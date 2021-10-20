Ольга Бузова: Я готова стать мамой!

Ольга приехала в «Комсомолку» и ответила на вопросы слушателей Радио «КП». Фото: Иван МАКЕЕВ

Ни дня новостная повестка не начинается без Ольги Бузовой. Казалось бы, уже давно позади «Дом-2» и скандальный развод с футболистом Дмитрием Тарасовым, но Бузовой и без этих поводов удаётся удерживать внимание таблоидов и огромной армии подписчиков в Инстаграмме (23 миллиона фолловеров). Уже сама ее фамилия вызывает эмоции.

У кого-то негатив, как в недавней истории с ее дебютом во МХАТе, мол, как посмело дитя скандального реалити-шоу посягнуть на сцену академического театра, где блистали великие старики. А у кого-то Оля вызывает уважение - за бесстрашие и трудолюбие. Вот уже пять лет она записывает треки, которые попадают в топы хит-парадов. И накануне очередного столичного сольника (28 октября в Крокус сити холл - Ред.) поющая телеведущая приехала в «Комсомолку», где впервые прокомментировала скандал во МХАТе, поцелуи с Биланом и конфликт с Губерниевым.

Смотреть видеосюжет Ольга Бузова: О мужчинах, материнстве, поцелуе с Биланом и скандале во МХАТЕ

О фигуре мечты

- Оля, мы рады тебя видеть в нашей новой редакции.

- Спасибо большое. У вас очень уютно, очень красиво.

- Мне кажется, даже самые злобные хейтеры умолкают, когда видят твою фигуру, когда смотрят в твоём Инстаграмме фотки в купальнике. Рецепт стройности какой? Я так понимаю, когда ты каталась на «Ледниковом периоде», ты каждый день тренировалась...

- Я очень сильно тогда похудела.

Оля уверяет, что она склонна к полноте. Глядя на нее, в это трудно поверить. Фото: Instagram.com

- А сейчас как? Ты что, вообще ничего не ешь?

- Нет, я ем. Я нормальный человек, я нормальная девушка, которой всегда нечего надеть, и которая всю жизнь на диете. Причем я склонна к полноте. То есть моя фигура и мое тело – это работа. Я могу поесть на ночь, я могу съесть горячие бутерброды, я могу съесть спагетти, обожаю итальянскую кухню. Но поскольку я знаю свое тело, я с ним знакома очень хорошо, я знаю, когда я могу варьировать. Где-то я чуть позволила себе вкусняшек (в отпуске, например), потом я занимаюсь спортом. Кстати, я бегать вообще не люблю, хотя в школе я всегда занимала первые места, особенно на длинные дистанции. Потому что все выдыхались, а я умела распределять силы на три километра.

- Слушай, как это похоже на твою карьеру.

- Да, кстати. Все выдыхались, а я сначала медленно начинала (тише едешь – дальше будешь), и когда люди уже были без сил, я давила на газ и всегда побеждала. Но бег я не люблю, потому что мне скучно. Когда я говорю про спорт, я имею в виду бокс, танцы, пилон.

- Бокс, кстати, это неплохая закалка от хейтеров.

- Знаешь, не столько оружие от хейтеров, а это очень хорошая штука для сердца, это очень хорошая разрядка. Ну, и бокс – это очень умный вид спорта. Ты не просто ходишь по дорожке, ты не просто качаешь железо, а ты пытаешься угадать соперника, где он нанесет удар. Поэтому секрет моей стройности, если так можно сказать, это умение договариваться с собой.

Я себя приучила с 13 лет заниматься спортом. Когда еще не было модно ходить в спортзалы, я маме сказала: «Мамуль, я хочу заниматься спортом». Мне мама сказала: «У нас бюджета в семье на это нет».

- То есть вы так скромно жили?

- Мы очень скромно жили. Деньги в семье тратились только на образование и на путешествия. И мама сказала: «Хочешь заниматься, занимайся по кассетам». И с 13 лет я занималась под кассеты Синди Кроуфорд.

- Хотя, знаешь, когда эти стрессы, ведь хочется заедать их.

- У меня наоборот. Вот у меня мама такая, на стрессе она кушает. Когда у меня стресс, я не могу ни есть, ни пить, ничего.

- То есть ведро мороженого – это не про тебя?

- А я вообще мороженое не люблю. Мне, кстати, повезло, я не люблю сладкое. Но я люблю колбасу «Докторскую».

