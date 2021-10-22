«Ледниковый период»: Даня Милохин считает Евгению Медведеву «глупышкой», но не исключает романтических чувств

Даня Милохин пришел в ютуб-шоу «Сережа и микрофон» юмориста Сергея Мезенцева

Самый непосредственный участник шоу «Ледниковый период» Даня Милохин пришел в ютуб-шоу «Сережа и микрофон» юмориста Сергея Мезенцева («Реутов-ТВ»), чтобы поговорить о наболевшем. Так мы узнали, что татуировка с медвежонком на ноге блогера появилась неслучайно: он буквально очарован партнершей по ледовому проекту Евгенией Медведевой. При этом, поменяв несколько толстовок по ходу беседы, Милохин признался, что семью он не хочет.

ПРО МЕДВЕДЕВУ

«Медведева – супер! Такая она взрослая – именно взрослая мозгом, а не поведением. Она такая глупышка вроде, но так умеет воспитывать. Она очень мудра. Может, это фигурное катание делает с людьми такое, у них же там жесткое воспитание – с трех лет катаются.

Она научила меня собираться с мыслями, фокусироваться на чем-то одном в нужное время. Сравниваю теперь каток с жизнью. Потому что все правила, что там, действуют так и в жизни».

Фото Максима Ли

ПРО ПАДЕНИЯ В «ЛЕДНИКОВОМ ПЕРИОДЕ»

«Например, Женя говорит: «Даня, все время обычного катания, если номер такой, ты можешь паясничать, выделываться. Но когда подходит время к поддержке, ты должен уже на подходе собраться, вдохнуть, выдохнуть, подготовить все за небольшое количество времени и сделать поддержку, а не паясничать». Первый раз не получилось. Я волновался, не думал ни о чем, ноги вместе – и я бух на спину. Не получилось. Она говорит: «Вот смотри, а на тренировках всегда получалось». Мы ни разу не падали на тренировках с этих поддержек, всегда все получалось. А вот тут раз и не собрался. Я реально проверил еще раз, смогу ли я вот так, игравшись, сделать какой-то трюк – не получается».

ПРО ТВОРЧЕСТВО

«Слово творчество подходит [к тому, что я делаю]. Многим это не нравится, потому что я только учусь. Это нормально. И я не могу сначала научиться, потом делать. Я хочу одновременно делать и учиться. Потому что когда ты учишься 10 лет, а потом делаешь — ты 10 лет теряешь. А можно ведь делать несколько дел одновременно. И пытаться «выстреливать»

ПРО СЕМЬЮ

«Честно, не очень хочу семью. И очень рад, что у меня ее нет — в таком формате, как у всех. Но такую, как у Дениса Кукояки (актер, блогер, участник группы «Хлеб», с которым дружит Даниил), я бы хотел — они дочери Василисе не запрещают почти ничего! За это меня бы убили. Это очень круто. Они держат баланс: не забивают ее и не разрешают делать абсолютно все»

ПРО СЕКС

«Первый секс у меня был в 18 лет — год назад. В этом смысле я очень осторожен. Мне очень нравятся девочки, девушки. У меня только один раз был секс, чтоб я совсем не волновался. Ни капли. Об остальном даже говорить не хочется. У меня в телефоне даже нет никакой съемки на эту тему. Ни одного фото. Вообще, я как будто не хочу секса. Нет, хочу! Но он не на первом месте. Я целовался на вписках с подругами, подругами подруг и сразу несколькими. Но мы ни разу не чпокались».

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