Льготы для предпенсионеров в 2021 году: Кому положены и как воспользоваться всеми бонусами

По общему правилу, предпенсионерами считаются те, кому до пенсии осталось пять или меньше лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 2019 года в наших законах появилась новая категория людей. Официальным языком она называется «лица предпенсионного возраста». Это те, кто больше всего пострадали от недавней пенсионной реформы. Они рассчитывали выйти на заслуженный отдых раньше, но государство смешало все планы. Теперь им решили подсластить пилюлю, дали льготы и преференции. Рассказываем, какие именно.

ЧТО ЗА СТАТУС

Начнем по порядку. Пенсионный возраст в России подняли с 55 до 60 лет для женщин, и с 60 до 65 лет для мужчин. Но повышают его постепенно. Весь процесс займет десять лет и закончится в 2028 году.

По общему правилу, предпенсионерами считаются те, кому до пенсии осталось пять или меньше лет. Учитывая переходный период, можно запутаться. К примеру, в 2021 году на пенсию выходят те, кому исполнилось 56,5 и 61,5 лет (в зависимости от пола). Кто в таком случае считается предпенсионером, а кто - нет? Те, кому стукнуло 55 и 60 лет? Или те, кому исполнилось 52 и 57 лет? А как быть с теми, кто имеет право на досрочную пенсию?

- Право на большинство предпенсионных льгот возникает за пять лет до нового пенсионного возраста с учетом переходного периода. С 2019 года этим правом пользуются женщины 1968 года рождения и старше и мужчины 1963 года рождения и старше, - пояснили в Пенсионном фонде России.

Здесь тоже есть свой переходный период. А у каждой льготы - свои нюансы. Попробуем разобраться.

Пять главных льгот для предпенсионеров в 2021 году

1. Бесплатная диспансеризация

Каждый год предпенсионер может официально взять у своего работодателя два оплачиваемых дня, чтобы пройти диспансеризацию. Для этого нужно написать заявление и согласовать даты у непосредственного начальника и в отделе кадров. И это не просто дополнительные выходные. Их дают на определенную цель - сходить в поликлинику и пройти медосмотр. Приносить после этого справку или нет, решают в каждой конкретной организации. Где-то сотрудникам могут поверить на слово, а где-то обяжут принести подтверждающие документы.

2. Гарантия трудовых прав

- В отношении работодателей предусматривается административная и уголовная ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста или отказ в приеме их на работу по причине возраста, - говорится в официальном сообщении ПФР.

Эта льгота, как и многие похожие ограничения, скорее мешает, чем помогает. Как говорят эксперты, это еще сильнее усложнило поиск работы для тех, кому больше 40 - 45 лет. Работодатели понимают, что скоро эти люди перейдут в разряд предпенсионеров - и тогда уволить их будет практически невозможно.

3. Повышенное пособие по безработице

Если предпенсионер лишился работы, ему будут в течение года платить максимальное пособие - 11 280 рублей в месяц. Правда, есть несколько нюансов. Во-первых, нужно официально встать на биржу труда. Во-вторых, человек должен был официально работать не меньше полугода в последний год перед назначением пособия. Иначе заплатят только минималку. Во-вторых, размер пособия зависит от потерянной зарплаты. В первые три месяца будут платить 75%, в следующие четыре - 60%, в оставшиеся пять месяцев - 45%. Но не больше 11 280 рублей в месяц.

4. Досрочный выход на пенсию

Если человек не может найти работу в пожилом возрасте, он может выйти на пенсию досрочно. За два года до официального наступления пенсионного возраста. Это решение принимает служба занятости и направляет его в Пенсионный фонд.

- Помимо этого, страховой стаж оставшегося без работы предпенсионера должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Также у них должно быть накоплено минимальное число пенсионных коэффициентов: в 2021 году это 21, - уточнили в ПФР.

5. Налоговые льготы

По федеральному закону предпенсионерам полагается освобождение от имущественного и земельного налогов. Распространяется на квартиру, жилой дом, дачу, гараж/машиноместо, хозяйственные постройки. Чтобы не платить ничего государству, нужно подать заявление в налоговую инспекцию. Но освободить от налога можно лишь один объект собственности каждой категории на выбор. К примеру, если в собственности две квартиры, за вторую придется платить. Правда, в отличие от диспансеризации право на льготу возникает не за пять лет до пенсии, а строго по «старому» пенсионному возрасту - в 55 лет у женщин и в 60 лет у мужчин.

