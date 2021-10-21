Пиджаки от Зайцева, шторы от Версаче: Что осталось в московской квартире режиссера Романа Виктюка

Заплатив 2 000 рублей, посмотреть на квартиру знаменитого режиссера может любой желающий. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Он никогда не изменял себе, оставался человеком с утонченным вкусом, не стремился к богатству и не любил фальшь. Роман Виктюк никогда не мечтал жить в квартире с видом на Кремль, но спектакль «Служанки» прогремел так, что о режиссере узнала даже публика далекая от театральной деятельности. Тогда же у Романа Виктюка появился свой театр и ключи от квартиры на Тверской улице, которую ему подарил мэр города Юрий Лужков. Сейчас за 2 000 рублей посмотреть, как жил режиссер, может любой желающий.

- В квартире Романа Григорьевича все осталось так, как при жизни: интерьеры, знаменитый гардероб с пиджаками, а также богатейшие библиотека и фонотека. Даже сами стены наполнены его энергией. Всего девять дней мы будем проводить экскурсии «Неизвестный Виктюк» в квартире великого Мастера, - объявили в Театре Романа Виктюка.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Запыленный компьютер и дорогостоящая гардеробная

Великий режиссер всю свою жизнь посвятил театру, так и не создав семью. Но одиноким он себя не чувствовал. В домашней обстановке Роман Григорьевич любил пить чай, слушать классику и встречать своих учеников. В его квартире на Тверской побывали практически все его студенты. Они восхищались начитанностью и вкусом мастера, а Виктюку хотелось передать свои знания молодежи, поделиться творческими наработками.

- В театре я была неоднократно, мне нравятся постановки Романа Григорьевича, но о том, что он жил на Тверской улице, не знала. Это удивительно, что мы сейчас поднимемся в его квартиру №87, - говорит Анна, участница экскурсии.

- У вас в руках цветы…

- Да, я знаю, что мастера нет дома. Но мне кажется, что ему понравилось бы.

Коричневая дверь, обтянутая дерматином. Возле замочной скважины небольшая икона, сувенир в виде мультяшного приведения (возможно, как отсылка к постановке «Мы, джаз и привидения»). Венчают дверь осенние листья на нитке.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Еще одна икона на стене. Это Роман Григорьевич так захотел, чтобы при входе висели иконы?

- Нет. Он хоть и был человеком верующим, был греко-католиком, но иконы возле двери появились уже после смерти режиссера – приносили фанаты. И листья тоже, - рассказывает экскурсовод.

В квартире светлые обои, коричневые шкафы. Довольно скромная обстановка, как для известного человека, который был частым гостем на светских мероприятиях. Актриса Валентина Талызина рассказывала, что он не откладывал деньги и много тратил на пиджаки, очки и книги, которые очень любил. Журналисты пытались еще при жизни подсчитать доходы Романа Виктюка - зарабатывал он около шести миллионов рублей в год.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- У него много икон было в квартире. Часть уже перевезли во Львов – на родину режиссера, часть забрали в театр. Здесь осталась богатейшая коллекция дисков с операми, театральными постановками, которые он привозил из разных стран. На них выступление артиста балета Рудольфа Нуреева, певицы Марии Каллас, - рассказывает Дмитрий Голубев, артист Театра Романа Виктюка.

При жизни Роман Виктюк сам любил рассказывать о том, что когда-то во Львове цыганка нагадала, что он будет дирижером и поэтому он с этим ощущением был всю жизнь. Журналистам он признавался, что мама, будучи беременной часто ходила в театр на оперу. Но свою деятельность он начал, как актер, закончив ГИТИС. Режиссерская деятельность началась позже, ему доверили ставить спектакли в Украине, России, Америке, Израиле, Японии.

