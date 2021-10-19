28,6% опрошенных заявили, что хотели бы получать ежемесячно от 100 до 200 тысяч рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Росстат планирует изменить подходы к оценке бедности в России. В частности, новая методика должна охватить оценку доходов семей с детьми и доходов пожилых людей. А тем временем сайт KP.RU узнал, какой уровень ежемесячных доходов россияне сами считают для себя комфортным.

Так, 28,6% опрошенных заявили, что хотели бы получать ежемесячно от 100 до 200 тысяч рублей, и тогда смогли бы жить в свое удовольствие.

«По сегодняшней жизни надо 100-150 тысяч рублей получать», - отмечает один из участников исследования.

Еще 22,6% респондентов хотели бы получать, по крайней мере, 70-100 тысяч рублей. Опрошенные уверены, что этой суммы достаточно для комфортной жизни.

20,9% респондентов отвечали скромнее, по их словам, для хорошей жизни достаточно и 50-70 тысяч рублей в месяц. Также 18,5% согласны получать около 50 тысяч рублей, на эту сумму они смогли бы спокойно жить и нив чем не нуждаться.

Россияне рассказали, какой уровень доходов считают комфортным

«Мне, пенсионерке, 50 тысяч рублей хватило бы, а молодым не меньше 100 нужно», - говорит одна из опрошенных.

Наибольшие запросы по доходам оказались у оставшихся 9,4% опрошенных. Эта категория респондентов заявила, что жить с комфортом можно только на сумму менее полумиллиона рублей в месяц.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие шесть с половиной тысяч человек.