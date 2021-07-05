Александр Калягин о Владимире Меньшове: «Человек, который сделал много для кино и для зрителей, воспитывал молодежь»

Александр Калягин выразил соболезнования семье Владимира Меньшова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Народный артист РСФСР, артист и режиссер Александр Калягин прокомментировал сообщение о смерти Владимира Меньшова. Коллега рассказал, что режиссеру выпала непростая, но счастливая жизнь.

«Он прошел трудную жизнь, но ему жизнь подарила прекрасные минуты и счастливую семью. У него изумительная жена и дочка. Человек, который сделал много для кино и для зрителей, воспитывал молодежь. Спасибо ему большое», - цитирует Калягина Пятый канал.

Артист добавил, что новости о смерти Владимира Меньшова застигли его врасплох, и выразил соболезнования семье режиссера, его близким.

«Я просто обескуражен. Глубоко соболезную Верочке и Юле», - добавил Калягин.

Ранее сообщалось, что Владимир Меньшов умер из-за последствий коронавирусной инфекции. Режиссеру был 81 год.

Владимир Меньшов - Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии Советского Союза, премии Американской киноакадемии «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Режиссер также был удостоен Государственной премии РСФСР имени Крупской.