- Тебе не жалко лицо? Бокс все-таки достаточно травматичный вид спорта.

- Но я же занимаюсь не на победу. У меня серьёзный педагог, Софья Очигава, она чемпионка мира по боксу. Конечно, она меня бережёт. Я же не выхожу на ринг. Пока (смеётся.).

Ольга Бузова на радио "Комсомольская правда" Фото: Иван МАКЕЕВ

О травмах на съемках

- После участия в «Ледниковом проекте» у тебя были серьёзные травмы...

- Да, 8-го и 9-го ребра у меня был перелом. И я каталась с этими трещинами, никому об этом не говорила, кстати.

Мне не хотелось, чтобы меня жалели, и делали мне какую-то скидку на проблемы со здоровьем. Я каталась последние, наверное, 5 программ с трещинами в ребрах и в специальном корсете.

- Тебе удалось починиться? Были какие-то операции?

- Нет, не нужно было операций, слава богу все срослось.

- У тебя же ещё была проблема с ногой, косточка, которую надо было удалять операционно...

- И сейчас необходима операция, если честно. Я делала операцию на ноге в Штутгарте, удаляла косточку. Но, к сожалению, она заново выросла и нуждается сейчас тоже в операции.

- И ты все равно на шпильках?

- На шпильках, на пилоне. Я привыкла к этому дискомфорту. То есть я живу с ощущением боли каждый день.

- У тебя сейчас будет новое шоу... Там же наверняка будут опять какие-то опасные трюки. Ты же любишь все эти полеты над залом, сложную хореографию.

- Да, уже все колени в синяках. Это не потому, что я мою полы на коленях, это тоже последствия тренировок.

- Есть какие-то страховки? Как Дженнифер Лопес страхует что-то – голос, тело, еще что-то.

- Ты смотрела шоу «Я смогу»? Я там без страховки над куполом на трапеции делала обрыв. Я не люблю, когда меня привязывают, страхуют. Если делать трюк, то делать красиво и эффектно. Поэтому – нет, у меня страховки не будет. Все трюки делаю сама, без каскадёров.

- Мне кажется, из тебя получилась бы отличная киноактриса. Потому что и каскадеры никакие не нужны.

- А еще не получилась?

Ольга Бузова на радио "Комсомольская правда" Фото: Иван МАКЕЕВ

О материнстве

- Мне кажется, твоя главная роль ещё не сыграна.

- Да, я тоже так думаю. Причём не только на сцене, не только в кино, но и в жизни. Я никогда не была в роли мамы, я еще этого чуда пока не испытала.

- А ты готова к материнству?

- Я давно готова. В 22 я думала, что в 25 у меня уже будет ребенок. Я хотела и хочу детей. Просто так получается в жизни, что не происходит этого. Поэтому я уже спокойно к этому отношусь. Но я знаю, что у меня будут дети. Ты знаешь, как Булгакова («Мастер и Маргарита»), когда нас заставляли в школе читать по программе в 9-м классе, я не поняла это произведение. Только, прочитав эту книгу в 20 лет, я поняла ее смысл. Поэтому всему свое время. Каждой книге свой час, каждому событию и каждой главной роли свое время.

Кстати, немножко поспойлерю. Я уже снимаюсь в голливудском фильме.

Партнёры шикарные, звезды Голливуда. Но подробнее пока не могу рассказывать.

О МХАТе

- Знаешь, все обсуждали твою роль в театре, во МХАТе, в спектакле «Чудесный грузин». Зачем ты на это пошла, ты же прекрасно знала, что будет очень много хейта. Ты же не первый год в шоу-бизнесе...

- Но я не ожидала, что настолько много грязи на меня польётся.

Если я буду каждое свое действие рассматривать с точки зрения, что подумают обо мне люди, я бы, наверное, так не рисковала и столько бы событий в моей жизни не происходило.

И для меня был очень большой шок и очень большой стресс, когда я после премьеры услышала столько хейта в своей адрес. Я никогда не смогу привыкнуть к этому негативу. Для меня это ненормально. Я ничего плохого никому не сделала, я ни у кого не забрала эту роль.

- На самом деле ты не побоялась посмеяться над собой. Потому что роль-то комическая.

