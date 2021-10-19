Передумала быть мальчиком: Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта впервые в жизни надела платье

На премьеру фильма «Вечные», в котором ее мама сыграла главную роль, Шайло пришла в платье. Фото: REUTERS

Старшая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта с трех лет отказывалась отзываться на собственное имя. Все свое детство Шайло твердила, что она – Джон, и одевалась как пацан. Девчушка упорно уверяла, что на самом деле она - мальчик. Звездные родители не стали препятствовать странной причуде дочки. Короткие мальчишеские стрижки, мешковатые шорты и скрывающие фигуру свитера и футболки – Шайло сделала все, чтобы ничем не отличаться от своих братьев. Но теперь, похоже, все изменилось: девочка передумала становиться мальчиком. На премьеру фильма «Вечные», в котором ее мама сыграла главную роль, Шайло пришла в платье. Впервые за 15 лет!

Дочь Питта и Джоли впервые за 15 лет надела платье. Фото: EAST NEWS

Минувшим вечером в Лос-Анджелесе прошла громкая премьера. На показ фантастического фильма, снятого по мотивам комиксов Marvel, Анджелина Джоли пришла в окружении своих детей. На красной дорожке вместе с 46-летней актрисой позировали 20-летний Мэддокс, 16-летняя Захара, 15-летняя Шайло и 13-летние близнецы Вивьен и Нокс. Не было только среднего сына Джоли - 17-летнего Пакса.

На красной дорожке вместе с 46-летней актрисой позировали 20-летний Мэддокс, 16-летняя Захара, 15-летняя Шайло и 13-летние близнецы Вивьен и Нокс. Фото: EAST NEWS

Все дети принарядились и выглядели элегантно. Но больше всего внимания к себе привлекла Шайло. Зрители премьеры не поверили свои глазам: на девочке красовался стильный сарафан на бретельках, в котором когда-то ходила сама Анджелина. Шайло решила отказаться от короткой мальчишеской стрижки и отращивает волосы, которые она собрала в пучок. Образ дополнили туфельки-балетки и несколько аксуссуаров, в том числе браслет-цепочка на ноге. Если приглядеться, можно заметить, что Шайло даже накрасилась: девочка сделала легкий макияж в бежевых тонах.

На Шайло красовался стильный сарафан на бретельках, в котором когда-то ходила сама Анджелина. На фото Шайло - с сестрой Захарой. Фото: EAST NEWS

Шайло унаследовала красоту своих звездных родителей – Брэда Питта и Анджелины Джоли. Обладательница светлых волос и выразительных голубых глаз в будущем наверняка превратится в яркую красавицу. Пока Шайло считала себя мальчиком, поклонники Джоли и Питта только вздыхали: эх, такая хорошенькая девочка могла бы получиться! Но теперь у звездной наследницы есть все шансы стать успешной моделью или актрисой.

Похоже, Шайло окончательно передумала становиться мальчиком. Фото: EAST NEWS

Из дочерей Анджелины только одна, приемная Захара, любит платья и неизменно выбирает женственные наряды. Биологические же дочки Джоли и Питта в повседневной жизни предпочитали мальчиковую одежду. Вслед за старшей Шайло ее младшая сестра Вивьен тоже начала носить шорты и футболки. Анджелина всегда говорила, что младшая дочь – самая нежная и мягкая из ее детей. Видимо, чтобы закалить ее характер, актриса отдала девочку на мальчишеский спорт – она ходит в секцию каратэ. Но на премьере «Вечных» Вивьен тоже была в платье: она выбрала белоснежный наряд, который она дополнила светлыми кроссовками.

Рассказывая о нарядах своих детей, которые они надели на премьеру фильма «Вечные», Джоли отметила, что все они винтажные. Фото: REUTERS

А вот старшая Захара пришла в очень приметном платье: в сером наряде модного дома Elie Saab, расшитом стразами, Анджелина блистала на церемонии вручения премии «Оскар» в 2014 году.

Шайло с детства отказывалась носить платья, уверяя, что она - пацан. Фото: EAST NEWS

Рассказывая о нарядах своих детей, которые они надели на премьеру фильма «Вечные», Джоли отметила, что все они винтажные.

- У моих детей получились смешанные винтажные образы, включая мое старое платье с премии "Оскар". Мы сделали ставку на винтаж и обновили мои старые вещи, - рассказала звезда.