Россия и Казахстан дружат регионами

Фото: www.akorda.kz

Такую внушительную статистику привёл президент России Владимир Путин, выступая на XVII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в сентябре, подчеркнув, что «в этом большая заслуга именно межрегионального сотрудничества».

Иллюстрацией слов российского лидера может служить география деловых поездок Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Российской Федерации Ермека Кошербаева. Только в нынешнем году дипломат посетил Санкт-Петербург, Владивосток, Астраханскую, Калужскую, Калининградскую области, а также Башкирию. Во всех регионах посол Казахстана встречался с руководством регионов и представителями деловых кругов.

В Приморском крае в рамках Восточного экономического форума казахстанская сторона обсудила перспективы развития Северного морского пути вплоть до создания собственного флота на базе судостроительных заводов Дальнего Востока. Во Владивостоке было также подписано соглашение между QazExpoCongress и Фондом «Росконгресс» о системном взаимодействии бизнеса наших государств. В Башкортостане готовится запуск комплексного инвестиционного проекта «Евразийский экономический центр». В Астраханской области будет создан центр приграничной торговли, откроются новые круизные маршруты по Каспийскому морю. Не исключено, что в Астраханской области появятся совместные предприятия по строительству морских буровых платформ. В Калужской области казахстанский бизнес рассматривает возможность открытия мультимодального транспортно-логистического центра. С начала ноября открываются прямые рейсы из Калининграда в Нур-Султан и Алматы. Обсуждается открытие постоянного представительства Республики Казахстан в этом российском регионе.

Перспективный договор в сфере промышленной кооперации заключили АО «НК «Казахстан инжиниринг», АО «Авиаремонтный завод № 405» и холдинг «Вертолёты России» на организацию крупно-узловой сборки вертолётов Ми-8АМТ. Производство организованно в г. Алматы на базе АО «Авиаремонтный завод № 405» и не имеет аналогов в Центрально-Азиатском регионе. В год будут выпускать 12 вертолётов.

Перспективный хаб «Евразия»

Не так давно министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов посетил Уфу. На встречах с руководством Башкирии и с представителями бизнеса обсуждалось развитие торгово-экономических связей. Так, казахстанские компании готовы расширить номенклатуру экспорта в Башкортостан на 27,2 млн долларов. Отмечалось, что по итогам 7 месяцев текущего года товарооборот двусторонний товарооборот между Башкортостаном и регионами Казахстана составил 220 млн долларов, что на 24,3% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

«Хочу отметить хорошие темпы совместной работы. Сегодня мы подписываем три документа о сотрудничестве. В состав нашей делегации вошли представители бизнеса, которые заинтересованы в реализации новых проектов. Будем развивать промышленную и торговую кооперацию между странами, регионами и предприятиями, – сказал Бахыт Султанов. – Планируем развивать совместные проекты, связанные с логистикой и продовольствием. Один из векторов сотрудничества – реализация комплексного инвестиционного проекта «Евразийский экономический центр» с центром в Башкортостане. Перспективным направлением является сфера сельского хозяйства. Это касается поставок сезонной плодоовощной продукции сельхозпредприятий Казахстана на торговые площадки Башкортостана, а также развития индустрии по стандартам «Халяль». В планах – реализация совместных проектов в сфере нефтегазохимии, и, конечно, сотрудничество в культурной и гуманитарных сферах, у наших народов здесь много общих точек».

Вместе с премьер-министром Башкортостана Андреем Назаровым министр торговли Казахстана подписал Дорожную карту по развитию сотрудничества на 2022-2024 годы. Документ предусматривает реализацию более 60 конкретных мер, направленных на развитие сотрудничества. На встрече в Уфе были достигнуты договорённости о проектах в промышленности и энергетике, сельском хозяйстве, об инновациях и новых технологиях. Среди подписанных документов можно также отметить Меморандум о взаимопонимании между министерством торговли и развития страны, руководством Западно-Казахстанской области и правительством российского региона по созданию центра торгово-экономического сотрудничества с Республикой Башкортостан на территории Казахстана. Стороны обязались содействовать процессу строительства транспортно-логистических хабов в Башкортостане.

