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Звезды13 июля 2021 19:46

Две скромные лампадки и крест на гранитной плите: как выглядит могила умершей от рака Ии Саввиной

Звезда фильма "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж" похоронена на Новодевичьем кладбище
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ию Саввину похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с поэтессой Беллой Ахмадулиной.

Ию Саввину похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с поэтессой Беллой Ахмадулиной.

Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Ия Саввина скончалась на 76-м году жизни 27 августа 2011 года в Москве. Долгое время знаменитая актриса боролась с раком кожи. Ее похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с поэтессой Беллой Ахмадулиной.

Ия Саввина прожила очень яркую, но трагичную жизнь. Эльдар Рязанов называл счастьем работу с актрисой в фильме "Гараж", а актер Алексей Баталов считал самой важной встречей в своей жизни совместную с актрисой работу в картине "Дама с собачкой". Ия Сергеевна снималась с Михаилом Ульяновым в "Частной жизни" и Владимиром Высоцким в "Служили два товарища". Но сама лучшей своей работой считала "Историю Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж" Андрея Кончаловского. Фильм, который 20 лет пролежал на полке, а потом был признан шедевром. В 1990 году создатели картины, в том числе Саввина, получили запоздалую Госпремию.

Удалось Ие Сергеевне поработать и над мультиком о Винни-Пухе. Режиссер мультипликации Федор Хитрук предложил Саввиной озвучить Пятачка. Актриса очень обрадовалась. Ее тяжело больной сын обожал книги Бориса Заходера. Мало кто знает, что манеру речи приятель Винни перенял у поэтессы Беллы Ахмадулиной. Саввина очень любила слушать, как она читает свои стихи, - ритмично, нараспев, как маятник раскачивая каждое слово. После выхода мультфильма на экраны поэтесса позвонила артистке и сказала: "Спасибо, что подложили мне не свинью, а прелестного поросенка".

Сын Ии Саввиной страдает синдромом Дауна. Фото: Телеканал "Россия-1"

Сын Ии Саввиной страдает синдромом Дауна. Фото: Телеканал "Россия-1"

Ребенок: счастье и крест на всю жизнь

Единственного сына Сережу Ия Сергеевна родила в 1957 году в браке с ученым-гидрогеологом Всеволодом Шестаковым. Мальчик появился на свет с синдромом Дауна. Врачи предлагали Саввиной отказаться от ребенка, но она и слышать об этом не хотела.

Актриса до конца жизни совмещала работу и уход за больным сыном, во многом ей помогала свекровь. Фаина Раневская говорила, что "у Саввиной настоящий крест дома", имея в виду ее ребенка. Однако, как вспоминал близкий друг актрисы Григорий Горин, она никогда не прятала и не стеснялась своего мальчика, гордилась им. Невзирая на хрупкую внешность, она была на редкость волевой и сильной женщиной. Без конца возила Сережу по врачам, сама научилась делать массаж.

Ради сына и свекрови Саввина продолжала жить с мужем на протяжении 16 лет. Сергей, несмотря на тяжелый недуг, закончил школу, поступил в университет, знает несколько языков, пишет натюрморты и выставляет свои картины на выставках, играет на фортепиано.

В 1979 году Ия Сергеевна повстречала долгожданную любовь. Судьба свела ее с актером Анатолием Васильевым. Они познакомились во время поездки на Соловки. Они прожили в гражданском браке почти 30 лет и расписались за две недели до смерти актрисы. Как вспоминал Васильев, актриса боялась рожать - опасалась, что дети родятся больными, как ее первенец.

Анатолий Васильев, Сережа и Ия Саввина. Фото: Телеканал "Россия-1"

Анатолий Васильев, Сережа и Ия Саввина. Фото: Телеканал "Россия-1"

Болезнь и смерть

Ия Саввина умерла в 75 лет. Причиной смерти стала онкология, с которой она боролась три года. В 2008 году врачи диагностировали у актрисы меланому. Опухоль удалили, а от химиотерапии актриса отказалась. В 2011 году рак вновь заявил о себе. У артистки появились метастазы. 27 августа актриса скончалась. Ию Сергеевну похоронили на Новодевичьем кладбище. После смерти Саввиной заботу о ее сыне взял на себя Анатолий Васильев. "Он непритязателен. Он занимается своими делами часами. Он играет на синтезаторе, рисует, учит английский... Он остается один. Отлично пользуется микроволновкой... Помнит все дни рождения", - рассказывал Анатолий Исаакович. Актер Театра на Таганке по сей день живет в Москве и хранит память о любимой женщине, регулярно посещая ее могилу.

Могила Ии Саввиной на Новодевичьем кладбище.

Могила Ии Саввиной на Новодевичьем кладбище.

Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

На месте захоронения стоит скромная плита из белого мрамора. Ее венчает знаменитая мхатовская чайка. На фасаде камня - картина из "Дамы с собачкой". Сбоку - фотографии с другими кинообразами актрисы. Внизу выгравирован крест. В вазоне стоит букет белоснежных хризантем. Рядом - две лампадки.

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