Поцелуй с Собчак и грязные танцы: публику шокировали кадры развратной вечеринки Ивлеевой

После смертельного ДТП телеведущая взорвала Сеть пошлой выходкой Фото: www.youtube.com

Ксения Собчак, за которой после страшной аварии в Сочи публика следит с особым вниманием, в очередной раз удивила эпатажной выходкой. После недельного затишья журналистка вновь принялась штурмовать YouTube с новыми выпусками шоу "Осторожно, Собчак!", название которого теперь звучит весьма недвусмысленно. Кроме того, телеведущая появилась в новом проекте Насти Ивлеевой "Королевские кобры", где дрэг-квин артистки, как теперь называют разряженных в дамские наряды мужчин, соревнуются в танцевальных поединках.

По сюжету программы, Собчак должна была стать главной судьей и выбрать победителя выпуска. Однако, Ксении и самой пришлось принять вызов Ивлеевой и выйти на сцену, чтобы сразиться в танце. Хозяйка шоу нисколько не сомневалась, что заткнет за пояс гостью, которая, по собственному признанию, никогда не отличалась пластикой и грацией. Но что-то пошло не так.

По сюжету программы, Собчак должна была стать главной судьей и выбрать победителя выпуска. Однако, Ксении и самой пришлось принять вызов Ивлеевой и выйти на сцену, чтобы сразиться в танце. Фото: www.youtube.com

Едва зазвучала музыка, как Собчак взяла инициативу в свои руки и принялась лихо отплясывать, даром что была на каблуках и в неудобном узком платье. На первых же секундах знаменитость распласталась на сцене в поперечном шпагате так, что подивилась бы и сама Волочкова. Но произведенного эффекта звезде показалось мало. За полторы минуты танца она что только не вытворяла, изображая оргию с оппоненткой: душила ее перьевым боа, седлала, хлыстала по ягодицам...

- Пожилые женщины так танцуют от отчаяния, Настя. Ты к 40 это поймешь! - отдышавшись, заявила довольная собой Собчак.

- В конце нам остается только поцеловаться, чтобы все сложилось. Но мы ведь не будем этого делать? - подмигнула Ивлеева.

- Ты же знаешь, я всегда за! - ответила ведущая, на счету которой уже есть знаменитый поцелуй с заклятой подругой Тиной Канделаки, и под восторженные крики зала подошла поближе...

Едва зазвучала музыка, как Собчак взяла инициативу в свои руки и принялась лихо отплясывать, даром что была на каблуках и в неудобном узком платье. Фото: www.youtube.com

Поцелуй двух блондинок, который несколько секунд демонстрировали крупным планом, вызвал неоднозначную реакцию. "Это сенсация и разрыв шаблона", "Собчак вытянула весь выпуск - может поднимать цены на корпоративы", "Легендарный поцелуй!", "Коллаборация года", - восторгаются в комментариях фанаты.

Но есть и те, для кого выходка звезд оказалась за гранью.

"Стыдоба! Неужели больше нечем привлечь аудиторию?", "Противно на это смотреть", "Девочки, вы повторяетесь, все это давно не ново", "Это же пропаганда ЛГБТ в чистом виде!", - возмущаются в Сети.

Впрочем, в одном зрители сходятся: номер, который отколола Ксения Собчак, на время заставит публику забыть о смертельной аварии с ее участием. Хотя история с ДТП для телеведущей еще не закончена: звезде все-таки придется приехать на допрос в Сочи, который перенесли из-за ее жалоб на угрозы.

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