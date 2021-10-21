В стиле Геббельса: На Украине отменяют «Великую Отечественную войну»

Полгода назад на Украине был создан Центр противодействия дезинформации. И вот он исторг из себя Словарь — методичку для чиновников Украины и остальных граждан. Фото: Александр КОЦ

Полгода назад на Украине был создан Центр противодействия дезинформации. И вот он исторг из себя Словарь — методичку для чиновников Украины и остальных граждан. Там всего 64 слова (то есть, в Центре придумывали в среднем по 10 слов в месяц). Не особо напрягались, но зато, какие это слова – выстраданные, политически-зрелые! Оруэлл рыдал бы от зависти, если бы дожил.

Итак, словарик состоит из трёх столбцов. В первом – как нельзя говорить ни в коем случае. Второй и третий столбец – как можно, в двух вариантах. То есть, подразумевается некоторая свобода выбора.

Итак, смотрим в три жалких листа с «новоязом»:

«Киевская власть» (так говорить нельзя) - «Украинское государство» и «Правительство Украины» (так можно и нужно). Действительно, обидно, когда народ в устной речи отделяет от себя власть. Самое страшное, если это делают чиновники. Делали. Идем дальше:

«Госпереворот 2014 года» - «Революция достоинства» и «Евромайдан». Ага, слово «госпереворот» очень обидно звучит для «киевской власти», простите «Правительства Украины».

В такой щекотливой теме, как «Гражданская война на Украине», циркуляры теперь предписывают говорить: «Вооруженная агрессия России против Украины».

Еще одна больная тема – «Крымский мост».

«Киевские власти» уже потрудились, после изнурительной, тотальной войны правок вписав в «Википедии» Крымский мост в раздел «Мосты Украины». Но в новом словарике они переплюнули сами себя — теперь это "Незаконно построенный мостовой переход между временно оккупированной АР Крым и РФ через Керченский пролив". Я, лично, смог произнести эту фразу только с третьего раза и после того, как надел на голову кастрюлю. Посмотрим, как справятся украинские чиновники.

Людей, проживающих на Донбассе, теперь велено называть причудливо: "жители ОРДЛО, которые пребывают под временной оккупацией России". А защищают их от последствий «госпереворота в Киеве», не «ополченцы» — это слово крамольное, а фантастические существа: «Участники российских регулярных объединений, подчиненных Министерству обороны РФ и другим силовым ведомствам РФ". Если сразу не выговорить, разрешается сказать проще: «боевики, наемники, террористы».

Но самое дикое определение в этом порождении сумеречного сознания современной Украины – это Великая Отечественная война. Она попала в раздел «фейки»! И теперь ее нужно называть: «советско-немецкая война» или «Вторая мировая», на западный манер. И плевать, что во время этой войны погибло пять миллионов украинцев. Все равно не Великая и не Отечественная. Приехали.

В целом, ощущение от этого словарика с «новоязом» меняются по мере прочтения. Оруэлл отходит на второй план, на первый вылезают «Дневники Геббельса» от апреля 1945 года. Наша дальнобойная артиллерия уже начала бить по Берлину, а Геббельс прилежно записывает в свой уютный дневничок: «Вернулся с берлинского радио, испытывали новые фанфары». «Советско-немецкая война» приближалась к своему заслуженному финалу. Думаю, идущая уже восьмой год «российско-украинская война» закончится так же предсказуемо, в Центре противодействия дезинформации Украины врать не будут.

ДОСЬЕ КП

Центр противодействия дезинформации Украины был создан 6 апреля 2021 года. О его основании в Киеве объявили на встрече с послами "Большой семерки", Финляндии, Израиля, а также представительства ЕС и НАТО. По словам Владимира Зеленского, внука ветерана «советско-немецкой войны», Центр "должен стать международным хабом противодействия дезинформации и пропаганде во всем". Но, пока, судя по представленному словарику, Центр рожает документы в стиле «испанский стыд».

Уважаемые родители главы Киевской власти, выпорите уже сына. Ну, сколько можно издеваться над народом и страной.

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