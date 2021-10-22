Солистку группы "Банд'Эрос" мошенница развела на 8,5 миллиона

Татьяна Миловидова известна как одна из солисток группы "Банд’Эрос". Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

39-летняя певица Татьяна Миловидова известна поклонникам как одна из солисток группы "Банд’Эрос". Она пришла в коллектив в 2007 году, и уже на следующий год группа выпустила одну из своих самых популярных композиций "Манхеттен". Позже песня получит "Золотой Граммофон", а альбом — статус платинового. Так началась карьера певицы в шоу-бизнесе. Больше семи лет Миловидова оставалась участницей коллектива, а несколько лет назад покинула его, следуя за своей давней мечтой. Певица много лет изучала технологии изготовления вина и решила уйти из шоу-бизнеса в ресторанный. Но начинать своё дело оказалось непросто: Татьяна столкнулась с серьёзными рисками.

Недавно певица заявила в полицию на мошенников, из-за которых потеряла крупную сумму денег. Всё началось больше двух лет назад, когда с Татьяной связалась незнакомая женщина. Она рассказала, что звонит по рекомендации близких друзей певицы, и предложила взаимовыгодное сотрудничество. От Миловидовой требовалось немного, заключить договор и предоставить третьим лицам в долг 6,5 миллиона рублей под залог их недвижимости. За её услуги певице обещали прибыль в виде процентов. Женщина уверяла, что сделка не несёт для Татьяны никаких рисков. Но на деле всё оказалось иначе.

Татьяна Миловидова в составе группы "Банд'Эрос". Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Прошёл год, настало время возвращать долг и проценты. Но женщина, с которой Татьяна подписала договор на связь не выходила. Певица попыталась самостоятельно её разыскать, но знакомая друзей будто испарилась. Тогда Татьяне пришлось обратиться за помощью в полицию.

— Поступило заявление от 39-летней гражданки о том, что к ней обратилась неизвестная женщина, которая под предлогом оказания финансовой помощи другим лицам, под залог их недвижимости получила от заявительницы денежные средства в сумме 6 500 000 рублей и заключила договор займа на общую сумму 8 500 000 рублей, данная сумма включает проценты в размере 2 000 000 рублей. Договорные обязательства неизвестная не выполнила, — сообщил источник kp.ru.

Полиция начала проводить проверку по заявлению певицы. Вскоре по данному факту возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество" в крупном размере. Сейчас следователи пытаются установить место нахождения обманувшей певицу женщины.

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