- Я ее сделала такой. Вообще роль очень серьезная, я играю шпионку Беллу Шанталь. Я спасаю Сталина в Батуми, в Грузии в 1907 году. Ничего себе, комическая...Ну, если это смешно… Я просто сделала эту роль под себя. Каждая актриса, она проживает роль по-своему. Другой бы сыграл, возможно, по-другому. Мы очень долго искали эту грань между серьезностью и юмором.

- Ты не пожалела, что согласилась?

- Нет. Я вообще ни о чем никогда не жалею. Недавно мне мама прислала фразу, я ее постоянно сейчас говорю. Я знаю, почему мы ошибаемся постоянно. Знаешь, почему?

- Почему?

- Мы живем эту жизнь в первый раз. Причем в первый и последний. Поэтому я никогда ни о чем не жалею. Даже, если я совершу ошибку, любая ошибка – это опыт. Поэтому я не жалею. Как я могу жалеть о МХАТе? Более того, я буду продолжать играть во МХАТе.

Ольга Бузова во МХАТе, в спектакле «Чудесный грузин» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Ты все-таки вернешься на сцену МХАТа?

- А я никуда не уходила.

- Так мы читаем в Яндексе, мол, Ольгу Бузову убрали из спектакля...

- Что вы читаете? Читайте всё только у меня в Инстаграм и в «Комсомолке».

Я никуда не уходила. Я очень бы хотела получить еще образование театральное. Я чувствую, что мне не хватает школы жизни, что есть навыки, которыми бы я хотела обладать.

У меня много планов. Я и книгу еще хочу написать, и итальянский язык выучить, и фортепиано я занимаюсь, кстати, начала брать уроки.

- По поводу твоего нового шоу «Вот она я». Я недавно была на концерте одной твоей коллеги (не буду называть имя). Человек уже 20 лет на сцене. Кремль. Я никогда не была у нее на концерте, и я была просто в шоке оттого, что нет энергетики, нет артиста. Ну, пустота такая, хотя очень много денег вложено. И я была на твоем концерте. Я могу сказать, что ты делаешь очень крутое шоу. Но негатива в твой адрес много. Да, понятно, что ты не Анна Нетребко…

- А я никогда не говорила, что я крутая вокалистка.

Пять лет я на музыкальной сцене, выпускаю уже третий альбом, но я ни разу не говорила, что я – Нетребко, или что у меня шикарный диапазон.

Но я хорошо пою, между прочим.

Я нормально отношусь к критике. К конструктивной.

Я, например, даже от своих друзей и от своей команды всегда хочу честное мнение и честную оценку своей работы. Меня не нужно засыпать комплиментами искусно, я хочу знать правду. Поэтому я совершенно спокойно к критике отношусь. Более того, самый жесткий критик по отношению к себе – я сама. Я всегда собой недовольна, я всегда хочу лучше. Мне не обидно, пожалуйста, критикуйте. Просто я за справедливость. Придите ко мне, посмотрите на меня, а потом, пожалуйста, делайте свои рецензии. А многие же люди даже не смотрят, даже не ходят. Просто берешь фамилию Бузова, вставляешь в свой монолог, и на тебя обращают внимание. Это работает вот так, к сожалению.

- Почему некоторые твои коллеги тебя не любят? Это какая-то клановость на эстраде?

- А почему меня директор школы не взлюбила? Почему до сих пор не пускают меня в школу, которую я закончила с отличием? Почему декан Санкт-Петербургского государственного университета восхищается мной и благодарен за то, что я закончила геофак, а директор школы не пускает меня на порог? Тот же самый вопрос. Мучиться в догадках, почему меня кто-то не любит, я не хочу. Я хочу, наоборот, обращать внимание только на позитив и на добро, которое в мой адрес идет.

- Есть сейчас какие-то закрытые двери для тебя в шоу-бизнесе, везде ли тебя хотят видеть?

- Не везде.

- А почему?

- Это, наверное, какой-то стереотип. Как, например, все считают, что Бузова глупая. Да, я не говорю, что у меня мегамозг, я не говорю, что мое слово – истина в последней инстанции...

- Ну, группа «ВИА Гра», например. Нельзя сказать, что они суперумные.

- А почему нельзя? Можно. Может быть, в какой-то теме они все умнее нас с тобой вместе взятых.

Я могу с тобой сейчас поговорить о цифрах, о рейтингах, о долях, потому что я на телевидении 17 лет, я в этом разбираюсь.

О скандале с Губерниевым

- Оля, на самом деле я очень расстроилась, когда увидела эпизод с Дмитрием Губерниевым, который позволил себе в эфире федерального канала хамство по отношению к тебе в эфире. Я тебе могу сказать, что несмотря на то, что я девочка, мне просто хотелось засучить рукава.

