В США падающий пассажирский самолет обесточил дома и развалился на части на земле

На борту находился 21 человек – 18 пассажиров и 3 члена экипажа

В Соединенных Штатах очередное ЧП: неподалеку от аэропорта Хьюстона (штат Техас) упал и разбился пассажирский самолет McDonell Douglas MD-87.

На борту находился 21 человек – 18 пассажиров и 3 члена экипажа. Все они были благополучно эвакуированы из развалившегося на части и загоревшегося на земле самолета; одному пассажиру понадобилась медицинская помощь.

Самолет вылетел из одного из аэропортов Хьюстона. Его маршрут, равно как и причины, приведшие к катастрофе, пока не называются. Федеральное бюро авиационной безопасности США начало расследование происшествия.

Сообщается лишь, что борт выполнял чартерный рейс. Судно было построено в 2015 году. Обычно пассажирские самолеты этой модели выпускаются в расчете на 172 посадочных места.

Падая, самолет задел линии электропередач, обесточив таким образом множество домов в округе.

Работа всех аэропортов Хьюстона, воздушные гавани которого являются одними из крупнейших в Северной Америке, не нарушена.