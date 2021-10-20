Вера Брежнева переехала в элитное жилье: у певицы на Украине недвижимости на 2 миллиона долларов, а в России – на миллион

Вера Брежнева в гостиной своего двухэтажного подмосковного особняка Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

39-летняя Вера Брежнева певица обеспеченная. С нынешним мужем 58-летним композитором и продюсером Константином Меладзе живет на три страны – Украину, Италию и Россию. Везде у них есть недвижимость. Много работают супруги в Москве, отдыхают в Италии, часто бывают на Украине – младшая дочь певицы ходит здесь в школу. Рассказываем - где и какое жилье у этой звездной пары.

Певица сняла с балкона второго этажа дома — интерьер первого Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На днях украинский журнал "Viva" сообщил, что Вера Брежнева перебралась в новые шикарные апартаменты в Киеве, которые в этом году купил ее муж. Константин приобрел в новостройке квартиру площадью 206 квадратных метров и место в подземном паркинге. Недвижимость находится в центре города, в стеклянной башне ЖК Skyline. Здесь супруги останавливаются, когда приезжают в Киев.

Рабочий кабинет Веры в Подмосковье Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В элитном жилом комплексе есть своя библиотека, спортзал, комната для переговоров. Стоимость – около $900 тыс. (больше 63 млн рублей). Также у продюсера есть трешка в еще одном престижном ЖК «Бульвар фонтанов» - в два раза дешевле. По данным украинских журналистов у Брежневой в Киеве имеется квартира площадью 80 квадратных метров, пятикомнатные апартаменты более 100 квадратных метров и два нежилых помещения в новостройках. По оценкам экспертам вся эта недвижимость тянет на 2 миллиона долларов (141,65 миллионов рублей).

В интерьере много картин Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В России Вера Брежнева несколько лет назад купила дом – говорили при участи мужа. Певица живет в элитном коттеджном подмосковном поселке «Миллениум Парк» в 19 км от МКАД. Площадь двухэтажного особняка 400 квадратных метров, рядом много зелени, даже водные каналы в поселке построены. Дизайн дома выдержан в светлой кремовой, молочной и шоколадной гамме, в отделке использован мрамор и дерево. Особнячок оформлен в средиземноморском стиле с элементами минимализма. Много интересных деталей в интерьере – статуэток, картин, свеч, ламп, текстильных решений. Стоимость домов такой площадью в этом поселке эксперты оценивают в сумму от 1 до 1,5 миллионов долларов.

В доме у Брежневой много живых цветов, а в оформлении преобладают молочные и кремовые цвета Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Также у супругов есть дом у моря - в Италии, поэтому Вера Брежнева сейчас активно учит итальянский язык.

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