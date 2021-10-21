Сергей Безруков не успел ревакцинироваться и попал в больницу: Как грипп с температурой. Переношу легко!

Безруков вакцинировался «КовиВаком», говорит – было пора ревакцинироваться, но не успел Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

48-летний Сергей Безруков сообщил, что не успел ревакцинироваться, поэтому попал в больницу с коронавирусом. Самочувствие народного артиста нормальное настолько, насколько оно может быть в норме у человека с температурой. Сергей Витальевич второй день из больничной палаты на связи с семьей, с коллегами из Московского губернского театра.

Артисты записывают своему худруку музыкально-танцевальные видео, жена шлет из дома ролики с детьми, поклонники за два дня госпитализации написали в инстаграме Безрукова более 15 тысяч комментариев. Сергей Безруков терпеливо отвечает на вопросы поклонников, объясняет – прививка, которую он делал ему помогла: «Работает! Переношу легко, а это главное! Легче переношу, чем другие».

Безруков вакцинировался «КовиВаком», говорит – было пора ревакцинироваться, но не успел. Благодаря прививке Сергей чувствуется себя сносно, так описывает симптомы своей болезни: «Просто грипп с температурой. Никаких других особенностей ковидных не наблюдаю». Безруков рассказал, что сегодня чувствует себя уже лучше и иронизирует: «У меня таким образом идет ревакцинация. Пора уже было!»

На многочисленные вопросы поклонников почему оказался в больнице, объясняет, что дома трое детей – переживает за семью. Вот таким образом изолировался. Ближайшие спектакли Безрукова перенесены на новые даты.

Также стало известно, что Александр Серов пошел на поправку. 67-летнего певца перевели из реанимации, где он находился на кислородной поддержке в обычную палату. Об этом в эфире «Пусть говорят» сообщила дочь звезды. Серова выпишут домой уже на этой неделе. Александр Николаевич не прививался, поэтому получил обширное поражение легких более 70% и тяжелое течение коронавирусной пневмонии на фоне обострившихся хронических заболеваний. Врачи спасли Серова, но ему предстоит долгое восстановление. Друг Александра Николаевича продюсер Игорь Крутой долго уговаривал Серова привиться – не удалось, поэтому докторам пришлось бороться за жизнь певца.