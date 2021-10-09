Состояние Ларисы Гузеевой стабилизировалось, жалобы только на отдышку

Гузеева жалуется на одышку Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Состояние популярной актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой стабилизировалось. Об этом сообщил источник kp.ru.

Как сообщил собеседник издания, артистку не переводили в реанимацию. Все это время она находилась в терапевтическом отделении.

Правое легкое телеведущей поражено на 60 процентов, левое — на 50 процентов. Температура тела находится в пределах нормы, не повышенная. Однако Гузеева жалуется на одышку.

Ранее появилась информации об ухудшении состояния Гузеевой. Сообщалось, что артистку будут лечить кислородом с помощью специального аппарата, конструкция которого напоминает скафандр с несколькими трубками, который надевается на голову пациента. По данным экспертов, использование кислородного шлема вместо маски помогает больным в критическом состоянии самостоятельно дышать и избежать интубации (введения в гортань трубки), которая чревата различными осложнениями.