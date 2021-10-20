Сергей Безруков / Кадр из фильма

Российский актер театра и кино Сергей Безруков заболел коронавирусом. О выявлении заболевания Народный артист России рассказал подписчикам на своей странице в Instagram.

"Вот и я приболел, ковид, сказались перегрузки, видать иммунитет сдал немного, - написал Безруков. - Не переживайте, всё под контролем, переношу легко".

Он отметил, что даже в этом можно найти свои плюсы. В частности, теперь у него появилось время, чтобы отдохнуть и почитать.

По словам Безрукова, в связи с болезнью спектакли с его участием придется перенести на ближайшие даты.

Как ранее писал сайт kp.ru, после съемок в Крыму актриса и ведущая Лариса Гузеева попала в больницу с коронавирусом. Первое время Гузеева выходила на связь с поклонниками, но затем состояние артистки стало ухудшаться. У нее выявили повреждения почек и проблемы с дыханием. В настоящее время Гузеева восстанавливается после тяжелой болезни.

Напомним, 15 июня 2021 года Сергей Безруков рассказал поклонникам, что сделал прививку от коронавируса.

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Новая волна коронавируса спровоцировала артистов делиться своим опытом. Звезды не охотно рассказывают о состоянии здоровья и тем более о вакцинации – антипрививочники агрессивны, устраивают травлю даже кумирам. Однако стремительно растущая статистика заболевших заставляет тех, кто не боится хейтеров, в социальных сетях делиться опытом и высказывать свое мнение (подробно).