Онлайн-кинотеатр IVI начал съёмки самого правдивого сериала про современный российский наркобизнес

Это первый совместный проект онлайн-кинотеатра IVI и Продюсерской компании «Среда», эксклюзивный контракт с которой был заключён в текущем году. Проект войдёт в линейку IVI Originals и будет показан на платформе в 2022 году.

В главных ролях – Эльдар Калимулин, Александр Кузнецов, Лукерья Ильяшенко, Егор Корешков, Андрей Смирнов, Василий Михайлов, Ангелина Загребина, Игорь Миркурбанов и другие.

«Химера» — это история о том, как безработный питерский айтишник Дима, страдающий аутизмом, однажды ввязавшись в разовую сделку по продаже наркотиков, модернизирует весь криминальный бизнес российской наркоторговли. В результате Дима становится главным врагом драглордов и наркополиции и вынужден всё глубже погружаться в криминальную систему, чтобы защитить себя и близких.

В основу сериала легли резонансные журналистские расследования, посвященные истории российского даркнета и его криминализации.

Вадим Соколовский, директор IVI Originals:

«Химера» станет не только смелым высказываем на актуальную для всего мира тему наркопреступности и влияния новых технологий на эту сферу, но и напряженной драматической историей про человеческие зависимости и слабости.

Мы рады нашему сотрудничество с Продюсерской компанией «Среда». И в нашем первом совместном проекте есть все слагающие будущего успеха картины: масштаб, захватывающий сценарий, актерский состав, а также крепкая и профессиональная команда».

Иван Самохвалов, генеральный продюсер Продюсерской компании «Среда»:

«Мы долго шли к запуску этого проекта и каждый день думали о том, каким он будет. Сейчас все идёт в соответствии с нашими мечтами и ожиданиями. Нам удалось собрать кастинг мечты и организовать одну из лучших творческих команд. Всё идёт так, как мы задумали.

Это наш первый совместный проект с IVI, Нам нравится быть частью их команды. Мы говорим на одном языке, слышим и понимаем друг друга, это главное».

Сценарий «Химеры» написал Олег Маловичко («Метод», «Хрустальный», «Лёд»), который также стал одним из сопродюсеров проекта.

Олег Маловичко, продюсер и автор сценария:

«Выводя какую-либо тему за рамки обсуждения, мы не решаем проблему, напротив, мы делаем всё, чтобы столкнуться потом с еще более тяжелыми ее последствиями. Мне кажется, в нашем обществе давно назрел серьезный разговор о наркотиках, наркобизнесе и природе зависимости, выходящий за рамки обычного запретительства и отрицания.

У нас нет рецептов, как справиться с проблемой наркомании, но есть понимание, что эти пути могут быть найдены путем дискуссии с максимальным вовлечением в нее экспертов, жертв аддикции и трафика, и просто неравнодушных людей. Это желание и было, среди прочих, стимулом к созданию истории».

Душан Глигоров, режиссер («Хрустальный», «Технарь», «Выжить после»):

«Химера» для меня — это история о природе зависимости как таковой, не только наркотической. Изначально ввязываясь защищать светлые идеалы, каждый герой обнаруживает свою зависимость - самоутверждение, власть, месть, деньги. Искренне поговорить со зрителем о том, где проходит грань между благими намерениями и тёмной стороной личности, мне кажется очень увлекательным.

Олег написал очень драйвовую и дерзкую историю, которую мы постараемся воплотить с нашим блестящим актерским составом, а сеттинг Санкт-Петербурга с его разноплановыми локациями - от музейной классики до брутального индустриального портового города, нам в этом, безусловно, поможет».