15 таксистов в России выиграли по 50 000 рублей за идеальное вождение

Сервис такси подвел итоги конкурса «Месяц знаний о безопасности». Он завершился 16 октября. Могли участвовать водители, выполняющие заказы через Яндекс Go. На протяжении месяца участники должны были демонстрировать идеальное вождение в процессе поездок с пассажирами, а также выполнить тест о безопасном поведении на дороге.

Главный приз конкурса — 50 000 рублей. Такую сумму получили 15 водителей из разных городов России. Все они безупречно сдали тест на знание ПДД и культуры вождения.

На протяжении месяца, пока длился конкурс, участникам также рассылали обучающие материалы. В них не только базовые правила дорожного движения, но и актуальные советы для водителя в большом городе. Например, как взаимодействовать с самокатчиками и велосипедистами на дороге или лайфхаки по контраварийному вождению.

До финала викторины «Месяц знаний о безопасности» дошли 9 000 водителей. Одним из самых трудных оказался вопрос об ответственности за непристегнутого пассажира. Водители забывают, что инспекторы ДПС могут оштрафовать за непристегнутого пассажира — даже если клиент на заднем сиденье. Зато показали высокую осведомленность о правилах безопасного взаимодействия с велосипедами на дорогах города.

Также по условиям конкурса нужно было показать себя примерным водителем. Яндекс анализировал манеру вождения автомобилями, данные о превышении скорости и учитывал обращения пассажиров — после каждой поездки любой клиент может оставить жалобу на небезопасное вождение и нарушение таксистом правил. На этом моменте с дистанции сошли еще несколько тысяч водителей.

15 счастливчиков выбирал алгоритм случайным образом, но с условием — все победители из разных городов. Сервис намерен продолжать акции, которые мотивируют водителей уделять больше внимания безопасности поездок.