Досрочная пенсия для опасных профессий, многодетных родителей и жителей Крайнего Севера

По статистике, в России около четверти всех работников уходят на пенсию досрочно. Это происходит по разным причинам. Либо вредная работа, либо жизнь на Крайнем Севере, либо социальные мотивы. В этом случае статус предпенсионера они получают за пять лет до наступления досрочного пенсионного возраста.

- Для работников опасных и тяжелых профессий по спискам № 1, № 2 и другим права на льготы возникают за 5 лет до возраста досрочного выхода на пенсию при соблюдении одного из условий: выработка требуемого льготного стажа, в случае если человек уже прекратил работу по соответствующей специальности, либо факт работы по соответствующей специальности, - пояснили в Пенсионном фонде.

Например, водители общественного транспорта при наличии спецстажа (15 или 20 лет в зависимости от пола) выходят на пенсию в 50 лет (женщины) или 55 лет (мужчины). Это значит, что граница наступления предпенсионного возраста для женщин-водителей начинается с 45 лет, а для мужчин-водителей - с 50 лет.

Предпенсионный возраст врачей, учителей и других работников, у которых право на пенсию возникает не с определенных лет, а при выработке специального стажа, наступает одновременно с его приобретением. Так, школьный учитель, который в октябре 2021 года выработает необходимый педагогический стаж, начиная с этого же момента будет считаться предпенсионером.

Для тех, у кого пенсионный возраст с 2019 года не поменялся, тоже есть право на предпенсионные льготы за 5 лет до выхода на пенсию. Например, у многодетных мам с пятью детьми оно возникает начиная с 45 лет, то есть за 5 лет до обычного для себя возраста выхода на пенсию (50 лет).

P.S. Если есть сомнения и чтобы не путаться, лучше уточнить свой статус. Для этого можно отправить запрос в Пенсионный фонд через портал госуслуг. Ответ придет на электронную почту в течение нескольких минут. Там будет справка, которую можно предъявить по месту требования (будь то работодатель, налоговая или центр занятости). Бумажный вариант можно получить в отделении ПФР.

Какие льготы полагаются в регионах

Помимо федеральных, есть еще региональные льготы. В каждой области, крае и республике свой социальный пакет для предпенсионеров. В большинстве случаев на них распространили те же льготы, что действуют и для пенсионеров. Как правило, это бесплатный или льготный проезд в общественном транспорте, скидки на ЖКХ и капремонт. В некоторых случаях можно обращаться за бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение и получать бесплатные лекарства в аптеках (по назначению врача).

Кроме того, практикуется освобождение от транспортного налога. Можно не платить государству за один автомобиль (если он не слишком мощный - как правило до 150 лошадиных сил). Все полагающиеся льготы лучше уточнять в местных органах власти, в отделениях Пенсионного фонда, соцзащиты или МФЦ.

Как получить пенсионные накопления

На эту часть пенсионной системы повышение пенсионного возраста тоже не повлияло. Их можно получить по тем же правилам, что были раньше - в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин. Правда, и особой прибавки предпенсионеры не получат.

У большинства из тех, кто родился до 1967 года рождения (а именно с этого возраста начинались более-менее высокие отчисления с зарплаты), на пенсионных счетах накопились «копейки» - в среднем 5 - 10 тысяч рублей. Но большой плюс, что эти деньги можно получить сразу. Выплата оформляется сразу. Для этого нужно написать заявление в Пенсионном фонде (если вы «молчун») или в том НПФ, который вы тогда выбрали. Где именно лежат ваши накопления, можно узнать в личном кабинете на портале госуслуг.

Если накоплений значительно больше и ежемесячная прибавка по ним превышает 5% от страховой пенсии (например, за счет программы софинансирования), то их будут платить либо в течение 5 - 10 лет, либо до конца жизни. Решение остается на усмотрение предпенсионера. От этого зависит сумма ежемесячной прибавки.

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