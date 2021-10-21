Поцелуй Ксении Собчак и Насти Ивлеевой может обернуться делом о пропаганде ЛГБТ

После эпатажной выходки телеведущим грозит крупный штраф и даже блокировка канала на YouTube Фото: www.youtube.com

Несмотря на многочисленные предостережения юристов, Ксении Собчак удалось избежать уголовной ответственности за смертельное ДТП в Сочи. Однако, новый скандал не заставил себя ждать: теперь телеведущей грозит административная ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Поцелуй с Настей Ивлеевой на сцене шоу "Королевские кобры" увидели не только зрители в зале, но и огромная аудитория YouTube, в том числе несовершеннолетняя.

- Пропаганда ЛГБТ, сопряженная с распространением в Интернете, по статье КоАП наказывается штрафом от 50 до 100 тысяч рублей, - рассказал kp.ru звездный адвокат Андрей Алешкин. - И Собчак, и Ивлеева - персоны очень популярные, за которыми следят миллионы интернет-пользователей, как взрослых, так и очень юных. Соответственно, этот провокационный контент свободно могли увидеть дети до 18 и даже до 16 лет, которые захотят повторить подобный эпатаж. Ведь публике это преподносится как норма, хотя до этого подруги были сторонницами традиционных ценностей: Собчак - женщина замужняя, а Ивлеева только недавно развелась.

По словам адвоката, вовсе не обязательно, чтобы на YouTube-шоу с поцелуем двух блондинок жаловались зрители или общественные организации. Полиция может самостоятельно завести административное дело и дать оценку этой выходке.

- Если будет доказано, что скандальные кадры являются пропагандой нетрадиционных отношений, обеих участниц привлекут к ответственности в равной степени. Как по мне, так это и есть пропаганда в чистом виде, - выразил уверенность Алешкин. - Зачем двум подругам целоваться на публику? Развлекайтесь дома, где никто не видит, или закрывайте контент от детей, ставьте соответствующую маркировку 18+ - в таком случае, претензий не возникнет.

Между тем, Анастасии Ивлеевой, возможно, придется отвечать не только перед полицией. Ее YouTube-шоу "Королевские кобры", где переодетые в дам мужчины соревнуются в танцевальных поединках, может заинтересоваться Роскомнадзор.

- Если в этом сценическом действе ведомство обнаружит признаки пропаганды гей-культуры, канал Ивлеевой на видеохостинге могут заблокировать, - уточнил Андрей Алешкин.

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