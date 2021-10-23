Никакой политики: Будут деньги, будет и газ. "Газпром" озвучил условия для Молдавии

Официальный представитель ОАО "Газпром" Сергей Куприянов. Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев

В ситуации с поставками газа в Молдову из России наступила некоторая ясность и определенность. Но не сказать, что особо радостная для Кишинева. С разъяснениями позиции российской стороны выступил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов. Как и говорилось ранее, благодарить за создавшуюся ситуацию Кишинев может лишь только себя и тех, кто ему посоветовал выбрать такую линию поведения.

- В настоящее время сложилась весьма сложная ситуация с поставками российского газа в Молдову. Вина за это целиком и полностью лежит на властях Молдовы. Речь идет о кризисе неплатежей со стороны Молдовы за российский газ, - объяснил Куприянов и расшифровал свои слова более подробно. - В настоящее время тело долга составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет $709 млн. При этом представители Молдовы почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности. Представителям Молдовы также не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно", - добавил он.

Что касается намерений "Газпрома", то он, по словам Куприянова, готов продлить контракт на поставки газа Молдавии при полном погашении долга. Причем, речь идет о погашении задолженности в течение трёх лет. Из заявления представителя "Газпрома" выяснились и другие подробности.

- Несмотря на накопившиеся долги, молдавская сторона обращается с просьбой продлить контракт на поставку газа на октябрь и ноябрь сего года. "Газпром" и здесь идет навстречу, заключил контракт на октябрь и готов продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года, - подчеркнул Куприянов. То есть Кишинев еще не оплатил не только октябрьские, но и сентябрьские поставки, которые осуществлялись в рамках прежнего контракта по старой и весьма щадящей цене. В России давно раздаются голоса экспертов, что российской стороне в отношениях с недисциплинированными покупателями пора переходить к варианту поставок при осуществлении предоплаты законтрактованных объемов, хотя бы на месяц вперед, и подобное поведение Кишинева явно приближает такую схему. Пора переходить к варианту "утром - деньги, вечером – стулья", ой, давно уже пора. Половина всех проблем при этом исчезнет.

Что будет, если оплата уже поставленных объемов газа так и не поступит в Москву? Куприянов призывает не строить никаких иллюзий.

- Если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года, то "Газпром" остановит поставки газа в Молдову, - заявил представитель российского концерна и призвал не искать в этом никакой политики. - Здесь нет никакой политики. "Газпром" - акционерное общество и не может работать в убыток, не может допустить потерь налоговых выплат в бюджет РФ. Есть границы терпения. Молдова сама своими руками провоцирует кризис.

Выяснилось и еще одно интересное обстоятельство. Из некоторых слов Куприянова можно сделать вывод, что в Молдавии решили стать еще более хитрыми, чем украинцы. Как заявил Куприянов, у "Газпрома" вызывают непонимание появившиеся сведения о существующем намерении властей Молдавии ликвидировать предприятие "Молдовагаз". То есть расчет строится на том, чтобы ликвидировать компанию-должника и заявить после этого, что молдавская сторона ничего по этой причине выплатить не может. Стоит ли говорить, что такие финты уж совершенно точно будут стоить Молдавии поставок российского газа в принципе. Но в Кишиневе, похоже, считают, что это невиданная наглость с российской стороны – отказываться поставлять новую партию товара тому, кто еще не заплатил за предыдущую. Уж не ввести ли против России по этой причине новые санкции?

Ситуацию для Радио "Комсомольская правда" прокомментировал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков:

- Долгосрочный контракт Молдовы и Газпрома закончился 30 сентября, и чтобы взять дополнительное время на переговоры, был заключен месячный контракт, в котором цены полностью привязаны к спотовому рынку Европы. То есть это обычные, стандартные европейские нынешние цены. И у Молдовы цена поднялась с 250 долларов за 1 000 кубов в сентябре до 700 примерно в октябре. Да, сейчас такие цены в Европе, чего тут удивляться.

Естественно, Молдова себе позволить этого не может, поэтому республика даже сократила отбор газа. И переговоры очень сложно идут, Молдова не признаёт старые долги, Молдова не признаёт долги, которые были накоплены в Приднестровье. С одной стороны, они говорят, что это их территория, с другой стороны, не будут платить ни за что, что там потребляется.

Конечно, Молдове нужно что-то думать. В принципе, такие месячные контракты она может и дальше подписывать, я сомневаюсь, что Газпром ей будет отказывать, но по ним цена европейская, то есть 700 долларов за 1000 кубов. Это не давление, а стандартная европейская цена сейчас. Если в прошлом году они договаривались бы по контракту, то для них была бы эта спотовая цена в районе 50-60 долларов за 1000 кубов, а тут она постоянно меняется.

Переговоры действительно идут сложно, и сейчас у Молдовы козырей в этих переговорах, рычагов давления очень-очень мало. Они могут договариваться о кредите либо со стороны России, либо со стороны Европы. Нынешние цены на газ на спотовом рынке, вот эти 700 долларов за 1000 кубов, они же не бесконечны. А в чем для Газпрома проблема? Если сейчас он даст 50% скидки от рыночной цены, будет не 700, а 350 долларов за 1000 кубов. А дальше, допустим, через год спотовая цена упадет до 200 долларов. И что, за 100 долларов им продавать? Давайте тогда договариваться о том, что есть какие-то коридоры, что каждый год мы можем пересматривать условия этого контракта и т.д. Потому что сейчас явно аномальная ситуация на газовых рынках Европы. А когда она нормализируется, окажется, что у Молдовы сверхдешевый газ. Это же тоже несправедливо.

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