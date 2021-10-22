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Общество22 октября 2021 18:50

Россияне рассказали, как сильно на их жизнь влияют коронавирусные ограничения

Больше половины опрошенных признались, что с начала пандемии многое изменилось
Юлия ЩЕРБАКОВА
Юлия ЩЕРБАКОВА
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
60% опрошенных признались, что новые меры и ограничения влияют на их привычный распорядок

60% опрошенных признались, что новые меры и ограничения влияют на их привычный распорядок

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пандемия коронавируса с нами уже почти два года. За это время россияне пережили несколько локдаунов, защитные маски и антисептики стали уже привычными атрибутами, а онлайн-покупки, доставка всего, чего угодно, удаленная работа и учеба достигли пиков своей востребованности. И вот, на фоне новой волны эпидемии в российских регионах вновь вводятся дополнительные ограничения: ужесточается масочный режим, вводится система QR-кодов, отменяются массовые мероприятия, объявляются нерабочие дни. Сайт KP.Ru опросил россиян, и узнал, как сильно все эти ограничения влияют на их жизнь.

60% опрошенных признались, что новые меры и ограничения влияют на их привычный распорядок. При этом 23% отметили, что их жизнь с начала пандемии полностью изменилась.

«Конечно, изменилось многое: ограничение на поездки, посещения родных и знакомых. И это только самое малое», - говорит одна из участниц исследования.

«К такой жизни привыкнуть нельзя, рядом много горя», - отмечает другая.

А вот еще 37% сообщили, что хотя коронавирус и внес определенные новшества, но существенно на их жизнь ограничения не повлияли. Более того, к таким изменениям, как постоянное ношение масок и соблюдение социальной дистанции, люди уже привыкли.

«Привыкаешь быстро к такому, к сожалению... Выбора просто нет», - говорит еще один опрошенный.

«В принципе, уже привыкла. Но расслабляться не надо», - вторит ему другая.

Еще треть респондентов заявили, что на их комфорт существенно повлияла сделанная прививка. 31% россиян заявили, что могут жить совершенно свободно и спокойно, зная, что вакцинация защитит их от вируса.

«С прививкой не так страшно жить», - говорит участница опроса.

При этом нашлись и те, кто сообщил, что пандемия никакого влияния на их жизнь не оказала. 9% опрошенных заявили, что не опасаются никакой инфекции, не соблюдают никакие меры безопасности и не следуют ограничениям.

«Жду, когда все само рассосется. Не может же это длиться вечно!», - философски рассуждают опрошенные.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие пять тысяч человек.

Россияне рассказали, как сильно на их жизнь влияют коронавирусные ограничения

Россияне рассказали, как сильно на их жизнь влияют коронавирусные ограничения

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