- Он был во многих странах, знакомился с творчеством группы «Квин», восхищался канадским пианистом Гленн Гульд и всегда хотел пополнить свой «интеллектуальный гардероб». Не знаю, с какого года он стал собирать эту коллекцию дисков, но здесь есть то, чего не найти в интернете, - говорит Дмитрий Голубев.

- А Роман Григорьевич пользовался интернетом?

- У него был компьютер (ред. - показывает на запыленный монитор и клавиатуру) с принтером, но с техникой у него были сложные отношения. Слушал музыку он на магнитофоне или проигрывателе.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Любовь к брендам и украшениям

В квартире две комнаты и просторная кухня с балконом, выходящим на Тверскую улицу. Окна спальни также выходили на главную улицу Москвы, но мастер предпочитал закрывать их шторами от «Версаче» в фирменных желто-черных тонах. Любовь к знаменитым брендам была видна и по одежде Романа Виктюка – в гардеробе сохранились итальянские куртки и пиджаки. Любил он костюмы и российских дизайнеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина. На полках в спальне среди книг авторов Серебряного века можно увидеть очки от «Шанель», «Диор», флакон с парфюмом Geodesis Black Tea.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Родственники оставили в квартире все на своих местах. Несколько пиджаков были взяты для экспозиций в московский и львовский театры на Дни памяти Романа Григорьевича, - говорит экскурсовод.

На стенах буквально нет свободного места – на каждой фотографии, иконы, подаренные портреты, марки с изображением Виктюка, фанаты подарили ему звезду на небе (свидетельство о регистрации от 2003 года находится в спальне режиссера).

Святым местом была кухня, где режиссер мог проводить основное время – обедать, звонить по радиотелефону, встречать гостей, слушать музыку. Обои с Эйфелевыми башнями, детские фотографии, где он с родителями во Львове, афиши его постановок с автографами актеров.

- Мастер, у меня нет слов… Хочу учиться. Гений! Я плачу… Слезы. Хочу еще, - оставил запись актер Алексей Серебряков, который участвовал в постановке «Федра».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вторую комнату в квартире заняла гардеробная, где по-прежнему развешены костюмы и пальто режиссера. Коллеги Романа Виктюка вспоминают, что он мог отдать большие деньги за эксклюзивный костюм, мог купить кольцо с фрагментом вулканической лавы, но при этом не стремился к роскоши в квартире, поэтому в ней нет золотых унитазов и хрустальных люстр.

- Из гардеробной выход на балкон с видом на Госдуму?

- С видом на руины. Там были какие-то усадьбы (прим. ред. - усадьбы Сушкиных и Маттейсена XIX века), но снесли. Госдуму тоже, конечно, видно. Но фотографировать в гардеробной и спальне нельзя. Об этом нас попросили родственники Романа Григорьевича. Можно смотреть, и то только до 28 октября, - предупредила сотрудница Театра Романа Виктюка.

Позже, как объяснили в театре, доступа в квартиру не будет. По существующим данным, Роман Григорьевич не оформил ее в собственность при жизни, поэтому она не перешла по наследству украинским родственникам. Квартира государственная – она не принадлежит театру и не является музеем. По оценкам риелторов, ее стоимость на рынке оценивается от 50 до 200 миллионов рублей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сейчас в Театре Романа Виктюка последние приготовления к юбилейным мероприятиям, в честь 85-летия со дня рождения Мастера. На 25 октября запланирована премьера постановки «P.S. Скок в постель».

- Репетиции комедии шли, потом началась пандемия, заболел Роман Григорьевич. Премьеру он так и не дождался. Работу закончил уже режиссер Игорь Неведров, я также принимаю участие в этой постановке. Надеемся, что Мастеру понравилась бы такая версия, в которой отчасти появляется и он сам, - рассказал Дмитрий Голубев, артист Театра Романа Виктюка.

Где: Тверская улица, 4, квартира №87. Станция метро «Охотный ряд».

Когда: ежедневно до 28 октября (15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00).

Стоимость: 2 000 рублей.

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