Сегодня в Западно-Казахстанской области, граничащей с пятью российскими регионами, обсуждается строительство торгово-промышленного хаба «Евразия», расположенного в непосредственной близости к крупнейшим региональным рынкам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Эксперты считают, что хаб «Евразия» будет интересен компаниям, рассматривающим возможность локализации своих производств и выбирающих наиболее привлекательную с точки зрения логистики и налоговой политики индустриально-промышленную зону. «Евразия» должна получить статус международной промышленной зоны на территории ЕАЭС.

Кроме того, при содействии Министерства торговли и интеграции, а также торгпредства Казахстана в России подписано соглашение ТОО «MCC Trade» и Агропарка «ЕврАзия» о реализации инвестиционного проекта оптово-распределительного центра. Ведутся переговоры о прямых поставках продукции Алматинского хлопчатобумажного комбината на текстильные фабрики Башкортостана, по увеличению поставок казахстанской бумажной продукции для ООО «ЮжУралГрупп» и металлоконструкций из Казахстана для концерна «ИНМАШ».

Фото: www.akorda.kz

Восточные ворота открыты

Горизонтальные связи регионов Российской Федерации и Республики Казахстан постоянно обсуждаются на площадках Форума межрегионального сотрудничества с участием первых лиц обоих государств. Форумы проводятся ежегодно, начиная с 2003 года. В прошлом году встрече помешала пандемия коронавируса, годом ранее форум прошёл в Омске, в этом году темой состоявшейся 30 сентября online-встречи лидеров государств, руководителей ведомств, глав ряда регионов России и Казахстана, а также деловых кругов стало сотрудничество в области экологии и «зелёной экономики».

Выступая на форуме, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привёл цифры, иллюстрирующие уровень экономического взаимодействия стран-соседей. По словам Токаева, сегодня в республике успешно работает более 7,5 тыс. российских и почти 3,5 тыс. совместных предприятий. На полях Форума межрегионального сотрудничества за два неполных десятилетия подписано около 200 соглашений и договоров. За этот период товарооборот между Россией и Казахстаном вырос в 3,5 раза, за последние 15 лет казахстанские инвестиции в Россию приблизились к отметке 4,5 млрд долларов, а объём прямых инвестиций из России в Казахстан превысил 16 миллиардов.

В свою очередь Владимир Путин заявил «У России и Казахстана широкие перспективы для совместной работы в сфере экологии и «зелёного» роста. Рассчитываем, что к ней будут активно подключаться все регионы наших стран».

По итогам сентябрьского форума было подписано 2 межведомственных соглашения по охране трансграничных популяций сайгака и по сохранению популяции каспийского тюленя, 5 межрегиональных документов в области о торгово-экономического, научно-технического и социального, культурного сотрудничества, 6 коммерческих соглашений на сумму почти 145 млн долларов, среди которых – строительство заводов по производству фармацевтической продукции и предприятия по выращиванию атлантического лосося на территории казахстанской свободной экономической зоны «Хоргос – Восточные ворота».

Как отмечает посол Казахстана в России Ермек Кошербаев, многие российские регионы вызывают интерес Казахстана благодаря географическому положению, отраслевой направленности, инвестиционной привлекательности и уровню цифровизации. Например, Калужская область, для которой Казахстан является одним из ключевых внешнеторговых партнёров, заняв в прошлом году первое место по объёму экспорта. За последние четыре года товарооборот между этим российским регионом и Республикой Казахстан вырос на 80% и превысил 180 млн долларов, при этом объём торговли не снизился даже в кризисный период пандемии.

«В Калужской области создан уникальный инвестиционный климат, позволивший области стать одним из лидеров России по привлечению инвестиций и темпам развития промышленности, – сказал дипломат. – Законодательная и нормативная базы региона гарантируют безопасность капиталовложений».

Важным фактором дальнейшего укрепления двустороннего партнёрства является создание проектного офиса российско-казахстанского сотрудничества, который позволит прорабатывать и реализовывать совместные бизнес-проекты.