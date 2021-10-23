Умер неизлечимо больной сын Ии Саввиной: "Навсегда остался трехлетним ребенком"

Актриса Ия Саввина. Фото: кадр из фильма.

Сын актрисы Ии Саввиной скончался в Москве. Сергею Шестакову было 64 года. Он родился с синдромом Дауна. Мужчина на десять лет пережил свою знаменитую маму, которая всю жизнь посвятила ему.

"Сегодня в соседней со мной квартире - траур. Ушел из жизни Сереженька Шестаков. Столько вокруг горестных событий, такие люди покидают наш круг, что, казалось бы, кого тронет смерть 64-летнего ребенка... Но за жизнью этого человечка с рождения следило очень много людей - и ближних, и дальних. Потому что он был сыном замечательной и несравненной Ии Саввиной", - поделился скорбью критик Борис Львович.

Единственного сына Ия Сергеевна родила в 1957 году в браке с ученым-гидрогеологом Всеволодом Шестаковым. Мальчик появился на свет с синдромом Дауна. Врачи предлагали Саввиной отказаться от ребенка, но она и слышать об этом не хотела. "Врачи уговаривали Ию оставить мальчика в детском доме, а также предупредили, что у него будет мышление трехлетнего ребенка. Но она категорически отказалась, только спросила: «Сколько он проживет?». «43 года максимум, - сказали ей врачи, - больше такие дети не живут»", - отметил сосед.

Ушел из жизни Сереженька Шестаков Фото: Кадр видео

Актриса до конца жизни совмещала работу и уход за больным сыном, во многом ей помогала свекровь. Фаина Раневская говорила, что "у Саввиной настоящий крест дома", имея в виду ее ребенка. Однако, как вспоминал близкий друг актрисы Григорий Горин, звезда фильмов "Гараж" и "Запомните меня такой" никогда не прятала и не стеснялась своего мальчика, гордилась им. Невзирая на хрупкую внешность, она была на редкость волевой и сильной женщиной. Без конца возила Сережу по врачам, сама научилась делать массаж.

Ради сына и свекрови Саввина продолжала жить с мужем на протяжении 16 лет. Сергей, несмотря на тяжелый недуг, закончил школу, поступил в университет, знал несколько языков, писал натюрморты и выставлял свои картины на выставках, играл на фортепиано.

Сын и муж Ийи Саввиной. Фото: Россия 1

"Его картины не раз побеждали на конкурсах для таких детей. Особенно ему удавались цветы - яркие, смелые, я так не нарисую, хоть убейте! Он свободно писал, читал и знал массу стихов. Однажды на день рождения к Саввиной пришел Олег Ефремов. Посмотрел на Сережу и вдруг сказал: «Ия, а давай введем Сережку на Юродивого в «Бориса Годунова!». Ия растерянно спросила: «И что же это будет!». «Закроют спектакль к чертовой матери, - усмехнулся Ефремов, - такого уровня правды они не выдержат! Но ты, Сережа, все-таки Пушкина читай и учи наизусть - пригодится!». И вдруг Сережа начинает читать", - поделился Львович.

После того как Шестаков прочитал несколько строф из знаменитого произведения, в комнате повисло молчание, которое прервал Ефремов: "Бедная страна: единственный, кто знает «Полтаву» наизусть, больной мальчик!".

В 1979 году Ия Сергеевна повстречала долгожданную любовь. Судьба свела ее с актером Анатолием Васильевым. Они познакомились во время поездки на Соловки и с тех пор не расставались, прожили в гражданском браке почти 30 лет. Как вспоминал Васильев, знаменитость боялась рожать от него - опасалась, что дети появятся на свет больными, как ее первенец.

Расписались Саввина и Васильев за две недели до смерти актрисы от рака в 2011 году. Отчим души не чаял в пасынке и помогал ему всю жизнь. После похорон жены отчим ухаживал за Сережей.