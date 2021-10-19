Аглая Шиловская вернулась в «Ледниковый период» после срочной операции

Аглая снова вышла на каток "Ледникового периода". Фото: Максим ЛИ

Внучка известного советского актера Всеволода Шиловского Аглая смогла прийти в себя после перенесенной на днях срочной операции и снова вышла на каток "Ледникового периода". Как мы помним, прошлый выпуск шоу артистка вынужденно пропустила. Но прошла неделя - и девушка снова в строю.

- Дорогие друзья, если бы вы знали, как непросто мне записывать это видео из дома, когда я должна быть на льду, - объяснилась актриса. - Но дело в том, что после прошлого выпуска я уехала на внезапную, срочную и довольно непростую операцию. После этой операции мое восстановление идет не совсем гладко. Я пропускаю этот выпуск (прошедший 16 октября). Хочу пожелать всем участникам прекрасного, вдохновенного катания.

Тогда пара должна была выступить с довольно сложным номером, в котором присутствовало даже вращение. Аглая и Максим выучили элементы, но потом актрисе стало плохо.

Однако, как стало известно «КП», 19 октября на съемочной площадке Шиловская появилась. Она вернулась после операции и прокатывает новый номер с партнером. Актриса и фигурист готовят выступление под музыку Эраста Абазы к романсу «Утро туманное» по стихотворению Ивана Тургенева 1843 года.

Зрители увидят его в эфире Первого канала в ближайшую субботу 23 октября в 17.35.