-Не готова говорить, почему он это сделал и зачем. Потому что это хамство, и это было очень низко с его стороны. Дело в том, что меня подставили. Я не знала, что Губерниев там будет. Просто не была к этому готова...

Губерниев давно меня ненавидит. Ещё с тех времен, когда я была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. И когда я ходила на матчи, он всегда нелестно обо мне отзывался. Потом Губерниев меня оскорблял в соцсетях во время «Ледникового периода». Конечно, я бы не пошла на эту программу, если бы знала, что там будет человек, который меня ненавидит. Зачем мне приходить в места, где меня не ждут и где меня не любят? Слава богу, у меня есть сейчас право выбора. Я хожу только туда, кого я хочу видеть, и кто ко мне относится с уважением. Причем ты можешь меня не любить, но уважать.

Поэтому, конечно, я была очень подавлена, когда человек оскорбил меня в эфире.

Телеведущая признается, что хамство Губерниева застало ее врасплох. Фото: Канал "Матч ТВ"

- Никто из твоих друзей-мужчин не хотел ему начистить физиономию?

- Ты что, за меня заступились все мужья моих подруг, боксеры, вся моя команда, многие люди. Я ни у кого ничего не просила, но очень сильно за меня заступились мои друзья, за что я очень благодарна. И мне приятно, что люди со стороны понимают, что Губерниев повёл себя некорректно. Причем я не стесняюсь того, что я расплакалась. Я не стесняюсь своей слабости, я не стесняюсь своих слез. Кстати, единственный матч, который выиграла наша сборная, был на следующий день после моего наставления. Можете не благодарить, но так сложилось.

- Ну, с Губерниевым понятно. Есть ещё публичные люди, про которых ты можешь сказать: я им руки не подам?

- А что значит «руки не подам»? Если человек нуждается в помощи, если от меня что-то зависит, если ему нужна в этот момент моя рука, я помогу. Есть люди, которых я могу не уважать за какие-то поступки. Там большой список поступков, которые я не приемлю, но, так или иначе, все могут ошибаться. Если у меня просят прощения искренне, я умею прощать. Я не храню в своем сердце ненависть, злость, мне это несвойственно. Потому что когда ты в себе копишь обиды, то тебе потом еще хуже становится. Поэтому я сразу же все отпускаю. Я переживаю, я плачу, вы это видите даже иногда.

Губерниев давно недолюбливает Ольгу. Фото: Канал "Матч ТВ"

-Видели и не раз.

-Ну и что? Я совершенно не стесняюсь своих эмоций. Это нормально, девушка имеет право на слабость и имеет право на слезы, не нужно этого бояться. Да и мужчина имеет право на слезы, и мужчинам бывает больно, и мужчины тоже могут страдать. Но я никогда не храню в себе этот груз негатива по отношению к кому-то.

О свадьбе с Батрутдиновым

- Но есть коллеги, которые тебе симпатизируют. И с которыми тебе даже приписывают роман.

- С кем?

- Это Тимур Батрутдинов…

- Ох, до сих пор?

- До сих пор. Вот, кстати, читательница тоже прислала вопрос - когда свадьба, почему не соглашается Оля выйти замуж за Тимура?

- Когда Тимур сделает мне предложение, я на него отвечу. Пока конкретных предложений не поступало. Но если серьезно, мы с ним очень хорошие друзья. И у нас прекрасные отношения, просто в какой-то момент мы с ним решили, что для того, чтобы не потерять эту дружбу, нам лучше не сближаться. Да, оказывается, бывает дружба между мужчиной и женщиной - и мы с Тимуром не были любовниками, и не являемся, - а о будущем не знаю (смеётся.). Жизнь такая интересная, поэтому - я свободна, он свободен. Будущее покажет.

Поклонники давно мечтают поженить Бузову и Батрутдинова. Фото: Канал ТНТ

- У вас такие любопытные отношения…. Я просто слышала, как он тебя немножко так поучает, мол, Оля, не надо быть такой откровенной, прекращай плакать….

