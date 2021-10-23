Александр Калягин: "Огорчают театральные скандалы. Что богема себе позволяет?!"

Александр Калягин Фото: Анатолий ЖДАНОВ

23 октября в Москве открылся VIII (XXII) Съезд Союз театральных деятелей РФ. В этом году из-за противоковидных ограничений его проводят в сокращенном формате.

Союзу театральных деятелей (раньше эта общественная организация называлась ВТО) уже 145 лет. И возможно, как сказал председатель СТД России Александр Калягина, она старейшая в мире. 27 тысяч человек состоит в ней. Немало.

В начале съезда прозвучал гимн России. Кворум собрался, несмотря на пандемию. Вспомнили ушедших: «Мы потеряли больше тысячи наших товарищей за прошедшие 5 лет, - сказал Александр Калягин. - Потерь слишком много, невосполнимых и очень горьких».

- Трудно сказать, были ли прошедшие пять лет счастливыми, но точно они были запоминающимися, - сказал Александр Александрович в начале доклада.

Калягин вспомнил, как провели год театра в 2019 году. Всего было 250 мероприятий. «А через год миром уже командовала пандемия. В 2020 родилось новое прочтение знакомой нам аббревиатуры СТД, - сказал Калягин. Теперь это расшифровывается так: сегодня театр дома. Люди театра полгода творили в режиме онлайн».

Потом он рассказал про гранты и стипендии, про театральное ПТУ и работу региональных отделений, фестивали и конкурсы. Про то, что на социальную поддержку членов СТД за пять лет из собственных средств союза и субсидий из государственного бюджета, потрачено 722 миллиона рублей. Про возрождение общества "Знание" и Пушкинскую карту.

- "Наша деятельность была бы невозможна без поддержки президента, власти и Министерства культуры, - уточнил Калягин. - Наша организация консервативная. И мне нравится этот консерватизм, я его приветствую. СТД – это организация, которая занимается воспитанием человека театра...

А теперь я хотел бы сказать о том, что меня огорчает. Меня очень огорчают театральные скандалы, сотрясшие театры страны. Это непростая тема и непростая проблема. Мне бы хотелось, чтобы власти быстрее реагировали на те события, которые будоражат театральное сообщество. Конфликты, интриги – обязательная жизнь театра. Они были и будут, но мораль и нравственность никто не отменял. Я не буду приводить примеры театральных инцидентов. Их много. Я все время с этим сталкиваюсь. В СТД есть хорошая обратная связь. Но меня волнует, что о нас говорят наши зрители. В конце концов они могут сказать: зачем нам такой театр? Что богема себе вызволяет? Зачем наши деньги должны идти на такое искусство? Зачем нам такое количество театров, в которых происходят подобные безобразия? Такой момент может возникнуть, если мы доведем ситуацию до точки кипения. Как бы мы не занималась самовыражением, нельзя забывать, что мы занимаемся публичной профессии. Про нас всё знают, всё читают, всё пишут. Причем пишут иногда такие небылицы... Поэтому и появляются общественные комитеты, которые собираются проверять репертуар российских театров. Этим любителя цензуры я отвечу цитатой из Бернарда Шоу: "Непристойность можно отыскать в любой книге, за исключением телефонной".

Но мы отвечаем за все. За каждый театральный скандал отвечает все театральное сообщество".