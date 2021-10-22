Леонид Рошаль, Доктор Мира: «Делать или не делать прививку? Слушайте тех, кто хрипит в реанимации»

Президент Национальной Медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии доктор Леонид Рошаль. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

- Леонид Михайлович! Я, как всегда, за помощью к вам. Потому что, видите, показатели зараженности, смертности по ковиду и в Москве, и в Подмосковье, и в стране идут вверх. И во всем мире. И всегда вы нам помогали своим советом, своим примером. Вот сейчас что вы порекомендуете?

- Советом и примером? Ну, вот, я привился уже третий раз. И если это эффекта не даст, привьюсь и в четвертый раз.

Потому что, другого метода профилактики в мире (речь о ковиде. - А.Г.) не существует.

- Не все, к сожалению, это понимают и с этим согласны...

- Я уже высказывался на сей счёт, могу повторить ещё раз.

Конечно, у нас свобода, и каждый может говорить то, что хочет. Но особенно осторожны в своих рекомендациях все же должны быть медики. Когда врач, доктор выступает против прививок - а такие случаи, к несчастью, мы наблюдаем. - это у меня вызывает, конечно, мало положительных эмоций.

«Хочу прививаться - не хочу прививаться...» Каждый человек должен решать это сам. Если он не хочет, - ну, хорошо, не прививайтесь. Но когда доктор агитирует не вакцинироваться, вот это мне непонятно.

Тем более, что наши вакцины давно испытаны - не только в России, но и во всем мире.

Причем - тот же «Спутник» доказал свою эффективность.

- Некоторые все же боятся осложнений...

- Бывают какие-то осложнения? Да, бывают. Но, если посмотреть на миллионы уже привитых, - осложнения там ничтожны, минимальны.

- А вот когда заболевают, посмотрите, что происходит.

- Стационары сейчас и в Москве, и в большинстве регионов России заполнены уже на 90 процентов.

- А в реанимациях посмотрите, что происходит. И послушайте, что говорят сейчас те, кто умирает или находятся на грани между жизнью и смертью. В их числе много и тех, кто выступал против прививок.

Послушайте, что они теперь говорят своими охрипшими голосами. Это же страшно. Это же все страшно.

Ведь мы, когда едем в Африку...

- И не только.

... мы же нормально идем и прививаемся. И это не вызывает у нас споры. Потому что понимаем: есть болезни очень серьёзные. Мы прививаем детей – против кори, ветрянки и так далее.

А взять прививку от полиомиелита. Это же великое достижение человечества. Если бы этой вакцины на было...

Помню, как я во время войны приехал в Чечню, в глубинку, и нашел в холодной палате завернутую в одеяло девчонку с полиомиелитом, настоящим полиомиелитом. Потом еще и еще, потом выяснили наконец, что это - результат того, что во время войны перестали делать прививки, это же ужасно. Ужасно.

Прививки – достижение человечества. Они спасают людей. И мы никогда не должны об этом забывать.

- И еще, вы знаете, вот после того, как президент объявил каникулы с 30-го октября по 7 ноября, некоторые тут же бросились раскупать путевки, билеты и бронировать отели «на югах». А не получится ли так, на ваш взгляд, что они нам, грубо говоря, заразу привезут с южных берегов морей России и не только?

- Ну, нет, это очень… такой вопрос серьезный. И гадать в этом плане сложно.

И есть опыт не только наш, а еще - и зарубежных государств, где повышалось заболеваемость ковидом - это и в Америке, и в Европе, там тоже идет волнообразно.

Но что доказано миром? Если люди привились, то течение болезни (если они все же заболевают) у большинства проходит легче.

А в отношении путевок, что раскупаются... Ну, не знаю, я бы подождал раскупать путевки.

- И ваш совет - как праздники провести предстоящие.

- Спокойно, нормально. Да, отпраздновать, как мы привыкли... Но я бы ограничил, конечно, общение. Это точно совершенно.

- Спасибо вам огромное.

- Минуточку, минуточку. А вы-то как себя чувствуете?

- Да ничего, нормально, слава Богу, все хорошо. Ровно год назад я легко переболел. Были антитела. Вот я в июне в Женеву летал с президентом, и перед этим ПЦР сдавали, а потом еще одна была командировка, после этого привился. Так что, все хорошо, спасибо большое. Молюсь за вас.

- А я – за вас. Берегите себя.

- Спасибо огромное, Леонид Михайлович.

МНЕНИЕ

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