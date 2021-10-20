Геннадий Онищенко: Лететь в нерабочие дни на юг - значит, ступить на тропу безумства

Геннадий Онищенко Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- ... Зная, Геннадий Григорьевич, вашу привычку в день рождения отключать мобильник и никак не объявляться, я не стал дожидаться, когда наступит 21 октября, и поэтому решил позвонить накануне...

- Слушаю тебя.

- Но поздравлять заранее нельзя, поэтому, будем считать, что звонок мой - по другому конкретному поводу. Президент подписал очень серьезный Указ и сказал об очень серьёзных вещах - по поводу того, что с 30 октября по 7 ноября в России объявляются нерабочие дни. Как вы оцениваете такое решение главы государства?

- Владимир Путин очень много и содержательно говорил и о том, что при этом надо делать.

Еще раз призвал привиться, соблюдать все требования профилактики. Здесь - и так называемое разобщение, и защитные маски.

Если это выполнить, то результат будет. Если же все останется так, как у нас идет уже почти два года...

- Но ведь волну пандемии, и не одну, мы сбили.

- Смотри... Ведь когда у нас объявлялся локдаун, мы закрывали производство. Люди сидели дома. А сейчас, похоже, не все собираются это делать.

- А можно поконкретнее?

- Государственные телеканалы сегодня просто заманивали всех провести время с 30-го по 7-е на юге, сообщалось, что в Крым билеты распроданы, а гостиницы - забронированы, что все, мол, туда ринулись.

Это - настоящая реклама.

И мало кто думает о том, что призыв поехать в это время в Крым - опасен.

- Почему?

- Во-первых, лететь туда, допустим, из Москвы на самолете два с половиной часа, - это серьезно контаминироваться...

- То есть, заразиться.

- Да. Если в самолёте окажутся и заражённые ковидом, что не исключено.

А потом - в Крым же едут не для того, чтобы сидеть в гостиничном номере, а - и воспользоваться набережной, прогулочными зонами. Это тоже риск.

И - в итоге мы точно получим подъем заболеваемости.

- По ТВ также передают, что все билеты проданы и в открытое южное зарубежье.

- Да? А вот если, получив эту возможность (речь о выходных. - А.Г.), все мы будем соблюдать противоэпидемиологические правила, проведем время в семье, а те, у кого есть возможность, смогут выехать за город... Вот тогда результат будет.

А если уж совсем размечтаться и предложить гражданам еще и сходить привиться от гриппа, как минимум, это будет просто сон наяву.

Раз дали такую возможность, то давайте еще и самодисциплину проявим.

Я буду молить Всевышнего, чтобы на праздники сильно похолодало и такая дискомфортная погода не выпускала людей из дома.

- Буду молиться вместе с вами.

- А ведь, кроме Крыма, у нас еще есть Сочи и Абхазия. Если люди полетят туда, то получится хуже, а не лучше.

Кто еще не ступил на тропу безумства, не купил билет, пусть лучше этого не делает, а проведет время содержательно, с внуками, с детьми.

4 ноября – День народного единства, а для многих еще и 7 ноября праздник – годовщина Октябрьской революции.

- Переворота.

- В нашем государственном календаре про переворот ничего не написано.

Надо еще отказаться и от застолий, от встреч...

КСТАТИ

«Какой День рождения? Лучше напечатать правила - как надо мыть руки»

- Как вы, Геннадий Григорьевич, 21 октября отметите свой день рождения?

- Это совсем не интересная тема. Вместо этого напечатайте правила мытья рук. Это тоже будет шаг в сторону профилактики коронавируса.

- А какие правила здесь самые главные?

- Особенно тщательно надо промывать места между пальцами, в области ногтей - эти части наиболее подвержены загрязнению. Обязательно использовать дезинфицирующие и моющие средства.

* * *

- Чем вы обычно упиваетесь – любовью родственников, популярностью в СМИ, востребованностью как доктор с европейским, мировым именем?

- Если тебе интересно с самим собой, значит, и людям с тобой будет интересно.

Со мной живут четверо внуков из десяти. Надеюсь, совсем скоро появится еще один - одиннадцатый.

Внуки у меня разновозрастные. И ученики, и садовские, и досадовские. С ними проводить время не то что интересно, а очень ответственно.

Случается все – и ссоры, и громкие выяснения отношений.

А, самое главное, что это - в любом случае, каждую секунду, подчеркивает необходимость тебя - как их защитника. Наполняет истинным смыслом жизнь.

- Мама ваша в этот день что вам обычно говорит?

- У меня мамочка сейчас очень больна. Я побываю у нее.

А, когда она могла это делать, - поздравляла, и я ее поздравлял тоже. Поскольку, в такой день принято поздравлять родителей, которые дали тебе право быть в этом мире.