Нерабочие дни в Москве с 28 октября по 7 ноября 2021: Обладатели QR-кодов смогут посещать музеи и театры

Власти Москвы разъяснили, какие меры приняты в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

О нерабочих днях в России стало известно еще вчера – президент Владимир Путин подписал соответствующее постановление. Все регионы принимают ограничительные меры в соответствии с эпидемиологической обстановкой. Ситуация в Москве продолжает развиваться по худшему сценарию. И в ближайшие дни, по словам мэра города Сергея Собянина, будет достигнут пик заболеваемости ковидом.

- Нерабочие дни в Москве устанавливаются с 28 октября по 7 ноября 2021 года. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена, - объяснил в личном блоге Сергей Собянин.

В нерабочие дни в Москве с 28 октября по 7 ноября 2021 года:

1. Приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли и услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа. Не будут работать салоны красоты, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны.

2. Продолжат работать аптеки, магазины с продуктами питания и товарами первой необходимости. Доставка товаров дистанционным способом не ограничивается.

3. Рестораны и кафе смогут работать на вынос и осуществлять доставку готовой еды. Работа столовых офисных центров и общепита в гостиницах разрешена.

4. Будут закрыты аттракционы, ночные клубы, бары, дискотеки, караоке, боулинг-клубы, картинг-центры.

5. Временно прекращается деятельность кинотеатров, концертных залов, цирков.

6. Будут недоступны детские игровые комнаты, детские развлекательные центры, детские лагеря дневного пребывания.

7. Зоопарки, за исключением уличных территорий.

8. На время закроются МФЦ «Мои документы». Исключением станут срочные услуги по регистрации актов гражданского состояния (рождение ребенка, расторжение брака, по государственной регистрации смерти). Однако государственные услуги будут предоставляться в электронном виде.

9. Каникулы объявлены в детских садах и школах. Временно не будут работать спортивные школы, детские кружки и секции. Однако в городских детских садах будет работать дежурная группа, где можно будет оставить детей. ВУЗы и средние профессиональные учебные заведения могут проводить занятия на дистанционном режиме.

10. Больницы и поликлиники продолжат работать. Временно прекратят работу стоматологии, однако они будут работать по записи для оказания услуг при экстренной боли или неотложной форме заболевания.

11. Театры и музеи будут работать, при условии заполняемости помещений не более 50%. Сотрудники и посетители должны использовать QR-коды и защитные маски.

12. Под запрет попали массовые мероприятия - культурные, зрелищные, спортивные, рекламные, развлекательные. Исключение - мероприятия, проводимые по решению органов государственной власти, либо по согласованию со столичным Роспотребнадзором.

Какие меры останутся после окончания нерабочих дней – с 8 ноября 2021 года:

1. Для пожилых москвичей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан будет приостановлен бесплатный проезд в городском транспорте. При этом блокировка соцкарт не коснется переболевших COVID-19 в течение последних полгода, либо прошедших вакцинацию.

- Разблокировка социальных карт будет проводиться сразу после вакцинации первым компонентом, - объяснил мэр Москвы.

2. Театры и музеи можно будет посещать при наличии QR-кодов и защитных масок. Посещать смогут не 50%, а 70% от заполняемости помещений.

3. Вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении концертов, развлекательных и спортивных мероприятий, где одновременно присутствуют более 500 человек.

СКАЗАНО

- Нерабочие дни являются самым эффективным способом снижения заболеваемости и смертности от ковида, так как позволяют в короткие сроки разорвать максимальное количество цепочек распространения заболевания, - сообщил Сергей Собянин, мэр Москвы.

Также он посоветовал в нерабочие дни побыть с семьей и близкими, чаще бывать на свежем воздухе.