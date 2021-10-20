Ольга Бузова о связи с Тимуром Батрутдиновым: «Мы пока не были любовниками!»

Ольга Бузова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ольге Бузовой и ее коллеге Тимуру Батрутдинову уже не первый год приписывают романтическую связь. В интервью Радио «Комсомольская правда» артистка откровенно рассказала о своих отношениях с юмористом.

- Вот, кстати, читательница тоже прислала вопрос - когда свадьба, почему не соглашается Оля выйти замуж за Тимура? - спросила у звезды журналист kp.ru Мария Ремизова.

- Когда Тимур сделает мне предложение, я на него отвечу. Пока конкретных предложений не поступало. Но если серьезно, мы с ним очень хорошие друзья. И у нас прекрасные отношения, просто в какой-то момент мы с ним решили, что для того, чтобы не потерять эту дружбу, нам лучше не сближаться. Да, оказывается, бывает дружба между мужчиной и женщиной - и мы с Тимуром не были любовниками, и не являемся, - а о будущем не знаю (смеётся.). Жизнь такая интересная, поэтому - я свободна, он свободен. Будущее покажет, - загадочно улыбнулась в беседе с kp.ru Ольга Бузова.

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