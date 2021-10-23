Утром - газ, вечером – память о павших. Но газ вперед

Вчера, в пятницу парламент даже принял резолюцию о введении режима ЧС, и с его решением согласилась госпожа президент Майя Санду Фото: REUTERS

Где будет искать потерянный в темное время суток кошелек какой-нибудь обычный ватник, руководствующийся самой примитивной логикой? Правильно, там, где, как он считает, он был потерян. А где станет этим заниматься воспитанный в духе демократических ценностей индивидуум? Тоже правильно, под фонарем, потому что там светлее. Именно в этой последней логике действуют сейчас власти Молдавии.

В республике сложилась очень серьезная ситуация в сфере энергетики. Вчера, в пятницу парламент даже принял резолюцию о введении режима ЧС, и с его решением согласилась госпожа президент Майя Санду. Новая цена на газ в 790 долларов за тысячу кубов, согласованная по старой еще формуле по окончании действия договора с "Газпромом", Кишинев не устраивает категорически. Нового договора нет. Что делать в такой ситуации властям. Примитивная логика подсказывает, что надо ехать на переговоры с поставщиком. Она даже утверждает, что это надо было делать раньше, например, в июле, на крайний случай, в августе. Но вы же понимаете, что тогда у Майи Санду и ее команды были вопросы гораздо более важные, чем снабжение республики газом в отопительный сезон. Майя Григорьевна участвовала в "Крымской платформе". Конечно же, в интересах молдавского народа. Еще в интересах молдавского народа она выступила на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где клеймила российских агрессоров и требовала вывода российских же миротворцев из Приднестровья. Потом, это уже в интересах не только непосредственно молдаван, но и приднестровцев она договаривалась о блокаде Украиной машин с приднестровскими номерами при пересечении границы с Украиной. До газа ли тут? Да и не президентское это дело. Что и сама Майя Григорьевна откровенно и решительно заявила, как отрубила зайцу хвост.

Как и следовало ожидать, конец действия договора о поставках газа, по которому договаривался еще предшественник Майи Санду на посту президента Игорь Додон, подкрался так же коварно и незаметно, как и начало отопительного сезона. Да еще практически одновременно. Что оставалось делать в этой ситуации руководству страны? Правильно, искать поставщиков газа. И молдавские делегации полетели по Европе. В Польшу, например, полетел вице-премьер Молдавии Андрей Спыну. А что, демократическая страна, противостоит "российской агрессии" и борется с "рукой Москвы", как редко кто. Один недостаток - у Польши газа нет.

Надежды на Румынию также не оправдались. Румыны объявили аукционы по бронированию мощностей на поставку газа в Кишинев, но желающих так и не нашлось. Не потому ли, что газ на румынской энергетической бирже стоит 1110 долларов за 1000 кубометров? Что, конечно, меньше, чем на украинской, где стоимость дошла до 1400 долларов США, но существенно больше 790, по которым Молдавия получает газ сейчас напрямую от "Газпрома".

Чуть более успешным был визит на Украину главы МИД Молдавии. Его украинский коллега Дмитро Кулеба пообещал помочь Кишиневу украинским газом. Чуть позже глава СНБО Украины, заслуженный юридический ветеринар Алексей Данилов пообещал Молдавии газ даже не продать, а одолжить. Чтобы она потом газом же и вернула должок. Но, как выяснилось, речь шла о совсем небольших объемах – всего о 15 миллионах кубов. Даже для Молдавии с ее годовым потреблением в 3 млрд. кубометров – это кошкины слезы, а не объем. А если учесть, что речь может идти о том, что Украина перекачает Молдавии газ, взяв его из тех 50 млн кубометров, которые Кишинев в прошлом году закачал в украинские ПХГ, то все становится еще интереснее. По сути, при таком раскладе Украина выразила готовность одолжить Молдавии часть из ее же молдавского газа, принятого на ответственное хранение. Да еще под обязательства возврата. Но это как раз и не удивляет: украинская мышеловка от обычной отличается тем, что в ней сыр даже не бесплатный, а за деньги.

Что осталось бедным молдавским переговорщикам из числа, как принято говорить на Украине, "богатых молдаван"? Ехать в Москву. Что все тот же Спыну и сделал, безрезультатно проведя в нашей столице двое суток. Молдавская сторона просила скидку в 50% от нынешней цены, "Газпром" соглашался лишь на 25%. И то при условии, что Кишинев заплатит исторический долг в 700 млн долларов, в том числе, и за потребленный газ в ПМР. А как иначе? Раз Кишинев считает ПМР частью Молдавии, то должен платить за свою территорию.

Но в Молдавии сейчас сидят не пальцем деланные и кукурузным початком зачатые, а хитрые как украинцы. Что же сделали молдавские власти? Они не только показали кукиш "Газпрому", но попытались смастерить фигу в кармане. Они потушили Вечный огонь, объяснив это энергетическим кризисом. Мол, смотри, Москва, до чего вы нас довели! Раз вы нам газ не даете, то мы просто вынуждены предать забвению память наших общих героев.

Однако, просчитались. Количество геев и прочих ЛГБТ-гендеров, которые одобрили бы такое решение, оказалось в столице республики ничтожно. Недоработка случилась у господ европейцев. Зато обычные жители столицы Молдавии потянулись к Вечному огню десятками, если не сотнями и зажгли там принесенные ими свечи. "Россотрудничество" тут же заявило, что готово оплатить функционирование Вечного огня. В Кишиневе явно устыдились содеянного и зажгли Вечный огонь вновь.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица даже объяснила, что огонь потух сам из-за технической неисправности. Но снова вляпалась в известную субстанцию, потому что Минобороны Молдавии опубликовало перед выключением Вечного огня пресс-релиз с объяснением, почему оно вынуждено это сделать (да-да, энергетический кризис!) и даже организовало торжественную церемонию переноса Вечного огня в музей. Кто-то тут явно соврамши, господа. Даже не хочется разбираться в сортах субстанции.

Впрочем, многие эксперты считают, что газовый дефицит был нужен властям Молдавии, чтобы иметь основания для введения ЧС. Рейтинг Санду и правящей партии падает, а в условиях ЧС резко ограничиваются свобода слова, фактически вводится цензура, допускается только официальна трактовка событий и даже употребление определенного рода терминов. В таких условиях, когда никакого инакомыслия нет по закону, можно и в холоде посидеть. Благо, холодно будет не Санду и ее команде. Да и сколько там той зимы?

А с Вечным огнем они все же хитро придумали. Могло ведь сработать. Лет пятнадцать назад.