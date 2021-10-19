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Экономика19 октября 2021 18:15

Был бы босс, да не дорос: каждый второй россиянин уверен, что может руководить лучше своего шефа

Каждый пятый россиянин считает, что его начальник недостоин своей должности
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Желающие руководить не всегда понимают, насколько эта работа сложна. Начальник несет ответственность - за себя, за подчиненных, за результат

Желающие руководить не всегда понимают, насколько эта работа сложна. Начальник несет ответственность - за себя, за подчиненных, за результат

Фото: Shutterstock

Начальник – это не должность и не профессия. Начальник – это врожденный талант! И этим даром обладает две трети наших сограждан (по их собственному мнению). Это выяснили аналитики сервиса Зарплата.ру, опросив 2000 взрослых россиян. Оказывается, 69% из нас просто спят и видят себя руководителями, причем большинство из этих мечтателей - мужчины без высшего образования.

Неудивительно, что при такой нескромной самооценке многие из нас скептически относится к талантам собственных начальников. Каждый пятый россиянин считает, что его нынешний руководитель недостоин своей должности, а почти 50% из нас убеждены, что справились бы с обязанностями куда лучше шефа (подробнее см. «Только цифры»).

Почему же мы так рвемся в кресло руководителя? Большинство респондентов признались: их привлекает не только зарплата, но и статус. А психолог Анна Девятка объясняет: когда человек стремится на вершину карьерной лестницы ради статуса, на самом деле он не хочет быть руководителем, а желает добиться уважения близких. Что же касается денег, то быть боссом и хорошо зарабатывать - это не всегда одно и то же. В общем, многие просто хотят командовать людьми, не задумываясь о том, что за этим стоит.

- Желающие руководить не всегда понимают, насколько эта работа сложна. Начальник несет ответственность - за себя, за подчиненных, за результат. Поэтому возникает вопрос: а понимают ли люди, какие обязательства они хотят на себя взвалить? Если вы хотите иметь то, что есть у другого, то сравните качества этого человека и свои. А если просто твердить «я мог бы лучше», то это говорит о неуважении к другим людям, - говорит Анна Девятка.

По словам психолога, возможностей проявить себя сегодня предостаточно. Начальники нужны не только в крупных компаниях, но и во многих других сферах: например, на автомойках. И тем россиянам, которые спят и видят себя боссами, стоит для начала попробовать себя в роли «небольшого» начальника. Поработать, потренироваться, и потом уже решить, насколько это дело вам подходит. И после этого уже делать выводы – заслуженно получил работу твой нынешний босс или нет.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Что вы думаете о своем начальнике?

Он получил свою должность незаслуженно — 21%

Я бы справился с его обязанностями лучше — 45%

Начальник не нужен, могу работать эффективно и без него — 15%

Все устраивает — 19%

Что вас привлекает в должности руководителя?

Высокая зарплата и статус — 33%

Возможность самостоятельно принимать решения и ни перед кем не отчитываться — 14%

Возможность самореализации — 11%

Возможность профессионального роста — 9%

Легальный способ меньше работать — 7%

По данным Зарплата.ру. Опрошено 2000 человек в возрасте от 18 до 55 лет.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