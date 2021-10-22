Приехала в Америку за мечтой: Что известно об операторе из Украины Галине Хатчинс, застреленной Алеком Болдуином

Галина Хатчинс, которую на вертолете экстренно доставили в больницу, скончалась. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Новость о том, что Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера на съемках вестерна "Ржавчина", в первые минуты казалась какой-то страшной ошибкой: бутафорский пистолет, холостые патроны, голливудские стандарты безопасности, в конце концов, - как такое возможно? Однако, вскоре шериф округа Санта-Фе в штате Нью-Мексико, где проходили съемки, подтвердил: режиссер Джоэл Соуз госпитализирован с ранением, а 42-летняя оператор Галина Хатчинс, которую на вертолете экстренно доставили в больницу, скончалась.

Друзья и близкие погибшей не могут поверить в случившееся: в Инстаграме Хатчинс сотни соболезнований и прощальных комментариев. Часть из них - на русском языке: оказалось, что оператор приехала за океан из Украины. Она мечтала работать в Голливуде, а фильм с Болдуином в главной роли должен был стать ее самой масштабной работой.

Друзья и близкие погибшей не могут поверить в случившееся: в Инстаграме Хатчинс сотни соболезнований и прощальных комментариев. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Куда приводят мечты, Галя. Куда же приводят мечты... - сокрушаются подруги Хатчинс.

Как указано на ее личном сайте, Галина родилась в СССР, "росла на советской военной базе в районе полярного круга, окруженная оленями и атомными подводными лодками". Путь в большое кино ее был витиеватым: будущий оператор окончила отделение международной журналистики Киевского университета, работала фотографом, затем участвовала в съемках фильма с британскими кинодокументалистами.

В США, судя по соцсетям, женщина переехала в начале 2010-х. Вышла замуж за Мэтью Хатчинса, в 2013 году родила сына Андроса. Однако, в ее Инстаграме нет ни одной фотографии с семьей - только съемки, съемки, съемки... С тех пор, как в 2015 году миссис Хатчинс окончила Американский институт кино, она объездила всю страну и даже отметилась на Каннском фестивале в 2017 году.

В США, судя по соцсетям, женщина переехала в начале 2010-х. Вышла замуж за Мэтью Хатчинса, в 2013 году родила сына Андроса. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Первыми проектами Галины были малоизвестные короткометражки, однако, по словам друзей, деньги не имели для нее значения - она готова была и бесплатно осваивать любимую профессию. В итоге готового сутками работать оператора позвали в большое кино: в 2019 году она участвовала в съемках фильма "Дорогуша", а самой крупной ее работой стал фильм "Заклятый враг" с Джо Манганьелло, который вышел на экраны в прошлом году. Эксперты пророчили Галине большое будущее: в 2019 году издание American Cinematographer объявил ее победительницей в номинации "Восходящая звезда".

Фильм "Ржавчина" должен был стать прорывом в карьере Хатчинс. Работа с голливудской звездой (Алек Болдуин не только играл главную роль, но и выступал продюсером ленты), без преувеличений, казалась ей фантастикой и сбывшейся американской мечтой. Кадры со съемок оператор регулярно публиковала в соцсетях. Вот и последнее ее видео, опубликованное за два дня до гибели, наполнено восторгом.

- Одно из преимуществ съемок вестерна - в выходной день можно покататься на лошадях, - написала Галина под селфи на камеру мобильника.

Фильм "Ржавчина" должен был стать прорывом в карьере Хатчинс. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Между тем, полиция пока не предъявила обвинение Алеку Болдуину. По данным следствия, съемочная группа использовала реальное винтовочное огнестрельное оружие, которое в этот момент должно было быть разряжено. Теперь шерифу предстоит выяснить, почему и как был произведен смертельный выстрел.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Что грозит Алеку Болдуину

- Конечно, здесь вина не на актере, а, скорее, на сотруднике, ответственном за реквизит. Поэтому в первую очередь необходимо выяснить, кто дал Алеку Болдуину это оружие, где оно было куплено, каким образом. Обычно такими расследованиями занимаются страховые компании. Наказание должен понести виновный, и судя по информации, которая есть в СМИ, это не Алек Болдуин, даже в том случае, если он является продюсером картины, - прокомментировал kp.ru Александр Добровинский.