В Индии 65-летняя женщина родила первенца

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Жительница индийского штата Гуджарат впервые стала матерью в возрасте «65-70 лет» – более точных данных о возрасте женщины у медиков нет, поскольку документов у роженицы не было, а свой возраст она смогла назвать лишь приблизительно.

Тем не менее, в начале этого года Дживубен Валабхай Рабари вызвалась участвовать в эксперименте по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Врачи предупреждали, что беременность, тем более в столь преклонном возрасте, может быть опасна, но женщину риск не смутил.

Свой шаг она объяснила тем, что прожила в браке более 45 лет, но детей у них с мужем так и не появилось.

Врачи были настроены крайне скептически, однако результат всех удивил – женщина забеременела, а спустя восемь месяцев в результате кесарева сечения на свет появился здоровый мальчик. Счастливому отцу ребенка недавно исполнилось 75 лет.

– Когда они впервые пришли к нам, мы сказали им, что у них не может быть ребенка в таком старом возрасте, но они настояли на своем, – приводит издание Daily Mail слова врача Нареша Бханушали.

Медик отметил, что это удивительный опыт, поскольку шансы у женщины забеременеть в таком возрасте естественным путем практически равны нулю.

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