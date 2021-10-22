Допрыгались. В России от ковида массово начали умирать дети

Москва. Ребенок в детском реанимационном отделении временного госпиталя на территории ГКБ №15 имени О.М. Филатова, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Ну, вот, допрыгались.

Дослушались получательницу медали ордена за Заслуги перед Отечеством и таких же, как она, именитых медиков.

Досомневались.

Итог. В России от ковида начали умирать дети. Серьезно так начали умирать. Массово.

В детских больницах в регионах спешно открываются дополнительные детские ковидарии. Дети лежат на кислороде. Кислород спасает не всегда.

Этого ждали, идиоты?

Поначалу антипрививочники вызывали у меня об'яснимое сочувствие. Люди опасаются, людям не об'яснили, люди растеряны.

Я и сама опасалась, когда в сентябре прошлого года потащила семью и друзей добровольцами в Гамалеи.

Потом объясняла всем - публично и лично, много и подробно.

Все объясняли. Все уговаривали. Начальник вон уже десять раз уговаривал.

После всех уговоров оставшиеся антипрививочники стали вызывать у меня неприязнь и сомнение в их когнитивных способностях.

А теперь, значит, так.

Дорогие друзья, знакомые и просто знающие меня люди.

Если у вас нет антител и вы сознательно не привиты, не приходите ко мне домой. Не приходите ко мне на работу. Не подходите ко мне на улице и в гостях.

Я вас знать не знаю.

Если бы не вы, мы бы уже забыли про ковид.

А из-за вас теперь могут умереть мои дети. У меня их трое. Старшей восемь, младшей два.

Привить их нельзя, потому что прививки для детей еще нет.

И это вы, несознательные сознательные антипрививочники, - прямая угроза здоровью и жизни моих, своих и остальных детей.

Задыхайтесь сами на ИВЛ, ползайте с сатурацией семьдесят по коридорам битком набитых больниц - это на здоровье. Но простить вам смерти детей моей страны я не могу.

Ненормальным - туда и дорога. Только без наших детей.

Да, и когда вы - мои непривитые адлерские родственники, краснодарские соседи, московские коллеги - в очередной раз будете пытаться попасть в 'хорошую' клинику и вообще в какую-либо клинику со своей температурой и кашлем, которые вы неделю игнорировали так же, как вы игнорировали мои мольбы вакцинироваться, - заранее забудьте мой телефон.

Вот прямо сейчас вычеркните его из записной книжки.

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