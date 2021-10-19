Был бы босс, да не дорос: каждый второй россиянин уверен, что может руководить лучше своего шефа

Желающие руководить не всегда понимают, насколько эта работа сложна. Начальник несет ответственность - за себя, за подчиненных, за результат Фото: Shutterstock

Начальник – это не должность и не профессия. Начальник – это врожденный талант! И этим даром обладает две трети наших сограждан (по их собственному мнению). Это выяснили аналитики сервиса Зарплата.ру, опросив 2000 взрослых россиян. Оказывается, 69% из нас просто спят и видят себя руководителями, причем большинство из этих мечтателей - мужчины без высшего образования.

Неудивительно, что при такой нескромной самооценке многие из нас скептически относится к талантам собственных начальников. Каждый пятый россиянин считает, что его нынешний руководитель недостоин своей должности, а почти 50% из нас убеждены, что справились бы с обязанностями куда лучше шефа (подробнее см. «Только цифры»).

Почему же мы так рвемся в кресло руководителя? Большинство респондентов признались: их привлекает не только зарплата, но и статус. А психолог Анна Девятка объясняет: когда человек стремится на вершину карьерной лестницы ради статуса, на самом деле он не хочет быть руководителем, а желает добиться уважения близких. Что же касается денег, то быть боссом и хорошо зарабатывать - это не всегда одно и то же. В общем, многие просто хотят командовать людьми, не задумываясь о том, что за этим стоит.

- Желающие руководить не всегда понимают, насколько эта работа сложна. Начальник несет ответственность - за себя, за подчиненных, за результат. Поэтому возникает вопрос: а понимают ли люди, какие обязательства они хотят на себя взвалить? Если вы хотите иметь то, что есть у другого, то сравните качества этого человека и свои. А если просто твердить «я мог бы лучше», то это говорит о неуважении к другим людям, - говорит Анна Девятка.

По словам психолога, возможностей проявить себя сегодня предостаточно. Начальники нужны не только в крупных компаниях, но и во многих других сферах: например, на автомойках. И тем россиянам, которые спят и видят себя боссами, стоит для начала попробовать себя в роли «небольшого» начальника. Поработать, потренироваться, и потом уже решить, насколько это дело вам подходит. И после этого уже делать выводы – заслуженно получил работу твой нынешний босс или нет.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Что вы думаете о своем начальнике?

Он получил свою должность незаслуженно — 21%

Я бы справился с его обязанностями лучше — 45%

Начальник не нужен, могу работать эффективно и без него — 15%

Все устраивает — 19%

Что вас привлекает в должности руководителя?

Высокая зарплата и статус — 33%

Возможность самостоятельно принимать решения и ни перед кем не отчитываться — 14%

Возможность самореализации — 11%

Возможность профессионального роста — 9%

Легальный способ меньше работать — 7%

По данным Зарплата.ру. Опрошено 2000 человек в возрасте от 18 до 55 лет.