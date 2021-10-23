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Политика23 октября 2021 13:30

Мэр Львова устроил торг за прах Героя Советского Союза Николая Кузнецова

Он готов обменять его "только на пленных украинцев", причем в этом вопросе ему даже Верховный суд Украины не указ
Александр БОЛГОВ
Александр БОЛГОВ
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Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Фото: Википедия

Городские власти Львова окончательно отказались передать прах героя-разведчика-диверсанта Героя Советского Союза Николая Кузнецова, погибшего от рук бандеровцев 9 марта 1944 года. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

- Наша позиции не изменилась и однозначна, - заявил он на своей странице в соцсети и пояснил, что ни о каком сотрудничестве с другой стороной не может и речи идти. Вот только есть один нюанс – обязал городские власти Львова передать прах героя не кто-либо, а Кассационный административный суд Верховного Суда Украины. И его решение является окончательным и не подлежит какому-либо обжалованию.

Прах Николая Кузнецова, захороненный в могиле на Холме Славы во Львове давно стал предметом спекуляций на Украине. Еще в 2000 году с просьбой передать его для перезахоронения обратилась группа ветеранов из Екатеринбурга. И получила отказ. В 2007-м приезжала целая делегация из России и получила отказ. В 2008-м с аналогичной просьбой обратилась уже родственница Николая Кузнецова. Но и ей отказали. Впрочем, в 2020-м тот же Андрей Садовой объявил, что готов обменять останки советского героя на живых, попавших в плен на Донбассе украинских солдат. Тем самым он фактически сознался, что взял останки Кузнецова в заложники. При этом могила Николая Кузнецова неоднократно подвергалась осквернению, а для украинских вандалов из числа националистов-радикалов отметиться на могиле Кузнецова стало любимым занятием. Мертвые ведь не могут ответить. Впрочем, чему тут удивляться, если в украинской версии Википедии о Николае Кузнецове говорится так: "Советский диверсант, спецагент-ликвидатор, агент НКВД, "партизан", "разведчик". Во время Второй мировой войны выполнял террористические и провокационные задачи советского командования". Это вам не какой-нибудь воевавший против СССР "рыцарь" - "любимый диверсант фюрера Отто Скорцени". И не герой Украины "гауптман Шухевич", принимавший участие в расправах над мирными жителями.

Но в этой истории интересен и другой аспект - публичное игнорирование официальной городской властью решения Верховного суда страны и отказ выполнять указание Верховного суда лишний раз доказывают, что государственность Украины стремится к нулю. Скажем сразу, при прежнем "укрогетмане" Порошенко такое было практически невозможно. Интриги и склоки внутри украинского политического террариума старались все же не выпускать наружу и договариваться в закулисье. Сейчас же стало очевидным, что одно из главных достижений команды Зеленского заключается как раз в том, что центральная власть перестала быть ограничивающим и сдерживающим рычагом.

Похоже, что Николай Кузнецов и сейчас, через много лет после своей смерти продолжает вести войну с украинскими националистами, от рук которых он погиб. И не удивлюсь, если и эту новую войну с ним, вернее, с прахом героя, они опять проиграют.

Украинский кризисКАРТИНА ДНЯ