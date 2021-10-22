Отношения России и Казахстана прошли проверку на прочность

Фото с сайта www.akorda.kz

22 октября 1992 года Россия и Казахстан подписали Протокол об обмене полномочными представительствами. Этому историческому событию посвящён открывшийся в 2017 году Музей российско-казахстанских отношений в помещении бывшей резиденции Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева на Чистопрудном бульваре в Москве, где он останавливался во время визитов в российскую столицу в 1990-х годах. Напомним, что в нынешнем году Казахстан празднует 30-летний юбилей своей независимости. Юбилей установления дипломатических отношений с Россией будет отмечаться в будущем году, однако и сегодня, и десять, и двадцать лет назад отношения двух государств можно было сравнить с отношениями бывших соседей по коммунальной квартире, не живущих более под одной крышей, но сохранивших дружбу, взаимовыручку, готовых помочь друг другу в сложных обстоятельствах и празднующих вместе общие праздники.

Твёрдая платформа отношений между народами

В 2019 году президентом Казахстана был избран бывший министр иностранных дел, бывший заместитель генерального секретаря ООН и, кстати, выпускник Московского государственного института международных отношений Касым-Жомарт Токаев, которого сразу же поздравил Владимир Путин. Адресатом следующего звонка стал занявший кресло председателя Совета Безопасности Казахстана Нурсултан Назарбаев, которому Путин выразил признательность за личный вклад в развитие союзнических отношений и успешную реализацию проекта евразийской интеграции.

Фото с сайта kazembassy.ru

В минувшем году президент Токаев стал одним из немногих иностранных лидеров, принявших участие в праздновании 75-летия Победы в Москве.

Друзья познаются и в беде. Когда небо над планетой заволокли тучи пандемии коронавируса, в Казахстане высадился десант российских медиков. Более 20 московских врачей побывали в Алматы, ещё 15 отправились в Северо-Казахстанскую область, 8 – в Атыраускую область, 15 инфекционистов из Татарстана посетили Восточно-Казахстанскую область, 4 медика – Жамбылскую. В свою очередь группа казахстанских врачей прибыла в Москву, где они делились опытом борьбы с пандемией с российскими коллегами. В разработке казахстанской антиковидной вакцины QazVac также принимали участие российские специалисты, и сегодня Казахстан применяет эту вакцину не только на своей территории, но и делится со странами-соседями. Наконец, ещё один показательный факт: в российских вузах учится около 70 тысяч студентов из Казахстана.

Выступая на недавнем XVII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, президент Владимир Путин заявил о том, что товарооборот между странами в нынешнем году может побить рекорд, достигнув отметки 20 млрд долларов. По итогам форума подписано 6 коммерческих соглашений на сумму порядка 145 млн долларов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поделился не менее позитивными показателями: сегодня в республике работает более 7,5 тыс. российских и почти 3,5 тыс. совместных предприятий. На полях проводимого с 2003 года Форума межрегионального сотрудничества подписано около 200 соглашений и договоров, за этот период товарооборот между Россией и Казахстаном вырос в 3,5 раза, за последние 15 лет казахстанские инвестиции в Россию приблизились к отметке 4,5 млрд долларов, а объём прямых инвестиций из России в Казахстан превысил 16 миллиардов. Россия является самым крупным инвестором в Казахстане.

Можно добавить, что проведённый несколько лет назад опрос ВЦИОМ показал, что более 50% россиян считают Казахстан самой успешной страной на постсоветском пространстве, причём за 5 лет доля россиян, придерживающихся этого мнения, выросла на треть, отмечает генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров. Наряду с этим 51% россиян считает Казахстан надёжным партнёром и уверены, что в республике обеспечены права русскоязычного населения.

Опрос показал очевидную симпатию россиян по отношению к казахскому народу. «Казахи – единственный неславянский этнос, который в России готовы считать братским народом, – говорит глава ВЦИОМ. – Мы видим, что отношения между Россией и Казахстаном не носят сугубо государственный характер, но имеют твёрдую платформу отношений между народами».

Безусловно, такой высокий уровень сотрудничества и взаимного доверия народов двух стран во многом обусловлен эффективной работой российских и казахстанских дипломатов, первое официальное соглашение между которыми было заключено 29 лет назад.

Фото с сайта kazembassy.ru

Будущее Центральной Азии

В списке базовых документов, регулирующих российско-казахстанские отношения, – Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (1992), Декларация о вечной дружбе и союзничестве (1998), Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в XXI веке (2013).

Сотрудничество наших стран развивается во всех возможных направлениях. В 2010 году был учреждён Таможенный союз, объединивший Россию, Казахстан и Беларусь. 1 января 2012 года создано Единое экономическое пространство, придавшее дополнительный импульс интеграционным процессам. 29 мая 2014 года в столице Казахстана был подписан Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). «Патриархом» этой организации является Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. По его же инициативе была создана Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), объединившая Россию, Казахстан, Армению, Беларусь, Киргизстан и Таджикистан, а также Коллективные силы быстрого реагирования ОДКБ.

За неполные три десятилетия государственной независимости Казахстана между этой страной и Россией подписано более 300 договоров и соглашений.

Каковы перспективы взаимоотношений наших стран? Об этом рассуждает заместитель декана по международному сотрудничеству факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Дарья Осинина.

«Центральная Азия – стратегически важный регион для Российской Федерации, мы его рассматриваем не только как часть постсоветского пространства. После распада Советского Союза на территории Центральной Азии появилось, помимо России, несколько крупных игроков, это и Китай, и США, и Турция, и страны Южной Азии. Что характерно для взаимоотношений России и Казахстана, так это то, что сегодня, через 29 лет с момента подписания договора между нашими странами, можно говорить, что эти отношения прошли проверку на прочность. Они выстроены как на уровне формальных институтов – а это и Евразийский экономический союз, и ОДКБ, и ШОС, так и на личном уровне глав двух государств», – утверждает российский политолог.

Дарья Осинина считает, что говорить о перспективах отношений России и Казахстана можно в контексте двух подходов. Это американский подход: после ухода из Афганистана Соединённые Штаты стремятся сохранить свои позиции в центральноазиатском регионе, активно взаимодействуя с Узбекистаном, который американская дипломатия рассматривает как «точку сборки» региона. В свою очередь Россия взаимодействует с Казахстаном, поддерживая его статус как региональной державы. Такую же позицию разделяет Китай.

«В этом смысле ситуация стабильна, и от взаимоотношений России и Казахстана зависит будущее региона в целом», – считает Дарья Осинина.