Больше трети россиян признались, что им придется работать в нерабочие дни

Большинство опрошенных с пониманием отнеслись к введению новых антиковидных мер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Владимир Путин объявил в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Также на совещании с правительством глава государства отметил, что регионы могут самостоятельно принять решение о продлении нерабочих дней, если темпы заболеваемости населения будут продолжать расти. В связи с этим сайт KP.RU провел опрос и выяснил, как к объявлению новых антиковидных мер относятся сами россияне.

Оказалось, что больше трети опрошенных в нерабочие дни работать все-таки будут. 34,8% респондентов отметили, что их обязанности подразумевают выход даже в нерабочие и праздничные дни. К таким категориям относятся, к примеру, врачи, сотрудники транспортных служб и так далее. Кроме того, часть опрошенных признались, что вынуждены будут работать, чтобы не потерять в деньгах.

33,8% россиян заявили, что положительно оценивают введение в России новых мер по борьбе с коронавирусом. По их мнению, это поможет снизить темпы роста заболеваемости и нормализовать эпидемиологическую обстановку.

«Если бы еще летом хотя бы вакцинировались, до сезона простуд, сейчас бы уже был иммунитет, гладишь, не было бы такой жесткой волны», - комментирует происходящее один из респондентов.

«Локдаун призван хотя бы замедлить темпы заболеваемости, но реальный смысл будет только от принудительной вакцинации», - уверен другой.

Еще 14, 5% опрошенных также позитивно оценили введение нерабочих дней, но уже по другой причине. Эта категория россиян попросту обрадовалась возможности не ходить на работу, отдохнуть и провести время дома.

Однако нашлись и те, кого введение нерабочих дней в стране огорчило. Так, 9,5% респондентов заявили, что такие меры приведут к сокращению доходов в ноябре, что существенно ударит по их бюджету. Еще 7,5% пожаловались, что от новых мер пострадает их бизнес, сложнее будет выплатить зарплаты сотрудникам, если деятельность предприятия остановится на целых девять дней.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие семь тысяч человек.

Напомним, ранее более трети россиян выступили за введение в России обязательной вакцинации. Опрошенные выразили уверенность, что это единственная мера, которая поможет остановить пандемию коронавируса.

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