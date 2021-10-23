Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 октября 2021 5:59

ПФР: Период нерабочих дней не скажется на перечислении пенсий

С 30 октября по 7 ноября сотрудники Фонда и «Почты России» будут работать по обычному графику
Саша ПЯТНИЦКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Если есть необходимость лично посетить отделение ПФР, стоит заранее уточнить графики работы клиентских служб фонда

Если есть необходимость лично посетить отделение ПФР, стоит заранее уточнить графики работы клиентских служб фонда

Фото: Мария ЛЕНЦ

Объявленный в стране период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября не скажется на перечислении пенсий в финансовые и доставочные организации, старики получат свои выплаты вовремя, поскольку сотрудники Пенсионного фонда России (ПФР) и «Почты России» будут работать по обычному графику. То есть, почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию, согласованному с региональными отделениями ПФР.

Однако следует помнить о ноябрьских праздниках, ведь 4 ноября – День народного единства, государственный праздник, и в этот день будут закрыты все отделения (как почтовые, так и ПФР). 3 ноября закроются на час раньше, а 5 ноября будут работать по графику субботы.

Об этом рассказали «Российской газете» в Пенсионном фонде, отметив, что некоторые изменения могут произойти в работе клиентских служб ПФР, поэтому если есть необходимость лично посетить отделение фонда, стоит заранее уточнить график его работы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 20 октября президент России Владимир Путин в связи с ростом числа заражений коронавирусом объявил по всей стране с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни с сохранением зарплаты. Глава государства добавил, что в случае необходимости этот период можно будет продлить.