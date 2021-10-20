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Общество20 октября 2021 7:00

Полковник Каддафи перед смертью предупредил Запад: Вы - идиоты

Десять лет назад был убит правитель Ливии, но затеянная США «арабская весна» полыхает до сих пор
Евгений УМЕРЕНКОВ
Евгений УМЕРЕНКОВ
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Полковник единолично правил страной 43 года

Полковник единолично правил страной 43 года

Фото: EAST NEWS

Восклицание известного политика «Как здорово!» по самому кровожадному поводу принадлежит бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон. Известные кадры: ей показывают на экране смартфона эпизод зверского убийства Каддафи, и она восторженно восклицает «Wow!».

Муаммара Каддафи, лидера Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии (такое название он придумал для Ливии) убили 20 октября 2011 года. Полковник единолично правил страной 43 года. К власти пришел после военного переворота в 1969-м еще в погонах капитана. Поскольку главным богатством страны были немалые запасы нефти, Каддафи стал сказочно богат (ел-пил в буквальном смысле только из золота). Эксцентричный лидер удивлял весь мир яркими одеяниями бедуина, которые придумывал сам. В зарубежных поездках он устанавливал в центрах мировых столиц бедуинский шатер. В 2008 году такой шатер был разбит и в Московском Кремле.

Этот диван в псевдоантичном стиле - образец роскоши во дворце ливийского лидера. Захватив резиденцию, повстанцы выместили на мебели свое отношение к недавнему правителю. Фото: Getty Images

Этот диван в псевдоантичном стиле - образец роскоши во дворце ливийского лидера. Захватив резиденцию, повстанцы выместили на мебели свое отношение к недавнему правителю. Фото: Getty Images

Но не забывал бывший революционер и про народ. При нем Ливия стала самой благополучной страной Африки. ВВП на душу населения в 2009 году - 9714 долларов, 49-е место в мире. Ежегодные дотации на каждого члена семьи, пособия новобрачным на приобретение квартиры, выплаты за каждого новорожденного. Налогов практически никаких, медицина и образование бесплатны. Литр бензина - 14 центов, дешевле, чем вода!

Но когда в начале января 2011 года полыхнула «арабская весна», выяснилось, что диктаторов-долгожителей, даже в странах относительного благополучия, народ не поддерживает (см. «Справку «КП»).

О, «ВЕСНА» БЕЗ КОНЦА И БЕЗ КРАЮ...

Если в Тунисе и Египте, в которых начиналась «арабская весна», ситуация в итоге все же вернулась к мирному формату, то Ливия как единое государство перестала существовать. Там две основные силы продолжают ожесточенную борьбу - правительство национального согласия Фараджа и ливийская национальная армия фельдмаршала Хафтара. Противостояние усугубляется участием в нем радикальных исламистов, иностранных наемников, поддержкой со стороны иностранных «заинтересованных лиц» оружием и финансами.

Полковник обожал красивые вещи.

Полковник обожал красивые вещи.

Фото: REUTERS

Поддержка Западом «демократических преобразований» в арабских странах обернулась большими проблемами для безопасности всего мира. То, что навязывать свои модели демократии мусульманским странам - затея бесполезная и вредная, теперь, уйдя из Афганистана, признали даже США. Но раньше в ЕС из арабских стран, охваченных гражданскими войнами и засильем сторонников всякого рода «халифатов», хлынул поток мигрантов. Только в 2015 году въехало до 1,8 млн беженцев. Европейские города узнали, что такое воинствующий ислам. Число терактов, совершенных радикалами, резко возросло.

Из последнего письма Каддафи европейским лидерам:

«Вы бомбите стену, не пропускавшую поток африканской миграции в Европу, стену, останавливавшую террористов «Аль-Каиды». Этой стеной была Ливия. Вы разрушили ее. Вы - идиоты...»

Золотой пистолет и роскошный кинжал из его арсенала. Фото: Huseyin Bagis/Anadolu Agency/Getty Images

Золотой пистолет и роскошный кинжал из его арсенала. Фото: Huseyin Bagis/Anadolu Agency/Getty Images

Свержение Каддафи при поддержке Запада имело и еще одно следствие. Диктатор тайно пытался создать ядерную бомбу, но был пойман за руку. Против Ливии ввели суровые санкции, и Каддафи отказался от своей затеи. За что Запад даже ставил его в пример другим. Но расправа над полковником, без сомнения, стала мощным аргументом в пользу того, что своя ядерная бомба - лучшая защита.

СПРАВКА «КП»

Началось с Туниса

- «Арабская весна» - это протесты широких масс в небывалых прежде масштабах против авторитарных правителей, удерживающих власть для кормления своей семьи в буквальном и широком смыслах слова, - объясняет «КП» руководитель Центра «Европа - Ближний Восток» Института Европы РАН Александр Шумилин. - Право граждан на протест в цивилизованных странах Запада закреплено конституционными нормами, а в странах арабского мира указание на него содержится в Коране, где говорится о недопустимости узурпации власти и обязанности мусульман бороться с узурпаторами.

Началось все в конце 2010 года в Тунисе, где после самосожжения молодого продавца фруктов - от безысходности и отчаяния - начались волнения, умело руководимые через соцсети, вынудившие бежать из страны коррумпированного президента Зина аль-Абидина Бен Али. Он правил 23 года.

Сразу же волнения перекинулись в Египет. Там уже 30 лет у власти был верный союзник США Хосни Мубарак. Но тогдашний американский президент Обама позвонил ему и предложил сдать власть. Что тот и сделал.

Следующей стала Ливия - восстание против Каддафи, поддержанное Лигой арабских государств и Евросоюзом, началось в феврале и быстро переросло в ожесточенную гражданскую войну. В марте к борьбе против Каддафи подключилась авиация НАТО. США, по выражению одного из советников Обамы, «осуществляли теневое руководство».

В середине октября сторонники Каддафи практически были разгромлены, диктатор объявил о начале «партизанской борьбы». Но 20-го числа был убит, предварительно его подвергли пыткам и надругательствам. Политической эпитафией полковнику Каддафи стали слова той же Хиллари Клинтон, произнесенные ею вперемежку с неудержимым смехом, когда информация о его смерти подтвердилась: «Мы пришли, мы увидели, он умер».

Но кроме госсекретаря США такой цинизм из западных лидеров не проявил никто. Все просто поприветствовали «свержение диктатора». Хотя и премьер Италии Берлускони, и президент Франции Саркози числились чуть ли не в личных друзьях Каддафи. Полковник даже признался, что солидно профинансировал предвыборную кампанию француза.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Понимают ли они, что творят?

Бороться с диктаторами и узурпаторами власти, и не только в арабском мире, конечно же, надо. Но если итогом этой борьбы становятся развал стран и их экономик, нескончаемые гражданские войны, еще большее обнищание народа и растущая лавина беженцев, то что-то идет не так. Когда извне определяют, кто диктатор, а кто «свой сукин сын», это явно не способствует победной поступи демократии.

Об этом Президент России Владимир Путин и предупреждал на Генассамблее ООН в 2015 году: «Экспорт революций - теперь уже так называемых демократических - продолжается... Конечно, политические и социальные перемены (на Ближнем Востоке и в Северной Африке) назревали давно. Но что получилось на деле? (...) Вместо торжества демократии и прогресса - насилие, нищета, социальная катастрофа, а права человека, включая право на жизнь, ни во что не ставятся. Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию: вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?»

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