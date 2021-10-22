Тонкий вкус - на перекус!

Закрытые ковидом границы - не повод грустить о заморских специалитетах для любителей «хэнд мейда». Главное - нужно запастись терпением: это основной ингредиент для воссоздания, к примеру, Прошутто Крудо в домашних условиях и по оригинальному рецепту. Навряд ли в городской квартире. Но если есть зимняя дача или загородный дом - почему бы нет?

Краковская (Россия, Польша)

Самая распространенная варено-копченая колбаса в Восточной Европе. Своим названием обязана польскому городу Кракову, где до сих пор сохранился первый магазин по ее продаже. В Польше это традиционная свиная грубого помола домашняя запеченная колбаса из плотного однородного мясного фарша с добавлением специй. В России Краковскую по оригинальному рецепту начали производить в XVIII веке. В 1917 году стали добавлять свиное сало. Именно эта рецептура известна и используется на сегодняшний день, в том числе и группой «Черкизово». Она выпускает эту колбасу под новым названием, но тоже с польским уклоном - «Варшавская традиционная».

Арльская колбаса (Франция)

Сухая вяленая Арльская колбаса (Saucisson d’Arles) производится в регионе города Арль в Провансе. Изготавливается из смеси свиного и говяжьего фарша. Перемолотое мясо приправляют смесью прованских трав и красным вином. Получившимся фаршем набивают натуральные оболочки из свиных кишок и вывешивают вялиться в сухих, прохладных погребах на четыре недели. По вкусу она напоминает салями.

Ндуйя (Италия)

Это салями красного цвета с острым вкусом - итальянский специалитет из региона Калабрия. Ндуйя (nduja) возникла как колбаса для бедных. В большей части, она состояла из жира, к которому добавлялись всего несколько кусочков панчетты. Сейчас в состав входят только два ингредиента: мясо свинины и перец чили. За счет него ндуйя приобретает свой характерный цвет и вкус.

Ломо (Испания)

Это сыровяленый свиной карбонад, полностью очищенный от жира с добавлением натуральной паприки. Мясо выдерживается 3 - 4 месяца в специальной климатической камере, где обретает свой неповторимый вкус. Цвет Ломо снаружи светло-красный, а внутри ярко-красный. Ломо называют мясным сашими и рекомендуют есть даже во время диеты. Хорошим дополнением к нему могут служить свежие овощи, оливки, домашний хлеб и оливковое масло.

Бутифарра (Испания, Южная Америка)

Каталонская колбаса, в состав которой входят необычные для мясного продукта ингредиенты: сахар, мед и лимон, добавляют в нее и корицу. В основу технологии производства легли старые рецепты римской колбасы botulu или lucanica. Существует около 10 видов бутифарры, например, Бразильская linguiça. Самый известный из них - свиная колбаса с добавлением крови butifarra negra, которая является визитной карточкой Каталонии. Готовят похожую колбасу и на Балеарских островах, и в Андалусии, и Валенсии.

Кабанос (Польша)

Кабаносы - это длинные тонкие колбаски родом из Польши, которые готовятся из хорошо просоленной смеси постной и жирной свинины. Название пошло от заимствованного из тюркских языков слова «кабан» - мясо молодой свиньи. В процессе производства мясо перекручивают на фарш, затем немного коптят и долго высушивают, не добавляя при этом никаких консервантов, фосфатов, красителей и усилителей вкуса. Приправляется фарш большим количеством перца и чеснока. Примечательно, что кабаносы появились в Польше как закуска для охотников и солдат, оказавшихся вдали от дома, которую едят руками.