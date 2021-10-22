Нет хамона и жамбона? Cъешь грудинки и бекона

Сегодня мы расскажем все о заморских ветчинах и российских аналогах. России тоже есть чем порадовать мясоедов.

История приготовления мясных деликатесов насчитывает не одно тысячелетие. Для придания особого вкуса и лучшей сохранности мясо коптили, солили, вялили и мариновали в специях и семенах. Древние повара экспериментировали нещадно, так, например, появилась кровянка. Сегодня деликатесы готовят обычно из свинины и говядины. Какие из них самые известные и что собой представляют - сейчас разберемся.

Хамон (Испания)

Название деликатеса, которому уже более двух тысяч лет, переводится как окорок. Есть два основных типа: хамон Серрано и более дорогой Иберико. Оба делаются из свинины, но разных пород, и отличаются способом и длительностью приготовления. Серанно изготавливают из мяса белых свиней, которых выращивают на специальных кормах. Свиней самой черной иберийской породы кормят фуражом и желудями. Отлично сочетается с дыней и грушей.

Буженина (Россия)

Буженина - это славянский продук, распространенный в русской, украинской и молдавской кухнях. Упоминания буженины встречаются в «Домострое» XVI века. Слово «буженина» имеет славянские корни - раньше она называлась «вуженина» от старославянского глагола «вудить» - вялить или коптить. Рецепт с тех пор почти не изменился - запекается большой кусок свинины, нашпигованный чесноком, перцем и морковью. Подается холодной в качестве закуски. Хороша как с хлебом, так и без. Сегодня этот вкусный деликатес уже готовый для запекания можно найти у российских мясопроизводителей, например, группы «Черкизово».

Жамбон (Франция)

Среди знаменитых французских специалитетов по праву числится и байонская ветчина (jambon de Bayonne). Свое название она получила в честь города Байонна на юго-западе Франции. Для жамбона традиционно используется ароматный окорок, завернутый в кожу животного и приготовленный в собственном соку. На закуску сами французы его тонко режут и подают и с миниатюрными маринованными огурчиками-корнишонами.

Грудинка (Россия)

Копчёный мясопродукт, близкий к бекону, изготавливаемый из посоленного грудорёберного отдела нежирной свинины (беконной или мясной упитанности). Используют для холодных закусок, борща, гороховых и фасолевых супов, поджаривают с яичницей. Особенно хороша в этих блюдах «Грудинка по-черкизовски». Придаёт блюдам копчёный вкус, тепловая обработка перед употреблением не обязательна. Производство копчёной (или копчёно-варёной) грудинки ничем не отличается от изготовления окороков, хранение производят в холодном месте без доступа света. Она отлично сочетается с овощами, грибами, сырами и орехами.

Бекон (Англия)

Английское слово «бекон» заимствовано из старофранцузского языка и переводится как «бедро». Продукт представляет собой засоленное мясо из брюшной части свиной туши. Характеризуется нежирным сочным мясом, пронизанным ровными слоями сала. Используется для приготовления закусок, салатов, супов, бутербродов, яичницы, вторых блюд и бутербродов. Также бекон коптят, оставляя на несколько дней в наполненном дымом помещении, а затем он дозревает, приобретая характерный сильный вкус. В России его продают двух видов - варено-копченый и сырокопченый. Это довольно бюджетный продукт и очень вкусный.

Все эти уникальные сыровяленые и запеченные ветчины - не просто продукты европейской и славянской кухонь. За ними кроются вековые традиции, величайшее мастерство, строжайшие стандарты и соблюдение требований. За хорошими деликатесами не обязательно куда-то ехать, можно побаловать себя ими и в России.

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