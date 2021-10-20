Женщину, шантажировавшую Тарзана, приговорили к пяти годом колонии

В последнее время семью Наташи Королевой и Сергея Глушко лихорадят нешуточные скандалы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В последнее время семью Наташи Королевой и Сергея Глушко лихорадят нешуточные скандалы. То появилась некая дама, которая ради пиара отрекомендовалась тайной подругой Сергея Глушко.

Потом возникли истории с вымогательством миллионов. Женщина требовала у Тарзана деньги, утверждая, что у неё есть некий компромат на Сергея. К счастью, адвокаты помогли звёздной семье наказать шантажистку.

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Между тем, в соцсетях по-прежнему обсуждают громкое интервью Наташи Королевой Лере Кудрявцевой, в котором артистка призналась, что помогла другу-миллионеру стать отцом, отдав ему свою яйцеклетку. Так на свет появилась очаровательная девочка. Хейтеры тут же замахали руками, мол, все это выдумка, нет никакой дочери, это пиар. Даже появилось предположение, что за дочь Наташа выдавала ребёнка своей подруги. Однако, как выяснилось, журналисты зря порочили поп-звезду. У Наташи действительно есть тайная дочь, она рассказала Кудрявцевой всю правду без прикрас.

-Для меня удивительно, что эта тема вызвала так много негатива в адрес Наташи, - говорит подруга певицы звёздный дизайнер Аника Керимова. – Многие стали обвинять: мол, она выдумала историю с рождением дочери ради пиара. Могу вас уверить: Наташа – не такой человек. Она никогда не будет привлекать к себе внимания таким образом. Расскажу один случай: пару лет назад ей предлагали сделать телевизионный бенефис в одной из самых рейтинговых программ на центральном канале. Должна была выйти спокойная передача – о том, как она встречает Новый год. Наташа должна была исполнить несколько песен. Но Королева отказалась. Сказала, что особых событий в ее жизни за год не произошло, поэтому рассказывать особо не о чем. То есть она отказалась от новогоднего эфира. Поэтому уличать в ее пиаре сейчас – глупо.

Наташа сделала великое дело – подарила жизнь еще одному человеку, прекрасной девочке, - продолжает Аника. – Не каждый из нас, говоря прямо, на это способен. У меня не так давно одна известная певица тоже просила яйцеклетку. Я долго думала и отказала. А Наташа согласилась и за это ей нужно только гордиться. Я вообще считаю, что таких женщин нужно поощрять на государственном уровне.

Я абсолютно уверена, что Наташа никогда не бросит девочку, - считает Аника. – Будет обязательно участвовать в жизни малышки, в ее воспитании. Как в принципе она делает и сейчас. Она знает обо всем, что происходит с ее малышкой. Потому что она такой человек: очень заботливый, трепетный, чуткий.

Наташа отдала свои яйцеклетки осознанно, - говорит Керимова. – И не кому попало, а своему другу, который хорошо обеспечен. То есть она понимала, что девочка не будет ни в чем нуждаться, ей обеспечат хорошее воспитание и уход. Кроме того, она осчастливит своего друга, который очень долго мечтал о ребенке. Я считаю, что Наташа сделала благое дело и за это ей нужно только восхищаться.