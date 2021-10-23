ПФР: Период нерабочих дней не скажется на перечислении пенсий

Если есть необходимость лично посетить отделение ПФР, стоит заранее уточнить графики работы клиентских служб фонда Фото: Мария ЛЕНЦ

Объявленный в стране период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября не скажется на перечислении пенсий в финансовые и доставочные организации, старики получат свои выплаты вовремя, поскольку сотрудники Пенсионного фонда России (ПФР) и «Почты России» будут работать по обычному графику. То есть, почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию, согласованному с региональными отделениями ПФР.

Однако следует помнить о ноябрьских праздниках, ведь 4 ноября – День народного единства, государственный праздник, и в этот день будут закрыты все отделения (как почтовые, так и ПФР). 3 ноября закроются на час раньше, а 5 ноября будут работать по графику субботы.

Об этом рассказали «Российской газете» в Пенсионном фонде, отметив, что некоторые изменения могут произойти в работе клиентских служб ПФР, поэтому если есть необходимость лично посетить отделение фонда, стоит заранее уточнить график его работы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 20 октября президент России Владимир Путин в связи с ростом числа заражений коронавирусом объявил по всей стране с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни с сохранением зарплаты. Глава государства добавил, что в случае необходимости этот период можно будет продлить.