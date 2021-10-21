Пока Ксению Собчак "прессуют" следователи, её муж выпускает премьеру за премьерой

Константин Богомолов выпускает одну светскую премьеру за другой Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает Ксения Собчак, московские и сочинские следователи ее "прессуют" на допросе из-за смертельного ДТП в Сочи. Напомним, смертельная авария случилась 9 октября. Mercedes, в котором ехала Собчак, выскочил на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. В результате аварии погибла 35-летняя пассажирка второго автомобиля. После аварии Собчак сразу отправилась в аэропорт. Из-за этого на телеведущую обрушился шквал критики в социальных сетях. В это время её муж режиссёр Константин Богомолов выпускает одну светскую премьеру за другой.

Дней десять назад вышел его спектакль в Театре Наций по мотивам Островского «На всякого мудреца». А 22 (23, 24 и 25) октября – премьера в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Сосцести уже облетела новость: на генеральную репетицию балета Прокофьева «Ромео и Джульетта» в постановке Богомолова выстроилась очередь, длиной в квартал. Такой интерес вызвала новый спектакль модного режиссера. Причина, конечно, не только в этом. В московские театры нынче пускали по QR-коду, о чем многие зрители не знают. Из-за этого происходит коллапс на входе и задержка спектакля.

"Ромео и Джульетта" – первая работа Константина Богомолова в балете и первая полномасштабная постановка молодого хореографа Максима Севагина. Богомолов известен своими провокационными интерпретациями классики. Но то были драматические спектакли, а тут балет. В связи с этим в соцсетях обсуждают самоуверенность Богомолова, который "хочет быть как Серебренников". Тот поставил "Нуреева", а чем Богомолов хуже? Главное, чтобы была шумиха.

Но есть простодушные зрители, которые ждут, что в новой версии балета Прокофьева будет все по старинке: и знаменитый проход в танце с подушками, и невероятный финал, когда дирижер соединяет руки умерших Ромео и Джульеты. Скорее всего не будет ни того, ни другого.

Бестрепетный разрушитель традиций не только Богомолов, но и режиссер Максим Севагин, которому, по его признанию, «просто смешно смотреть на танец с подушечками». По его мнению, версии великих хореографов Лавровского и Григоровича давно устарели: у Прокофьева оркестр взрывается от мощи и силы, а на сцене люди вышагивают.

У Максима Севагина будет больше танцев, динамики и хореографии. А что будет у Богомолова в "новом Шекспире" скоро увидим.

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