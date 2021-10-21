Хабенский, Ургант и Нагиев стали главными лидерами мнений среди россиян

Лидером среди инфлюенсеров стал актер Константин Хабенский Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лидерами общественного мнения среди россиян оказались телеведущие и блогеры. Об этом свидетельствуют данные исследования холдинга Ромир, которые показывают, кому осенью 2021 года жители РФ доверяют больше всего. С результатами исследования ознакомился kp.ru.

Первое место в топ-100 лидеров общественного мнения в очередной раз занял актер и общественный деятель Константин Хабенский. Второе и третье места взяли телеведущие Дмитрий Нагиев и Иван Урган. На четвертой строчке расположился блогер Юрий Дудь, на пятой - актер Никита Михалков.

Также в первую десятку лидеров мнений попали телеведущий Владимир Познер (6 место), журналист и телеведущая Ксения Собчак (7 место), комик Павел Воля (8 место), певица Алла Пугачева (9 место) и телеведущий Андрей Малахов (10 место).

Отмечается, что более половины в топ-100 звезд, которым доверяют россияне, это телеведущие и блогеры. Впервые в лидеры мнений также попали бизнесмены Сергей Галицкий и Олег Тиньков, которые расположились на 74 и 86 местах соответственно.

Как отмечает президент Ромир, доктор социологических наук Андрей Милехин, рейтинг инфлюенсеров отражает реальное отношение россиян к лидерам мнений в динамике

"Мы традиционно видим среди лидеров людей, связанных с шоу-бизнесом и искусством, уверенную позицию в рейтинге занимают сегодня блогеры. В этом замере в топ-100 наконец вошли предприниматели. И это хороший сигнал - общество стало замечать не только звезд шоу-бизнеса. Хочется верить, что помимо медиаперсон и звезд интернета наш рейтинг начнут пополнять и ученые, и представители экспертного сообщества", - отметил Милехин.

Как ранее писал сайт kp.ru, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба возглавил рейтинг спортсменов, которые пользуются доверием у российских жителей. Других футболистов в десятке этого списка нет.