- Нет, он меня не критикует никогда, он очень меня искренне действительно любит и поддерживает, за что я ему очень благодарна. Мне можно каждый день говорить - Оля, не расстраивайся, не плачь. От того, что вы мне скажете, я другой не стану. Если мне делают больно, - я буду плакать. Кстати, хочу дать совет всем людям, которые нас сейчас читают - не сдерживайте в себе обиды, нужно выплескивать эмоции. Если тебе больно - страдай. Невозможно ходить постоянно в розовых очках, с шариками и быть счастливым круглосуточно - это невозможно. Это ненормально. И мы все испытываем огромное количество эмоций, огромный спектр. И я могу себе позволить испытывать все, что я чувствую, и не стесняться этого.

- Оля сейчас говорит как психолог.

- Серьезно? Слушай, ну, я столько лет работала с людьми в «Доме-2». 17 лет. И люди мне доверяют. И люди мне раскрывают душу. И людей я могу успокоить. Потому что я тоже прожила огромное количество ситуаций, у меня тоже есть какой-то опыт. И у меня очень хорошая энергетика.

- Вот кому нужно идти в депутаты. Выборы как-то прошли мимо…

- Смотри, я не буду говорить «никогда», потому что в свое время я говорила - я никогда не перекрашусь в брюнетку - и я перекрасилась в брюнетку и вернулась вот наконец к себе, родной. Потому что я русая от природы, то есть, светленькая. Так же и по поводу политики. Всему свое время. Конечно, очень много я могу дать, посоветовать, привнести, в том числе, в образовании. Но всему свое время. Сейчас я живу сценой, телевидением, музыкой.

- Слушай, это так дорого все. Басков в среднем 6-7 миллионов евро тратит на сольник в Москве. Хотя все понимают, что это имиджевая история, концерт в Москве не отобьёт всех этих затрат.

- Да, это безумно дорого. Но я делаю концерт в Москве все-таки для людей. Потом уже, конечно, имидж - это очень важно. Чтобы не было стагнации. Я совершенно спокойно могла сшить пару костюмчиков, поставить хореографию, выйти на какую-то небольшую сцену, мы бы получили все удовольствие, все бы потанцевали, все бы попели. Но я не могу так. Мне либо все, либо тогда мне ничего не нужно.

О доходах

- В пандемию, очень сложно артистам зарабатывать. Что тебя выручает? Инстаграм? Телевидение?

- Да, все очень любят считать мои деньги, но мало кто говорит о расходах. А траты колоссальные. Но это траты в развитие - это вложение в мое будущее. Я поэтому не жалею денег на это. Зато засыпаю с ощущением гордости и счастья, что я это сделала.

-А где деньги берёшь? Потому что даже у Филиппа Киркорова сейчас нет гастролей из-за пандемии…

- Я никогда не сижу без дела. Я работаю на телевидении, я лицо канала ТНТ. Вышло недавно новое телешоу -«Бузова на кухне». А по воскресеньям в восемь вечера я веду «Звезды в Африке». Плюс я снимаюсь в кино, в сериалах, я веду мероприятия.

Ольга Бузова на радио "Комсомольская правда" Фото: Иван МАКЕЕВ

- Но все-таки телевидение до сих пор приносит больше дохода, чем Инстаграм?

- А я все вместе считаю, не разделяю. Это то же самое, если бы ты спросила - что тебе больше нравится: играть в театре или петь? Я не могу тебе ответить на вопрос. Сегодня у меня театр, завтра и послезавтра я выступаю на корпоративе. Все приносит неплохую прибыль. Я хорошо зарабатываю

- Песни дорого стоят?

- Конечно. Самая дорогая, кстати, моя песня - никогда это не говорила - «Принимай меня». Больше миллиона стоит только трек. Без записи, без сведения, без мастеринга. Поэтому, конечно, затраты большие. Но опять же, повторюсь, я не жалею. Я жалею на одежду…

У меня, например, старый айфон, я не покупаю новый. Зачем? Новый я куплю своей сестре и ее мужу, потому что у нас традиция - в новый год я всегда им дарю новые телефоны. Мне не нужен новый телефон, старый меня работает и ладно. Я лучше эти 200 тысяч в костюмы вложу.

- Кто занимается твоим стилем?

- Никто. Стилистов у меня нет.

- Кстати, твои образы не хейтит никто - то есть, вот что касается там моды, стиля, тут тебя не кусают.

- Ну, хоть где-то меня не хейтят. И на том спасибо (смеётся.). Слушай, у меня прекрасный вкус. Я, как человек, который вырос в скромной семье, я еще с детства, с юности умела что-то комбинировать.

