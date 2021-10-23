«Жертве было 13 лет»: Новые подробности по делу режиссера «Ералаша» Ильи Белостоцкого

Белостоцкий таинственно исчез осенью прошлого года. Его близкие друзья и родные сообщали всем, что режиссер тяжело болен и находится в больниц Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Москве продолжается расследование по делу режиссера Ильи Белостоцкого, который с 2005 по 2014 годы работал режиссером-постановщиком в детском киножурнале «Ералаш». Его обвиняют в педофилии.

Вкратце напомним:

- Белостоцкий таинственно исчез осенью прошлого года. Его близкие друзья и родные сообщали всем, что режиссер тяжело болен и находится в больнице.

- На самом деле, исчезновение Белостоцкого было связано с его задержанием и последующим арестом.

- Все это время шло расследование, но сам факт того, что Илья Белостоцкий стал фигурантом уголовного дело о педофилии, всплыл только сейчас.

На сайте Пресненского суда Москвы сообщается, что режиссер «Ералаша» был арестован в октябре 2020 года. Затем арест несколько раз продлевали. Статья обвинения - «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста». Это до 10 лет колонии.

- Заявление на Белостоцкого написал один из его бывших актеров. На момент совершения насильственных действий ребенку было всего 13 лет, - рассказал KP.ru источник в правоохранительных органах. - Позже его показания были подтверждены другими уликами. Кроме того, в домашнем компьютере режиссера нашли детскую порнографию. На данный момент расследование уже находится в завершающей стадии.

Из официальной биографии Ильи Белостоцкого известно, что он родом из Челябинска, является правнуком известного уральского революционера Ивана Белостоцкого и племянником художника Артема Белостоцкого. Изначально Илья учился на врача, но после четвертого курса внезапно перевелся в местный институт культуры. В 2001 году поступил на режиссерский факультет ВГИК. В 2004-м был персонально приглашен на работу в «Ералаш» худруком киножурнала Борисом Грачевским. В 2010-х Белостоцкий также снял несколько эпизодов известного сериала «След».

КСТАТИ

«Уберите из кадра вашу божественную задницу!»

Единственным полнометражным фильмом в карьере Ильи Белостоцкого стала детская комедия «Бегство рогатых викингов», снятая по книге известного детского писателя Владислава Крапивина. Крапивин сам же стал сценаристом фильма, но через какое-то время покинул проект. Почему, объяснил в своем Живом Журнале. Не сошлись с режиссером по взглядам на некоторые вещи. Среди причин писатель также упоминает в том числе и излишнюю строгость Белостоцкого в работе с детьми-актерами.

«Стремление делать массу дублей - изматывал ребят. Энтузиазм заметно угасал. Объявление обеденного перерыва вызывало не меньшую радость, чем победа над «викингами»...

А потом - опять:

- «Все! Начали!.. Все по местам - я сказал!.. Да что это такое, черт возьми! Встали, как в прошлый раз! Где хлопушка?! Камера!... Все, работаем! Юноша, уберите из кадра вашу божественную задницу!.. Я говорю: работаем!..»

Владислав Крапивин скончался в 2020 году в возрасте 81 года.

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