаться съемки «женилок» пока никто не знает, дата открытая. Все ждут новостей, отмашки. Пока Лариса в больнице, но все надеются, что скоро выпишут. Есть надежда, что через неделю. Все очень ждут и желают выздоровления Ларисе. Главное здоровье Лары».

Есть надежда, что после выписки Лариса Андреевна быстро восстановится и уже в конце ноября, начале декабря снимется в предновогодних выпусках. Непростое течение болезни спровоцировано сразу несколькими факторами: возраст, лишний вес, гипертония, отсутствие вакцинации. Если бы, Гузеева привилась, как ее лучшая подруга 66-летняя Лариса Удовиченко, то осложнений можно было избежать. Ковид звезда подхватила во время поездки в Крым, где проходила курс оздоровления и очищения организма в частной клинике. За несколько дней организм звезды пережил несколько встрясок: смена климата, нагрузка комплекса оздоровительных и детокс процедур, переохлаждение – купание в прохладном море, где температура воды была 19 градусов. Вирус поразил ослабленный и незащищенный вакцинацией организм.