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Звезды22 октября 2021 12:17

Солистку группы "Банд'Эрос" мошенница развела на 8,5 миллиона

Полиция уже возбудила по данному факту уголовное дело
Наталия ЕРОШКИНА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Татьяна Миловидова известна как одна из солисток группы "Банд’Эрос".

Татьяна Миловидова известна как одна из солисток группы "Банд’Эрос".

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

39-летняя певица Татьяна Миловидова известна поклонникам как одна из солисток группы "Банд’Эрос". Она пришла в коллектив в 2007 году, и уже на следующий год группа выпустила одну из своих самых популярных композиций "Манхеттен". Позже песня получит "Золотой Граммофон", а альбом — статус платинового. Так началась карьера певицы в шоу-бизнесе. Больше семи лет Миловидова оставалась участницей коллектива, а несколько лет назад покинула его, следуя за своей давней мечтой. Певица много лет изучала технологии изготовления вина и решила уйти из шоу-бизнеса в ресторанный. Но начинать своё дело оказалось непросто: Татьяна столкнулась с серьёзными рисками.

Недавно певица заявила в полицию на мошенников, из-за которых потеряла крупную сумму денег. Всё началось больше двух лет назад, когда с Татьяной связалась незнакомая женщина. Она рассказала, что звонит по рекомендации близких друзей певицы, и предложила взаимовыгодное сотрудничество. От Миловидовой требовалось немного, заключить договор и предоставить третьим лицам в долг 6,5 миллиона рублей под залог их недвижимости. За её услуги певице обещали прибыль в виде процентов. Женщина уверяла, что сделка не несёт для Татьяны никаких рисков. Но на деле всё оказалось иначе.

Татьяна Миловидова в составе группы "Банд'Эрос".

Татьяна Миловидова в составе группы "Банд'Эрос".

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Прошёл год, настало время возвращать долг и проценты. Но женщина, с которой Татьяна подписала договор на связь не выходила. Певица попыталась самостоятельно её разыскать, но знакомая друзей будто испарилась. Тогда Татьяне пришлось обратиться за помощью в полицию.

— Поступило заявление от 39-летней гражданки о том, что к ней обратилась неизвестная женщина, которая под предлогом оказания финансовой помощи другим лицам, под залог их недвижимости получила от заявительницы денежные средства в сумме 6 500 000 рублей и заключила договор займа на общую сумму 8 500 000 рублей, данная сумма включает проценты в размере 2 000 000 рублей. Договорные обязательства неизвестная не выполнила, — сообщил источник kp.ru.

Полиция начала проводить проверку по заявлению певицы. Вскоре по данному факту возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество" в крупном размере. Сейчас следователи пытаются установить место нахождения обманувшей певицу женщины.

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