Шила, сердечки наклеивала на штаны, постоянно я как-то компенсировала отсутствие большого гардероба какими-то завлекалочками. Когда меня спрашивают - Оль, а как ты считаешь, что в тренде? - В тренде то, что тебе идет. В тренде то, что на тебе хорошо сидит.

- А для тебя нет никакого личного трендсеттера, если мы говорим о моде?

- Мне нравится, как выглядит Хейли -девушка Джастина Бибера. Шикарная. Мне очень нравится ее внешность славянская, очень красивая девушка. Мне нравится стиль Виктории Бекхэм, мне нравится, как выглядит Дженнифер Лопес.

Причём, у Лопес нет пластики. Да, есть морщинки, но это тот самый случай, когда человек повзрослел красиво. Секрет прост-любовь к себе. Плюс она занимается спортом, она танцует. И она счастлива. Самое главное правило для девушки - это любовь. Если она любит - и я не только про любовь к мужчине - это любовь к профессии, к своему делу, к детям, к друзьям, к семье, к танцам. Если женщина любит и может это чувство испытать, то она будет красива всю жизнь. Тут дело совершенно не в возрасте. Поэтому есть, конечно, женщины, девушки, которыми я восхищаюсь, но нет никого, кого бы я ставила лично для себя в пример и копировала.

Я такая, какая я есть, со своими недостатками, над которыми я работаю. Со своими, возможно, ошибками, которые я исправляю, иногда наступая на одни и те же грабли…

О выборе мужчин

- Слушай, такой смешной вопрос прислали. Читательница написала - почему Оля, все время выбирает мужиков, которые ведут себя, как бабы?

- Риторический вопрос. Мужчины, которые были со мной, их не так много, и я им благодарна за то, что я могла испытывать это прекрасное чувство - любовь. И каждый из них был особенный, каждому я желаю счастья, любви, благополучия, здоровья - самое главное. Я просто влюбляюсь сердцем, а не головой. То есть, у меня есть огромный список, причем, он с каждым годом увеличивается - какими качествами должен обладать мой мужчина.

- Вот, кстати, интересно…

- Но эти списки, они не работают, я даже не хочу о них больше говорить. Потому что я выгляжу потом глупо. Я хожу с этим списком, посылаю мысли в космос, а потом получается, что ни один пункт из моего списка не срабатывает, потому что любовь и выбор мужчины - это не график, это не схема. Это искреннее чувство, которое я начинаю испытывать. И невозможно это прописать, невозможно это распланировать, невозможно найти объяснение. Это либо есть, либо нет.

- Ну а что касается возраста? Вот, например, если мужчина намного старше, это не твоя история?

- Нет, ну, какие табу? У меня больше нет никаких табу. Потому что я уже столько говорила про табу, и все, что я говорила про табу, все у меня и было. Нет, нет. Возраст не имеет никакого значения. Расстояние не имеет никакого значения. Материальный достаток не имеет никакого значения. Если испытывается такое чувство обоими, как любовь, то любовь не имеет границ. Никаких.

Нет, ну старого, конечно, не хочется. Мужчины еще раньше умирают. Что, я буду вдовой? Пусть будет молодой. А, ну, если умрет, заново выйду замуж просто. Жизнь одна. (Смеется.). Кстати, я хочу замуж.

Я поймала себя на этой мысли. И свадьбу хочу.

Каждый раз, когда влюбляюсь, мне кажется, что это навсегда. Каждый раз после расставания я говорю себе и своим друзьям - больше никогда не полюблю. Мне говорят - да, да, да, мы это уже когда-то слышали. И каждый раз я говорю - все, больше никаких отношений, никакой свадьбы, нет, нет, нет. А сейчас я просто дала себе возможность не ставить запретов. Да, я хочу замуж, я хочу сказки, я хочу быть принцессой, я хочу сделать праздник для своей будущей семьи. И меня, кстати, зовут замуж всегда.

- Так, мы чего-то не знаем…

- Все хотят меня на себе женить!

- Кто? Дима Билан? Потому что на «Новой волне» там какие-то жаркие поцелуи, объятия были у вас

- Все поцелуи, вы о чем?

- Все задокументировано.

- Зафиксировано? Но мы закрыли наши губы рукой. Увидели, да? Ой, Дим, нас спалили. Кстати, очень классное имя - Дима. Привычное такое.

- Это намек?

