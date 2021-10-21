Владимир Путин: Борьба с расизмом превращается в расизм наоборот

Путин дал ясно понять: Россия — защитница традиционных ценностей. Не навязывает их другим, но и себя с пути столкнуть не позволит. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

…Общее впечатление было единодушным: это вещь уровня «Мюнхенской речи». Тогда, в 2007 году, президент России на германской конференции по безопасности и жёстко раскритиковал однополярный «американский мир». Впрочем, было не совсем понятно: а мы-то что можем предложить взамен, помимо абстрактного «соблюдения международного права»?

Зато сегодня, выступая в Сочи на Валдайском клубе (отечественном аналоге «Давоса» или того же «Мюнхена»), Путин дал ясную альтернативу. Россия — защитница традиционных ценностей. Не навязывает их другим, но и себя с пути столкнуть не позволит:

— (Сейчас на Западе) происходит обратная дискриминация большинства интересов меньшинств, отказ от таких базовых принципов, как «мама и папа» — это, по мнению «прогрессистов», и есть вехи на пути движения к общественному обновления, — стал бичевать Путин «мировую жабу».

Я ему внимал на заднем ряду, там, где стук клавиш строчащих «молнии» журналистов иной раз звучал громче слов Президента. И слушали многие — ну, уж я точно — с открытыми ртами. Ощущение было, что Путин дословно цитировал колонки колумнистов «Комсомолки», которые били в колокола долгие годы, рассказывая о той же самой мировой агрессии «либеральных ценностей».

— Борьба «за равноправие и против дискриминации» превращается в догматизм на грани абсурда, когда великих авторов прошлого, того же Шекспира, запрещают… В Голливуде выпускают методички о том, сколько и какого расового состава должны быть актёры. Похлеще, чем отдел агитации и пропаганды ЦК КПСС, — перечисляя эти факты, Путин, казалось, и сам был в шоке. — В новой (западной) «культуре отмены» борьба с расизмом превращается в расизм наоборот.

Конечно, Президент на встрече с гостями «Валдая» говорил не только о заморских ужасах. Но и о физических угрозах: изменении климата и коронавирусе. Однако нам, гостям-журналистам, заражение точно не грозило. Все четыре дня форума у нас каждое утро брали экспресс-тест на ковид. Так что на пленарном заседании все слушали Президента без масок, а от «новой нормальности» остался лишь полутораметровый зазор между стульями.

Я на таком мероприятии, с первым лицом, был впервые. И столкнулся с разрывом шаблонов. «Путин всегда опаздывает» — не опоздал. «Служба охраны будет трясти сумки и требовать открутить объективы фотоаппарата» — досмотр на проходе, конечно, был, но безо всяких ужасов. В кулуарах для журналистов — вайфай, розетки и бутербродики.

Ну и, главное, в своей долгой речи Путин несколько раз произносил этноним «русский», назвал себя «русским человеком». Вот и ответ критикам-псевдопатриотам, утверждающим, будто слово это у наших чиновников под запретом.

И самое сильное впечатление. Когда Владимир Владимирович входил в зал, все — как один и как-то единодушно — встали. Включая даже либеральных, зарубежных и либерально-зарубежных журналистов. Видимо, понимая, кто сейчас самый влиятельный в мире политик.

Впрочем, тайная (или, вернее сказать, непубличная) сторона у Валдайского клуба тоже была. Его основная площадка все четыре дня заседания находится в горах на Красной Поляне, в дорогом "послеолимпийском" отеле на высоте 1389 метров. Виды там — невероятные, воздух — дышал бы и дышал. И вот там свыше ста гостей, политиков и экспертов из разных стран обсуждали новое мироустройство. Нас, журналистов (да и вообще посторонних) в эти кулуары не пускали. Большая политика любит тишину. Хотя принципы, на которых этот новый мир будет строиться, сегодня стали очевидны:

— Я когда говорю о здоровом консерватизме, всегда вспоминаю философа Николая Бердяева. Это был человек, всем своим существом устремлённый в будущее. И он говорил: консерватизм — не то, что мешает идти вверх и вперёд, а то, что мешает идти назад и вниз, к хаосу, — подвёл итог Путин.