- Нет. С Димой у нас прекрасные отношения, я его очень сильно люблю и уважаю. Мы два Козерога, причем, мы с ним познакомились, когда вообще мне было 16 лет. Он выступал в Питере, в клубе, а я в этом клубе работала моделью и танцовщицей, и я выступала у него на сцене.

И вот с тех пор мы общаемся и прекрасно поддерживаем отношения. Я его очень сильно люблю.

Все задокументировано Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О разводе с Дмитрием Тарасовым

—Ты же два года назад купила квартиру на 200 «квадратов» в новостройке на Мосфильмовской улице за 120 миллионов рублей. Когда новоселье?

-Я надеюсь, что мой ремонт когда-нибудь закончится (смеётся.).

Ремонт дорогой, я в этом плане не жалею денег и очень горжусь своей покупкой. Просто я понимаю, что я сделала это сама, своими руками, причем, заплатила налоги с этой суммы. Все прозрачно. Все чисто. Да, это произошло не так рано, как бы мне хотелось, да, я купила квартиру в Москве в 33 года. Но тем не менее, я понимаю, что это мое гнездышко, откуда меня никогда никто не сможет выгнать.

- Да, некрасивая история была тогда с Тарасовым (бывший муж выгнал телеведущую из дома и отобрал у неё машину -Ред.). А ты представляешь, какой эффект бумеранга? Потому что я видела в том же Инстаграме, как Тарасов спустя года все-таки признал, что он вел себя недостойно. Ты простила его?

- Я давно его простила. Простила и отпустила. Я очень долго страдала. Больше года. Потому что я очень сильно любила его. Да, я всех своих мужчин любила очень сильно. Я каждый раз люблю как в последний раз. Вот каждый раз мне кажется, что нет, больше в мое сердечко никто не залезет, но каждый раз я очень сильно влюбляюсь.

- Если Оля Бузова очень сильно любит парня, то из-за чего она может его бросить?

- Насилие и измены. Я этого никогда не прощаю.

- Интересно, какой ты себя видишь через 20 лет?

-Я думаю, что через 20 лет меня будут знать во всем мире (улыбается.). Но жить я хочу все-таки в России. Я русская настоящая женщина. Я буду, безусловно, в браке, у меня уже будут дети.

- Много?

- Ну, два точно я хочу. Мальчика и девочку. Это даже не обсуждается. Ну, а там как бог даст. Ты понимаешь, может, у меня только пацаны будут или наоборот только девочки. Но однозначно я очень хочу детей. И они у меня будут. Я очень раньше по этому поводу комплексовала. Конечно, любой девушке хочется быть молодой мамой, и моя подруга, например, Маша Погребняк, она выглядит просто со своими тремя сыновьями, как сестра - старший сын уже выше нее ростом. И она, такая худенькая, красивая… Но у каждого же свой путь. У нее так получилось. Она с Пашкой (футболист Павел Погребняк -Ред.) со школы вместе. У другой моей подруги Юльки Самедовой (жена футболиста Александра Самедова -Ред.) то же самое. Счастливая семья, дети. У многих моих подруг есть дети. У них такая жизнь. У меня другая. Просто у меня это будет, но по-другому. И никогда не нужно копировать чью-то жизнь. Никогда не нужно смотреть, кто как живет. Надо жить так, как ты хочешь. Так, как ты чувствуешь. И если что-то получается не так, как ты запланировала, надо уметь это принять, не заморачиваться по этому поводу. Надо просто верить, что все в любом случае будет так, как ты хочешь. Плюс ко всему через 20 лет у меня будет своя программа, я по-прежнему буду выступать, у меня будет такая же шикарная фигура.

- И как Скрудж Макдак будешь купаться в миллионах…

- Ты знаешь, думаю, да. Я считаю, что деньги играют очень важную роль в нашей жизни. Деньги - это свобода. Деньги - это возможность видеть, как радуются мои родители, деньги - это возможность лечить моих бабушек. Деньги - это возможность радовать своего зрителя новой музыкой, новым шоу. Деньги очень много значат. Поэтому, конечно, кайфую от того, что хорошо зарабатываю. Но мне еще повезло - я люблю работать. Вот если бы, например, на меня сейчас упали все миллионы сверху, думаешь, я бы завтра не пошла на работу?

Побежала бы! Поэтому я всегда говорю - выбирайте ту профессию, которая вам по душе. Тогда вы всю жизнь будете счастливы. Хотя бы в профессии. Хотя бы где-то.